Togg, Ağustos ayına ilişkin güncel teslimat sayısını paylaştı

Togg daha önce 2023'te 20 bin araç üreteceğini ve yıl boyunca kullanıcılarına teslim edeceğini açıklamıştı. Markanın henüz belirlediği takvimin gerisinde olduğu açık. Paylaşılan veriler ışığında üretimin kademeli olarak arttığını görmekteyiz ancak yıl sonuna kadar bu sayıya ulaşılması için kalan dört aylık süreçte 4 bin adet civarında üretim yapması gerekiyor.
Togg, Mart ayında yaptığı açıklamada 2030 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Şirketin C-SUV dışında C-X Coupe, C-Sedan, B-SUV ve C-MPV gövde tipine sahip dört farklı model üretme planı var. İkinci model olacak C-Sedan'ın 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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