Gigabyte'ın gizli projesi için ilk bilgiler; Oyunculara özel anakartlar geliyor

Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Gigabyte, 2011 ile birlikte daha agresif bir strateji izlemeye hazırlanıyor. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı üst seviye anakartlarında mat siyah baskılı devre kullanmaya başlayan firma, yeni yıl ile birlikte oyunculara özel bir yeni bir anakart ailesini de pazara sunacak.

Asus'un Republic of Gamers serisine benzer şekilde "özelleştirilmiş" modellerden oluşacak "gaming" serisi için uzun süredir özel bir çalışma yürüten firma, Tüketici Elektroniği Fuarı '11 ile birlikte bu anakartların dünya lansmanını yapacak. Siyah renkli baskılı devre üzerinde kaslı bir tasarıma sahip olacağı belirtilen anakartların isimlendirmeleri de farklı olacak.

Gigabyte'a yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre, firma yeni "Gaming" serisi için üç yeni anakart hazırlıyor ve bu anakartların tamamı Intel'in X58 çipsetini kullanıyorlar. Gigabyte'ın mevcut anakartlarına göre hitap ettiği kitlenin gereksinimlerine özel, farklılaştırılmış detaylara sahip olması beklenen yeni anakartların isimlerini ilk defa açıklıyoruz.

Bize ulaşan bilgilere göre X58 çipsetli anakartlar, Assesin, Killer ve Guerilla isimleriyle pazara sunulacaklar. Kartların detaylı özellikleri hakkında net bir bilgi olmasa da Killer modelinin 299 dolar seviyesinden lanse edileceği Gigabyte'a ait bir döküman tarafından doğrulanmış durumda. Diğer modellerin fiyatları ise şu an için bilinmiyor.