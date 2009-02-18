Gigabyte, GSmart serisinin yeni üyesini duyurdu; S1200

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Mobil Dünya Kongresi'nde cep telefonu ve PDA sektörlerinin kilit oyuncuları büyük kozlarını sergilerken, Tayvan merkezli Gigabyte, GSmart serisinin yeni üyesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Gigabyte'ın S1200 kod adlı yeni PDA'sı, 528 MHz saat hızlı Qualcomm 7200A işlemcisinden güç alıyor ve Windows Mobile'ın 6.1 sürümünü kullanıyor. Firmanın belirttiğine kullanıcılara gelecekte S1200 ile Windows Mobile 6.5'a geçiş imkanı tanınacak. Gigabyte'ın ''Smart zone'' arayüzüne sahip akıllı telefon, 105.5 x 52 x 14.4 mm ebatlarında tasarlanmış ve 3.1 inç boyutunda, 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran barındırıyor. Ekran çözünürlüğünün multimedyaya önem verenler için ideal göründüğünü söyleyebiliriz.

128 MB RAM ve 256 MB ROM'a yer verilen cihazın kapasitesini microSD kartlar vasıtasıyla arttırabiliyoruz. Kullanıcıların anı yakalayabilmeleri için ise cihazda 3.0 MP çözünürlüklü ve otomatik odaklama destekli kamera sunulmuş. S1200, WI-FI ve Bluetooth üzerinden kablosuz veri aktarımı gerçekleştirebilmesinin yanında dahili GPS alıcısı üzerinden konumunuzu belirleyebiliyor. Bu tür özellikler artık standart haline geldi. Son olarak 1050 mAh kapasiteli bataryaya sahip S1200'ün 2009'un 2. çeyreğinde satışına başlanması beklenirken fiyat hakkında açıklama yapılmadı.

Teknik özellikler:



Şebeke: GSM / HSDPA / HSUPA

EDGE desteği: Var

İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional

İşlemci: 528 MHz Qualcomm 7200A

RAM / ROM: 128 MB / 256 MB

Boyutlar: 105.5 x 52 x 14.4 mm

Ekran: 3.1 inç, 480x800 piksel, dokunmatik

Bellek: microSD desteği

Kamera: 3.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama

Bluetooth: Var, v2.0

WI-FI: Var, 802.11 b/g

GPS: Var

Batarya: 1010 mAh

http://www.gigabytecm.com/Eng/20093GSM/popup.htm