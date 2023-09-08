Tam Boyutta Gör Pandemide büyük sıçrama yakalayan ve son dönemlerde küçülmeye giden Getir, yeni yatırım aldığını duyurdu. Getir, çıktığı yeni yatırım turunda toplam 500 milyon dolarlık yatırım için yatırımcılarla anlaştı. Resmi açıklamanın yakında açıklanması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre yatırım miktarı 2,5 milyar dolar değer üzerinden belirlendi. İmzalar atıldıktan sonra yatırım hakkında resmi açıklamanın yapılması planlanıyor.

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Getir, Avrupa’daki çeşitli ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandırdı. Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarında faaliyet sürdürmeye devam ediyor. Ağustos ayında yapılan açıklamaya göre Getir, dünya genelinde 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracak.

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Getir, 500 milyon dolarlık yatırım aldı