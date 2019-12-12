Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Giriş seviyesinde daha iyi WD Blue SN550 SSD modeli duyuruldu

    WD Blue SN550 SSD modeli firmanın yeni 96 katmanlı TLC NAND bellek modüllerini ve yeni SSD kontrolcüsünü kullanarak 2.4GBps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor.
    21 sa.
    1,4b
    6
    7
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Giriş seviyesinde daha iyi WD Blue SN550 SSD modeli duyuruldu

    Geçtiğimiz aylarda WD Blue SN500 SSD modeli ile ilk kez NVMe kategorisinde giriş seviyesi bir sürücü duyuran Western Digital şimdi bu sürücüyü güçlendiriyor. WD Blue SN550 SSD modeli çok daha iyi değerlere imza atıyor.

    WD Blue SN550 SSD özellikleri ve fiyatı

    WD Blue SN550 SSD modeli firmanın 96 katmanlı 3D TLC NAND bellek modüllerini kullanıyor. Kendi tasarladığı SSD kontrolcüsü 4 adet PCIe 3.0 hattı sayesinde veri transfer hızlarını 2.4GBps seviyelerine kadar çıkarmış. DRAMless NVMe SSD modellerine göre performansın daha iyi olduğu ifade ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı"

    Daha iyi soğutma için kontrolcü ve SSD modüllerinin mesafesini arttıran WD Blue SN550 SSD, zorlandığı durumlarda 2W enerji tüketimini bir miktar geçiyor. Model 250GB, 500GB ve 1TB kapasitelere sahip.

    Modelin okuma hızı 2.4GBps seviyesinde. Yazma hızı ise kapasiteye göre 950MBps, 1750MBps, 1950MBps seviyelerine çıkıyor. Rastgele erişim hızı de en üst kapasitede 400 bin IOPS değerini aşıyor.

    5 yıllık garanti ile gelen WD Blue SN550 SSD modeli 150TB, 300TB ve 600TB şeklinde sıralı yazma ömrüne sahip. Günlük yazma değeri ise 0.3 DWPD. Model 55$-65$-100$ şeklinde fiyat etiketleri ile satışa sunulacak.



    https://www.anandtech.com/show/15214/western-digital-announces-wd-blue-sn550-ssd Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    orhanyaltir 20 sa. en beğenilen DH Misafiri
    Kapasite depil Bu SSD Ömrü

    Ve normal değerler

    Tabii bana kalırsa şimdiki ssdler bu değerlerin 3 5 katını bile sıkıntı olmadan yazar hız da düşmez

    Ssd nin ömrünü bitirmek herkesin harcı değil ya, baya hard iş yapmanız lazım basit bişey değil
    Kapasite depil Bu SSD Ömrü Ve normal değerler Tabii bana kalırsa şimdiki ssdler bu değerlerin 3 5 katını bile sıkıntı olmadan yazar hız da düşmez...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    The white warrior 17 sa.
    Wd Blue Ssd'ler nasıl, bazı markalar gibi pat diye ssdleri bozuluyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TheJudgé 10 sa. The white warrior
    WD nin parçalarını sandisk üretiyor .Sandisk ve WesternDigital ortak oldular
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    orhanyaltir 20 sa. en beğenilen DH Misafiri
    Kapasite depil Bu SSD Ömrü

    Ve normal değerler

    Tabii bana kalırsa şimdiki ssdler bu değerlerin 3 5 katını bile sıkıntı olmadan yazar hız da düşmez

    Ssd nin ömrünü bitirmek herkesin harcı değil ya, baya hard iş yapmanız lazım basit bişey değil
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 20 sa.
    150TB, 300TB ve 600TB yazılmış GB olmasın o ??
    3 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Me[S]uT 20 sa. DH Misafiri
    Olmasın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TheJudgé 10 sa. DH Misafiri
    Yazma ömrü demiş kapasite değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 sa. Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefonu W20 5G satışa çıktı 11 sa. BMW modellerine Android Auto desteği geliyor 12 sa. Vivo oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu duyurdu 12 sa. PUBG Mobile toplamda 1.5 milyar dolar gelir elde etti 13 sa. Microsoft'un Telefonunuz uygulaması artık PC'den telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor 13 sa. Dört arka kameralı Galaxy A71 duyuruldu 13 sa. The Witcher dizisinin final fragmanı yayınlandı 14 sa. Türk süper kahraman evreni geliyor, Altay ile başlıyoruz 14 sa. AMD Radeon Pro W5700X ekran kartı Mac Pro için opsiyon olacak 15 sa. Danimarka, 45 milyar dolara yapay rüzgâr adası inşa etmeye hazırlanıyor 15 sa. Şikayet sitelerinin geleceği hakkında önemli dava: Şikayetler tedbiren kaldırıldı 16 sa. Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera 16 sa. Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi 16 sa. Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama 17 sa. Üretimi durduran TEMSA'ya bankalardan haciz 17 sa. LPDDR5 RAM bellekli Xiaomi telefonlar yolda 18 sa. Fiyatına göre iddialı Nokia C1 tanıtıldı 18 sa. WhatsApp belirli cihazlarda çalışmayacak 19 sa. Huawei FreeBuds 3 hakkında her şey 20 sa. Tablet satışlarında ciddi düşüş var 21 sa. GÖRÜNTÜLENEN Giriş seviyesinde daha iyi WD Blue SN550 SSD modeli duyuruldu Sonraki Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı! 1 gün The Flash solo filminin vizyon tarihi belli oldu 1 gün Huawei P40 Lite tanıtılmış olabilir 1 gün Rise of Empires: Ottoman mini dizisi gelecek ay Netflix’e ekleniyor 1 gün Tesla, Almanya'daki fabrikasında yılda 500.000 elektrikli otomobil üretecek 1 gün Detroit: Become Human sistem gereksinimleri açıklandı 1 gün Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini sonlandırdı 1 gün Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor 1 gün XRP işlemleri, Binance ve Ripple arasındaki yeni ortaklık söylentilerini tetikledi 1 gün Apple Pro Display XDR için Logitech webcam 1 gün SpaceX: Astronomların başına bela olan Starlink uyduları için çözüm üretmeye çalışıyoruz! 1 gün Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar 1 gün Uygun Fiyatlı RUSH VOODOO RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi 1 gün Sahibinden.com, yeni platformu Oto360'ı tanıttı 1 gün Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı 1 gün 460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı! 1 gün Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek 1 gün Mac Pro için tekerlek 3200TL 1 gün 2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler 1 gün Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim