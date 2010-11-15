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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni Radeon HD 6850 modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni Radeon HD 6850 modelini tanıttı
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Gigabyte özel tasarımlı Radeon HD 6850 modellerine bir yenisini daha ekliyor. GV-R685OC-1GD kod adını taşıyan yeni ekran kartı, Çift fanlı WindForce 2X soğutucusuna ek olarak fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Ultra Durable tasarımı çerçevesinde Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ve yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı ekran kartı, AMD'nin Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 820MHz'de (referans modelde 775MHz), bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor.

Crossfire X, Eyefinity, HD 3D ve UVD 3.0 gibi teknolojilere destek sunan kart üzerinde iki adet DVI, iki adet DisplayPort ve MiniHDMI konnektörlerine yer veriliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen yeni modelin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni Radeon HD 6850 modelini tanıttı
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Mehmetkirk 8 yıl
Arkadaşalr bir sorum olacak:)
Şimdi ekran kartımı değişmeyi düşünüyorum
Sapphire Hd4870 x2 GDDR5 Mİ
YOKSA YUKARIDA GÖRMÜŞ OLDUĞUMUZ CANAVAR MI? =)
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Luc4sHood 9 yıl
Aynı soğutucuyu 6870'de görmek isterim
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iscanthere 9 yıl
Gözlerim kamaştı
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Yerbay. 9 yıl
Tarzıyla tüketiciyi kışkırtıyor.
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UzmaN345 9 yıl
Belleklerde sogutma var gigibyte yapıyor abi en alınabir urun suanda bu orta segmette
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ygtsrn 9 yıl

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MxFxOx 9 yıl
dolar gene yükseliyor 1.500 geçmeden gelse bari powercolor birde bu
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ContEmpor4ry 9 yıl
1020-1030MHZ de stabil çalışır mı acaba? Asus 790 mhz --1000mhz oluyorsa buda çıkar diye düşünüyorum :D
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
bu soğutucuya bitiyorum valla.

gigabyte gtx580 dede bu soğutucuyu görmek isteriz
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oyuncular 9 yıl
HIS IceQ 6 modelini görmeden karar verilmez daha... waiting....
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arseniCem 9 yıl

oyuncular

HIS IceQ 6 modelini görmeden karar verilmez daha... waiting....


his in iceq modelleri her zaman iddaalı. bakalım bu sefer nasıl bir iş çıkartacaklar
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Keithass 9 yıl
gerçekten harika
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Tolgá 9 yıl
kart udvga kapsamında windforcelu..gigabyte forever diyorum bir daha
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Applejack 9 yıl
gigabyte bu windforce' u çıkararak iyi iş yaptı
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