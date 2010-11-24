Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'ın gizli projesi için ilk bilgiler; Oyunculara özel anakartlar geliyor

8 yıl
17,9b
1
21
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Gigabyte, 2011 ile birlikte daha agresif bir strateji izlemeye hazırlanıyor. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı üst seviye anakartlarında mat siyah baskılı devre kullanmaya başlayan firma, yeni yıl ile birlikte oyunculara özel bir yeni bir anakart ailesini de pazara sunacak.

Asus'un Republic of Gamers serisine benzer şekilde "özelleştirilmiş" modellerden oluşacak "gaming" serisi için uzun süredir özel bir çalışma yürüten firma, Tüketici Elektroniği Fuarı '11 ile birlikte bu anakartların dünya lansmanını yapacak. Siyah renkli baskılı devre üzerinde kaslı bir tasarıma sahip olacağı belirtilen anakartların isimlendirmeleri de farklı olacak.

Gigabyte'a yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre, firma yeni "Gaming" serisi için üç yeni anakart hazırlıyor ve bu anakartların tamamı Intel'in X58 çipsetini kullanıyorlar. Gigabyte'ın mevcut anakartlarına göre hitap ettiği kitlenin gereksinimlerine özel, farklılaştırılmış detaylara sahip olması beklenen yeni anakartların isimlerini ilk defa açıklıyoruz.

Bize ulaşan bilgilere göre X58 çipsetli anakartlar, Assesin, Killer ve Guerilla isimleriyle pazara sunulacaklar. Kartların detaylı özellikleri hakkında net bir bilgi olmasa da Killer modelinin 299 dolar seviyesinden lanse edileceği Gigabyte'a ait bir döküman tarafından doğrulanmış durumda. Diğer modellerin fiyatları ise şu an için bilinmiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 8 yıl
''GERİLLA'' yıda coluk cocuk oyuncagı ettiler, populer kultur oldu devrım yoldasları....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl

artenis

''GERİLLA'' yıda coluk cocuk oyuncagı ettiler, populer kultur oldu devrım yoldasları....


gerilla merilla uymaz TÜRK milletine !
Türk milleti düzenli ordu ile savaşır, kazanır !
Senin gibi bi Isparta komandosunun bunu bilmesi lazımdı halbuki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
''Furkán'' Bilgi için teşekkür ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 8 yıl
ürünler iyi olsa bile gigabyte anakartlara asus'u değişmem.gigabyte ep45t-ud3lr anakartımı tam 3 kez değiştirdiler. kapasitör patlamasından dolayı.idarelik olarak alğıgım asus p5kpl-am epu en ufak bir sorun cıkarmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alacakll 8 yıl

lj94

ürünler iyi olsa bile gigabyte anakartlara asus'u değişmem.gigabyte ep45t-ud3lr anakartımı tam 3 kez değiştirdiler. kapasitör patlamasından dolayı.idarelik olarak alğıgım asus p5kpl-am epu en ufak bir sorun cıkarmadı.

seninki baya şansızlıkmış.fakat ben bu zamana kadar gıgabyte kullandım ve hala kullanıyorum,en ufak sıkıntım olmadı çok şükür...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
yaa, kartı kamuflaj renklerinde yeşil-siyah boyıcaklar, yanında da bi oyun hediye edicekler, al sana (en düşük modeli) Gamer anakart! En iyi modeli CoD Black Ops verir belki, bitirmeyen varsa alsın. :) Bitirenler de multisini oynayabilir orjinal key ile :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogiwan 8 yıl
x58 halen güncel bir teknoloji bu anakartların x58 çipsetli olmaması garip olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceycey11 8 yıl
bu gaminh editionların fiyatından ve siyah renkli baskılarından başka dişe dokunur farkları da olur umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
bence dikkat çekmekten başka bişey değil asus ta farklı birisimle aynı ürünü çıkartır ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
sandy bridge nedir?
x58 daha yeni bi teknoloji deilmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkán 8 yıl

DH Misafiri

sandy bridge nedir?

x58 daha yeni bi teknoloji deilmi?

Sandy Bridge Intel'in çıkaracağı yeni nesil işlemciler'in ismi. Şuana kadar açıklanan bilgilere göre 32nm olacak ve üzerinde dahili bir grafik ünitesi bulunduracak. Socket yapısı ise 1155 pin olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 8 yıl
x58 mi kaldı artık ya? ocak ayında sandy bridge'ler geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 8 yıl
En ucuzunun tr de 600 lira olacağı düşünülürse çok fazla kullanıcıya hitap edeceğini düşünmüyorum. Piyasa bi garipleşti zaten. Eskiden oyunlar sürüyle peşpeşe çıkarken donanım eksikliği yaşanırdı, şimdi donanımlar ardı ardına patlıyor, oyunlarda çıt yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrySystem 8 yıl
Assesin, Killer ve Guerilla ...
Lider hangisi olacak ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Asus un Republic of gamers serisine karşı nasıl olacak acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17856 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, gigabyte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Galaxy Tab ön inceleme 8 yıl A-DATA Nobility NH03: USB 3.0 destekli 1,5TB Harici Disk video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim