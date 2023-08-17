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    Togg, Ağustos ayına ilişkin güncel teslimat sayısını paylaştı

    Togg, Ağustos ayı sona ermeden teslimat sayısında güncelleme yaptı ve bu ayki teslimatların şimdiden Temmuz ayını geride bıraktığını duyurdu.                      
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    Togg, Ağustos ayına ilişkin güncel teslimat sayısını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Açıklamaya göre Togg, 1-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında 909 adet T10X elektrikli SUV teslimatı gerçekleştirdi. Bu da şirketin ay sonuna kadar 2 bin civarında araç teslimatı yapabileceğini gösteriyor. Temmuz ayında 627 adet teslimat gerçekleştiren firmanın toplam teslimat sayısı böylece 2344 adede ulaşmış oldu.

    Togg daha önce 2023'te 20 bin araç üreteceğini ve yıl boyunca kullanıcılarına teslim edeceğini açıklamıştı. Markanın henüz belirlediği takvimin gerisinde olduğu açık. Paylaşılan veriler ışığında üretimin kademeli olarak arttığını görmekteyiz ancak yıl sonuna kadar bu sayıya ulaşılması için kalan dört aylık süreçte 4 bin adet civarında üretim yapması gerekiyor.

    Togg, Mart ayında yaptığı açıklamada 2030 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Şirketin C-SUV dışında C-X Coupe, C-Sedan, B-SUV ve C-MPV gövde tipine sahip dört farklı model üretme planı var. İkinci model olacak C-Sedan'ın 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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