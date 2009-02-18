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Gigabyte, GSmart serisinin yeni üyesini duyurdu; S1200

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
1
7
Diğer
knight
Haber Editörü
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Gigabyte, GSmart serisinin yeni üyesini duyurdu; S1200
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Mobil Dünya Kongresi'nde cep telefonu ve PDA sektörlerinin kilit oyuncuları büyük kozlarını sergilerken, Tayvan merkezli Gigabyte, GSmart serisinin yeni üyesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Gigabyte'ın S1200 kod adlı yeni PDA'sı, 528 MHz saat hızlı Qualcomm 7200A işlemcisinden güç alıyor ve Windows Mobile'ın 6.1 sürümünü kullanıyor. Firmanın belirttiğine kullanıcılara gelecekte S1200 ile Windows Mobile 6.5'a geçiş imkanı tanınacak. Gigabyte'ın ''Smart zone'' arayüzüne sahip akıllı telefon, 105.5 x 52 x 14.4 mm ebatlarında tasarlanmış ve 3.1 inç boyutunda, 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran barındırıyor. Ekran çözünürlüğünün multimedyaya önem verenler için ideal göründüğünü söyleyebiliriz.

128 MB RAM ve 256 MB ROM'a yer verilen cihazın kapasitesini microSD kartlar vasıtasıyla arttırabiliyoruz. Kullanıcıların anı yakalayabilmeleri için ise cihazda 3.0 MP çözünürlüklü ve otomatik odaklama destekli kamera sunulmuş. S1200, WI-FI ve Bluetooth üzerinden kablosuz veri aktarımı gerçekleştirebilmesinin yanında dahili GPS alıcısı üzerinden konumunuzu belirleyebiliyor. Bu tür özellikler artık standart haline geldi. Son olarak 1050 mAh kapasiteli bataryaya sahip S1200'ün 2009'un 2. çeyreğinde satışına başlanması beklenirken fiyat hakkında açıklama yapılmadı.

 

Teknik özellikler:

Şebeke: GSM / HSDPA / HSUPA
EDGE desteği: Var
İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional
İşlemci: 528 MHz Qualcomm 7200A
RAM / ROM: 128 MB / 256 MB
Boyutlar: 105.5 x 52 x 14.4 mm
Ekran: 3.1 inç, 480x800 piksel, dokunmatik
Bellek: microSD desteği
Kamera: 3.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama
Bluetooth: Var, v2.0
WI-FI: Var, 802.11 b/g
GPS: Var
Batarya: 1010 mAh


http://www.gigabytecm.com/Eng/20093GSM/popup.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
00x men00 10 yıl
çakma ıphone
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SS Karaçay 10 yıl
Hiç orjinal bir çalışma olmamış bence.
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max975 10 yıl
masa saati gibi
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Starforces 10 yıl
Giga-byte alanlardan anladığım firmanın ne teknik desteği var,ne rom çıkarıyor, nede orjinal parçasını filan gönderiyor, malı satıyorlar sonra arkasında duran yok ben bu firmayı tavsiye etmem ..
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Vuze 10 yıl
ekran çözünürlügü harika ama kamerası biraz bozmuş işi en kötü 5 mp kamerası olsaymış daha iyi olur diye düşünüyorum
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