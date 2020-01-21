Glovo, Türkiye'den çekiliyor

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İspanya merkezli talep bazlı teslimat girişimi Glovo, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket artık Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko'da faaliyet göstermeyecek.

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Glovo'nun bu kararı, global liderlik pozisyonunu konsolide etme ve kaynaklarını kısa vadede kârlılığa erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisini gerçekleştirme düşüncesiyle aldığı belirtildi. Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO’su Oscar Pierre konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu. Ancak bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz kârlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak.”

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22 ülkenin 17’sinde pazar lideri

Glovo, operasyonlarının bulunduğu 22 ülkenin 17’sinde pazar lideri konumunda. Şirket 2019 yılında anavatanı ve en büyük pazarı olan İspanya’da kârlılığa ulaştı. 2021 başından itibaren de global çapta kârlılığa ulaşmak için çalışmalarını sürdürecek

Uygulamanın önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarında aktif kalmaya devam edeceği belirtildi. Glovo bu geçiş sürecinde kuryelerine, müşterilerine ve iş ortaklarına destek olmaya devam edecek.

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