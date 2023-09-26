Tam Boyutta Gör Hızlı market ve yemek teslimatı sektöründe Türkiye’deki başarısını Avrupa’ya taşıyan Getir, dev bir anlaşmaya imza attı. Getir, Avrupa’da Uber Eats ile iş birliği yaptı. Uber Eats uygulamasından verilen siparişleri Getir taşıyacak.

Anlaşma ilk olarak Birleşik Krallık’ta hayata geçiriliyor. Uber Eats uygulaması üzerinden sipariş verilen market ürünlerini, Getir kuryeleri dakikalar içerisinde müşteriye ulaştıracak. Ayrıca Getir’in market ürünleri de Uber Eats uygulamasına eklenecek. Böylelikle Uber Eats'deki market ve hazır gıda ürün çeşidi 2 bini aşacak. Önümüzdeki haftalarda ise Almanya ve Hollanda’da aynı iş birliği hayata geçirilecek.

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Hızlı teslimat uygulamaları, pandemi döneminde büyük talep gördü. Pandeminin sona ermesinin ardından bu uygulamalara ilgi azaldı. Getir ve Uber Eats’de işten çıkarmalar ve küçülmeler başladı. Bu iş birliği ile birlikte iki şirketin birbirine can suyu olması amaçlanıyor.

Uber Delivery EMEA bölge genel müdürü Eve Henrikson, "Getir'in bugün Uber Eats'e katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin Uber Eats'i kullanarak neredeyse her şeyi tek bir düğmeye dokunarak birkaç dakika içinde teslim alabilmelerini sağlamak istiyoruz. Getir'in günlük ihtiyaçlara yönelik geniş ürün yelpazesi ve ultra hızlı market teslimat modeli, pazar payımızı daha da geliştirecek ve önemli Avrupa pazarlarında milyonlarca müşteriye daha fazla seçenek ve kolaylık sağlayacak.” dedi.

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Getir ve Uber Eats, Avrupa'da güçlerini birleştirdi!