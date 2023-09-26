Getir ve Uber Eats, Avrupa'da güçlerini birleştirdi!

Anlaşma ilk olarak Birleşik Krallık’ta hayata geçiriliyor. Uber Eats uygulaması üzerinden sipariş verilen market ürünlerini, Getir kuryeleri dakikalar içerisinde müşteriye ulaştıracak. Ayrıca Getir’in market ürünleri de Uber Eats uygulamasına eklenecek. Böylelikle Uber Eats'deki market ve hazır gıda ürün çeşidi 2 bini aşacak. Önümüzdeki haftalarda ise Almanya ve Hollanda’da aynı iş birliği hayata geçirilecek.
Hızlı teslimat uygulamaları, pandemi döneminde büyük talep gördü. Pandeminin sona ermesinin ardından bu uygulamalara ilgi azaldı. Getir ve Uber Eats’de işten çıkarmalar ve küçülmeler başladı. Bu iş birliği ile birlikte iki şirketin birbirine can suyu olması amaçlanıyor.
Uber Delivery EMEA bölge genel müdürü Eve Henrikson, "Getir'in bugün Uber Eats'e katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin Uber Eats'i kullanarak neredeyse her şeyi tek bir düğmeye dokunarak birkaç dakika içinde teslim alabilmelerini sağlamak istiyoruz. Getir'in günlük ihtiyaçlara yönelik geniş ürün yelpazesi ve ultra hızlı market teslimat modeli, pazar payımızı daha da geliştirecek ve önemli Avrupa pazarlarında milyonlarca müşteriye daha fazla seçenek ve kolaylık sağlayacak.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.