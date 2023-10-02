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    Togg, Eylül sonu itibarıyla toplam teslimat sayısını açıkladı

    Her geçen gün yollarda daha fazla görmeye başladığımız Togg T10X'in teslimat sayısıyla ilgili markadan yeni bir açıklama geldi.                                  
    Togg, Eylül sonu itibarıyla toplam teslimat sayısını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Eylül ayında 2.204 adet T10X teslimatı yapıldığı duyuruldu. Böylece, Togg'un teslimatlara başladığı Mayıs ayında bu yan toplam 5.604 adet T10X, sahipleriyle buluşturulmuş oldu.

    Togg, teslimatlara başladığı ilk üç ayda (Mayıs-Haziran-Temmuz) sadece 1435 adet otomobili sahipleriyle buluşturabilmişti. Aradan geçen kısa sürede aylık teslimatlar bu üç aylık dönemdekinin üzerine çıktı. Togg, 2023 yılında toplam 28 bin araç üretmeyi ve bunların 20 bin tanesini bireysel müşterilerle buluşturmayı hedefliyor.

    Şirket, Mart ayında yaptığı açıklamada 2030 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Şirketin C-SUV dışında C-X Coupe, C-Sedan, B-SUV ve C-MPV gövde tipine sahip dört farklı model üretme planı var. İkinci model olacak C-Sedan'ın 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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