Getir, 500 milyon dolarlık yatırım aldı

Alınan bilgiye göre yatırım miktarı 2,5 milyar dolar değer üzerinden belirlendi. İmzalar atıldıktan sonra yatırım hakkında resmi açıklamanın yapılması planlanıyor.
Getir, Avrupa’daki çeşitli ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandırdı. Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarında faaliyet sürdürmeye devam ediyor. Ağustos ayında yapılan açıklamaya göre Getir, dünya genelinde 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.