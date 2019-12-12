Giriş seviyesinde daha iyi WD Blue SN550 SSD modeli duyuruldu

Geçtiğimiz aylarda WD Blue SN500 SSD modeli ile ilk kez NVMe kategorisinde giriş seviyesi bir sürücü duyuran Western Digital şimdi bu sürücüyü güçlendiriyor. WD Blue SN550 SSD modeli çok daha iyi değerlere imza atıyor.

WD Blue SN550 SSD özellikleri ve fiyatı

WD Blue SN550 SSD modeli firmanın 96 katmanlı 3D TLC NAND bellek modüllerini kullanıyor. Kendi tasarladığı SSD kontrolcüsü 4 adet PCIe 3.0 hattı sayesinde veri transfer hızlarını 2.4GBps seviyelerine kadar çıkarmış. DRAMless NVMe SSD modellerine göre performansın daha iyi olduğu ifade ediyor.

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Daha iyi soğutma için kontrolcü ve SSD modüllerinin mesafesini arttıran WD Blue SN550 SSD, zorlandığı durumlarda 2W enerji tüketimini bir miktar geçiyor. Model 250GB, 500GB ve 1TB kapasitelere sahip.

Modelin okuma hızı 2.4GBps seviyesinde. Yazma hızı ise kapasiteye göre 950MBps, 1750MBps, 1950MBps seviyelerine çıkıyor. Rastgele erişim hızı de en üst kapasitede 400 bin IOPS değerini aşıyor.

5 yıllık garanti ile gelen WD Blue SN550 SSD modeli 150TB, 300TB ve 600TB şeklinde sıralı yazma ömrüne sahip. Günlük yazma değeri ise 0.3 DWPD. Model 55$-65$-100$ şeklinde fiyat etiketleri ile satışa sunulacak.

https://www.anandtech.com/show/15214/western-digital-announces-wd-blue-sn550-ssd