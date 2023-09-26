Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Getir ve Uber Eats, Avrupa'da güçlerini birleştirdi!

    Getir ile Uber Eats arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Avrupa'daki Uber Eats kullanıcıları, Getir'in geniş ürün yelpazesi ve dakikalar içerisinde teslimat hizmetinden faydalanacak.
    Getir ve Uber Eats, Avrupa'da güçlerini birleştirdi! Tam Boyutta Gör
    Hızlı market ve yemek teslimatı sektöründe Türkiye’deki başarısını Avrupa’ya taşıyan Getir, dev bir anlaşmaya imza attı. Getir, Avrupa’da Uber Eats ile iş birliği yaptı. Uber Eats uygulamasından verilen siparişleri Getir taşıyacak.

    Anlaşma ilk olarak Birleşik Krallık’ta hayata geçiriliyor. Uber Eats uygulaması üzerinden sipariş verilen market ürünlerini, Getir kuryeleri dakikalar içerisinde müşteriye ulaştıracak. Ayrıca Getir’in market ürünleri de Uber Eats uygulamasına eklenecek. Böylelikle Uber Eats'deki market ve hazır gıda ürün çeşidi 2 bini aşacak. Önümüzdeki haftalarda ise Almanya ve Hollanda’da aynı iş birliği hayata geçirilecek.

    Hızlı teslimat uygulamaları, pandemi döneminde büyük talep gördü. Pandeminin sona ermesinin ardından bu uygulamalara ilgi azaldı. Getir ve Uber Eats’de işten çıkarmalar ve küçülmeler başladı. Bu iş birliği ile birlikte iki şirketin birbirine can suyu olması amaçlanıyor.

    Uber Delivery EMEA bölge genel müdürü Eve Henrikson, "Getir'in bugün Uber Eats'e katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin Uber Eats'i kullanarak neredeyse her şeyi tek bir düğmeye dokunarak birkaç dakika içinde teslim alabilmelerini sağlamak istiyoruz. Getir'in günlük ihtiyaçlara yönelik geniş ürün yelpazesi ve ultra hızlı market teslimat modeli, pazar payımızı daha da geliştirecek ve önemli Avrupa pazarlarında milyonlarca müşteriye daha fazla seçenek ve kolaylık sağlayacak.” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    android telefonda durduk yere reklam çıkıyor dodex ampul içilirse ne olur cs 1.6 siyah ekran sorunu derin dondurucusu olmayan buzdolabı gelin alma kapı parası ne kadar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Xia Redmi Note 12 Pro
    Xiaomi Xia Redmi Note 12 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 6Q8N1ES03
    HP 255 G9 6Q8N1ES03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız