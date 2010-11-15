Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni Radeon HD 6850 modelini tanıttı

Gigabyte özel tasarımlı Radeon HD 6850 modellerine bir yenisini daha ekliyor. GV-R685OC-1GD kod adını taşıyan yeni ekran kartı, Çift fanlı WindForce 2X soğutucusuna ek olarak fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Ultra Durable tasarımı çerçevesinde Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ve yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı ekran kartı, AMD'nin Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 820MHz'de (referans modelde 775MHz), bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor.

Crossfire X, Eyefinity, HD 3D ve UVD 3.0 gibi teknolojilere destek sunan kart üzerinde iki adet DVI, iki adet DisplayPort ve MiniHDMI konnektörlerine yer veriliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen yeni modelin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.