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    Glovo, Türkiye'den çekiliyor

    İspanyol teslimat şirketi Glovo, faaliyet gösterdiği dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor.
    23 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Glovo, Türkiye'den çekiliyor
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    İspanya merkezli talep bazlı teslimat girişimi Glovo, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket artık Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko'da faaliyet göstermeyecek.

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    Glovo'nun bu kararı, global liderlik pozisyonunu konsolide etme ve kaynaklarını kısa vadede kârlılığa erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisini gerçekleştirme düşüncesiyle aldığı belirtildi. Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO’su Oscar Pierre konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu. Ancak bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz kârlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak.”

    Glovo, Türkiye'den çekiliyor
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    22 ülkenin 17’sinde pazar lideri

    Glovo, operasyonlarının bulunduğu 22 ülkenin 17’sinde pazar lideri konumunda. Şirket 2019 yılında anavatanı ve en büyük pazarı olan İspanya’da kârlılığa ulaştı. 2021 başından itibaren de global çapta kârlılığa ulaşmak için çalışmalarını sürdürecek

    Uygulamanın önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarında aktif kalmaya devam edeceği belirtildi. Glovo bu geçiş sürecinde kuryelerine, müşterilerine ve iş ortaklarına destek olmaya devam edecek.



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    GabrielPhoenix 22 sa. en beğenilen
    Getir ve yemek sepeti varken üstüne büyük marketlerde internetten satışa başlamışken Türkiye için geç kaldılar
    Yanıtla +19
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    Spider_hip 13 sa.
    Dedim bir an kargo şirketleri bıçakla glovo mu kovolamaya başladı acaba ama o bir tek taksici ırkına özel sanırım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    barkin67 2 sa.
    O kadar reklamdan sonra çekilmek garip
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    Akbaba89 6 sa.
    Arayüz olarak berbat bir uygulama idi. İndirim için kullanmıştım
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    face1tr 7 sa.
    bisikletle teslimat sadece bu firmada vardı, geçmiş olsun :(
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    interwap 8 sa.
    2 hafta öncesine kadar yollarda Glovo görürken bir anda hepsi Getir oldu.
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    justruth 9 sa.
    O kadar da dedim bu yazılımınız bizim alışkanlıklarımıza hitap etmiyor ve anlaşılmaz. Zira verdiğim sipariş teslimini köprünün üstüne yönlendirmişti.
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    lwnth 12 sa.
    Türkiye DE yer alıyor
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    Spider_hip 13 sa.
    Dedim bir an kargo şirketleri bıçakla glovo mu kovolamaya başladı acaba ama o bir tek taksici ırkına özel sanırım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    TITAN 6 sa. Spider_hip
    +9 levye olmadan saldırmak zor
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    ilkerinanç 21 sa.
    Glovo neydiki ya?
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    3143 kez okundu.
    13 yorum yazıldı.

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