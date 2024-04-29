Tam Boyutta Gör Getir, bir süredir iddia statüsünde olan haberleri resmen doğruladı. Türkiye’nin önemli girişimlerinden biri olan ve bir dönem 12 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı aldı. Firma aynı zamanda Mubadala ve G Squared'den de yeni bir finansman sağladığını açıkladı.

Getir, Avrupa ve ABD’den çekildi

Getir, gelirlerinin yüzde 7 sini oluşturan Avrupa ve ABD pazarlarından çekilirken ana odağına Türkiye’yi konumlandırdı. Öte yandan ABD’deki faaliyetlerini durduran şirket, geçtiğimiz yıl satın aldığı FreshDirect'in ise ülkedeki faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Getir aynı zamanda yatırımcıları olan Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman sağladığını da duyurdu. Finansmanın boyutu açıklanmadı ancak bu kaynağın Getir’in Türkiye’deki rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacağı belirtildi. Getir'den yapılan açıklamada, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlara, bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür edildi.

Getir, n11’i satmayı düşünüyor 3 gün önce eklendi

Getir’in ayrıca Nisan ayı başında Getir'in, bünyesindeki mobilite şirketlerinden Bitaksi'yi satacağı öne sürülmüştü. Buna ek olarak yakın bir zamanda n11’in de satışının değerlendirildiği gündeme gelmişti. Firmadan bu konularda herhangi bir açıklama yapılmadı. Getir'in Avrupa pazarlarından çekilmesi ise ilk olarak İtalya ve İspanya ile başlamıştı. Geçtiğimiz eylül ayında ise Getir, yeniden yapılanma süreci kapsamında küresel iş gücünün yüzde 10'unu oluşturan 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmıştı.

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Getir, yurt dışı faaliyetlerini noktaladığını duyurdu