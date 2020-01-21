2030 yılında gelmesi beklenen 6G teknolojisi, 5G'den on kat hızlı olacak

Tam Boyutta Gör

Son zamanlarda en çok konuşulan teknolojilerden birinin 5G olduğunu söylemek mümkün. Şirketler ve operatörler 5G pazarında ön plana çıkmak için mücadele ediyor ve bunun son örneği ise 5G destekli akıllı telefonların birbiri ardına piyasaya sürülecek olması.

Ayrıca Bkz. "Apple, koruyucu sağlık teknolojisi üzerinde çalışıyor"

6G çalışmalarına hükümet desteği

Ancak Japonya daha şimdiden 6G çalışmalarına başlamış durumda. NTT Docomo ve Toshiba gibi şirketler, zamanı geldiğinde teknolojik bir atılım yapmak için 6G teknolojisinin geliştirilmesine ciddi yatırım yapıyorlar. Japon hükümeti tarafından da finanse edilen bu şirketler, 6G teknolojisinin 2030'da hazır olacağını belirterek, pastadan en büyük payı kapmaya çalışıyorlar.

Tam Boyutta Gör

Japonya, teknolojik olarak 6G teknolojisini geliştirirken, buna katkıda bulunan şirketler ise alacakları patentlerle ciddi ölçüde kârlı olabileceklerini düşünüyorlar. Ayrıca 6G teknolojisinin, 5G'ye oranla on kat daha hızlı olacağı belirtilirken, Japonya'nın ise bu teknolojide öncü olmak istediği belirtiliyor. Zira ülke, 5G'nin ticari olarak hizmete sunulması konusunda ABD ve Güney Kore'nin gerisinde kalmıştı. Anlaşılan o ki bu kez aynı hatayı yapmayacaklar.

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/01/21/business/tech/japan-strategy-6g-wireless-communication-networks-2030/#.XibdVcgzaUk

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.