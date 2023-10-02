Tam Boyutta Gör Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Eylül ayında 2.204 adet T10X teslimatı yapıldığı duyuruldu. Böylece, Togg'un teslimatlara başladığı Mayıs ayında bu yan toplam 5.604 adet T10X, sahipleriyle buluşturulmuş oldu.

Togg, teslimatlara başladığı ilk üç ayda (Mayıs-Haziran-Temmuz) sadece 1435 adet otomobili sahipleriyle buluşturabilmişti. Aradan geçen kısa sürede aylık teslimatlar bu üç aylık dönemdekinin üzerine çıktı. Togg, 2023 yılında toplam 28 bin araç üretmeyi ve bunların 20 bin tanesini bireysel müşterilerle buluşturmayı hedefliyor.

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Şirket, Mart ayında yaptığı açıklamada 2030 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Şirketin C-SUV dışında C-X Coupe, C-Sedan, B-SUV ve C-MPV gövde tipine sahip dört farklı model üretme planı var. İkinci model olacak C-Sedan'ın 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.

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Togg, Eylül sonu itibarıyla toplam teslimat sayısını açıkladı