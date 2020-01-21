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    2030 yılında gelmesi beklenen 6G teknolojisi, 5G'den on kat hızlı olacak

    5G teknolojisinin henüz yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı şu günlerde, Japonya 6G çalışmalarına hızla devam ediyor. Japon şirketler 6G teknolojisinden ciddi bir kâr kapma peşinde.
    1 gün
    2,4b
    4
    15
    Cep Telefonu Diğer
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2030 yılında gelmesi beklenen 6G teknolojisi, 5G'den on kat hızlı olacak
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    Son zamanlarda en çok konuşulan teknolojilerden birinin 5G olduğunu söylemek mümkün. Şirketler ve operatörler 5G pazarında ön plana çıkmak için mücadele ediyor ve bunun son örneği ise 5G destekli akıllı telefonların birbiri ardına piyasaya sürülecek olması.

    Ayrıca Bkz. "Apple, koruyucu sağlık teknolojisi üzerinde çalışıyor"

    6G çalışmalarına hükümet desteği

    Ancak Japonya daha şimdiden 6G çalışmalarına başlamış durumda. NTT Docomo ve Toshiba gibi şirketler, zamanı geldiğinde teknolojik bir atılım yapmak için 6G teknolojisinin geliştirilmesine ciddi yatırım yapıyorlar. Japon hükümeti tarafından da finanse edilen bu şirketler, 6G teknolojisinin 2030'da hazır olacağını belirterek, pastadan en büyük payı kapmaya çalışıyorlar.

    2030 yılında gelmesi beklenen 6G teknolojisi, 5G'den on kat hızlı olacak
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    Japonya, teknolojik olarak 6G teknolojisini geliştirirken, buna katkıda bulunan şirketler ise alacakları patentlerle ciddi ölçüde kârlı olabileceklerini düşünüyorlar. Ayrıca 6G teknolojisinin, 5G'ye oranla on kat daha hızlı olacağı belirtilirken, Japonya'nın ise bu teknolojide öncü olmak istediği belirtiliyor. Zira ülke, 5G'nin ticari olarak hizmete sunulması konusunda ABD ve Güney Kore'nin gerisinde kalmıştı. Anlaşılan o ki bu kez aynı hatayı yapmayacaklar.



    https://www.japantimes.co.jp/news/2020/01/21/business/tech/japan-strategy-6g-wireless-communication-networks-2030/#.XibdVcgzaUk Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    r0ket 1 gün en beğenilen
    türkiye olarak yerli ve milli 7g yi yapıp gücümüzü dünyaya göstermeliyiz. prototipini hemen italyanlara hazırlatalım 2030 a kadarda bursada fabrikasını kurup üretiriz.
    türkiye olarak yerli ve milli 7g yi yapıp gücümüzü dünyaya göstermeliyiz. prototipini hemen italyanlara hazırlatalım 2030 a kadarda bursada fabrikasını kurup ür...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    classf2re 23 sa.
    Sene 2030:

    Turkcell: Şahane 5 Gb tarifesi

    TTelekom: Efsane 5 Gb tarifesi

    Vodafone: Süper 5GB tarifesi
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    barkin67 2 sa.
    Bize ne zaman düzgün 4G gelcek acaba
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    DH Misafiri 4 sa.
    5.5 G olur bence
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    DH Misafiri 8 sa.
    Daha Türkiye'de 4G düzgün çalışmıyor
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    DH Misafiri 10 sa.
    Direk 5.5 G ye geçelim
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    FEARTR 21 sa.
    yani ben bunu türk telekom mantığıyla anlıyorum. 10 kata kadar daha hızlı.
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    cumhurfatih 22 sa.
    bu hıkaye boyle surer gıder..anı yasayın...
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    smart1978 23 sa.
    Bence 5G ye Turkiye gecmesin beklesin 6G yi :) . Birisinden ilham aldim da :) ... Suan 4G icin gereksiz diyen biri vardi 5G yi bekleyin demisti. Ama anlasilan ilk gecen ulkelerden de degilmisiz gecen yil itibariyle ...
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    classf2re 23 sa.
    Sene 2030:

    Turkcell: Şahane 5 Gb tarifesi

    TTelekom: Efsane 5 Gb tarifesi

    Vodafone: Süper 5GB tarifesi
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    keremec 19 sa. classf2re
    *2GB'ı sadece sosyal medyada ya da gece geçerli.
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    12 Angry Men 1 gün
    Mobil'deki saçma sapan kotalara bir ayar gelsin artık. Yıl olmuş 2020 hala 5-10 gb kotalı paket satıyorlar.
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    2359 kez okundu.
    13 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    6g, Japonya ve
    6 etiket daha 5g arge yatırım Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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