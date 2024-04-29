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    Getir, yurt dışı faaliyetlerini noktaladığını duyurdu

    Hızlı market ve yemek teslimat girişimi Getir, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı aldığını duyurdu. Getir, Mubadala ve G Squared'den de yeni bir finansman sağladığını açıkladı.
    Getir, yurt dışı faaliyetlerini noktaladığını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Getir, bir süredir iddia statüsünde olan haberleri resmen doğruladı. Türkiye’nin önemli girişimlerinden biri olan ve bir dönem 12 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı aldı. Firma aynı zamanda Mubadala ve G Squared'den de yeni bir finansman sağladığını açıkladı.

    Getir, Avrupa ve ABD’den çekildi

    Getir, gelirlerinin yüzde 7 sini oluşturan Avrupa ve ABD pazarlarından çekilirken ana odağına Türkiye’yi konumlandırdı. Öte yandan ABD’deki faaliyetlerini durduran şirket, geçtiğimiz yıl satın aldığı FreshDirect'in ise ülkedeki faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

    Getir aynı zamanda yatırımcıları olan Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman sağladığını da duyurdu. Finansmanın boyutu açıklanmadı ancak bu kaynağın Getir’in Türkiye’deki rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacağı belirtildi. Getir'den yapılan açıklamada, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlara, bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür edildi.

    Getir’in ayrıca Nisan ayı başında Getir'in, bünyesindeki mobilite şirketlerinden Bitaksi'yi satacağı öne sürülmüştü. Buna ek olarak yakın bir zamanda n11’in de satışının değerlendirildiği gündeme gelmişti. Firmadan bu konularda herhangi bir açıklama yapılmadı. Getir'in Avrupa pazarlarından çekilmesi ise ilk olarak İtalya ve İspanya ile başlamıştı. Geçtiğimiz eylül ayında ise Getir, yeniden yapılanma süreci kapsamında küresel iş gücünün yüzde 10'unu oluşturan 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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