Getir, yurt dışı faaliyetlerini noktaladığını duyurdu

Getir, Avrupa ve ABD’den çekildi
Getir, gelirlerinin yüzde 7 sini oluşturan Avrupa ve ABD pazarlarından çekilirken ana odağına Türkiye’yi konumlandırdı. Öte yandan ABD’deki faaliyetlerini durduran şirket, geçtiğimiz yıl satın aldığı FreshDirect'in ise ülkedeki faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.
Getir aynı zamanda yatırımcıları olan Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman sağladığını da duyurdu. Finansmanın boyutu açıklanmadı ancak bu kaynağın Getir’in Türkiye’deki rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacağı belirtildi. Getir'den yapılan açıklamada, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlara, bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür edildi.
Getir’in ayrıca Nisan ayı başında Getir'in, bünyesindeki mobilite şirketlerinden Bitaksi'yi satacağı öne sürülmüştü. Buna ek olarak yakın bir zamanda n11’in de satışının değerlendirildiği gündeme gelmişti. Firmadan bu konularda herhangi bir açıklama yapılmadı. Getir'in Avrupa pazarlarından çekilmesi ise ilk olarak İtalya ve İspanya ile başlamıştı. Geçtiğimiz eylül ayında ise Getir, yeniden yapılanma süreci kapsamında küresel iş gücünün yüzde 10'unu oluşturan 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.