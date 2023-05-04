Gmail’de mavi tik dönemi başlıyor

Doğrulanmış onay işareti, Gmail'in mevcut Mesaj Tanımlama için Marka Göstergeleri (BIMI) özelliğini temel alıyor. Bu özellik, şirketlerin e-posta avatarı olarak kullandıkları marka logosunun gerçekten kendilerine ait olduğunu bildirmesini gerektiriyor. BIMI'yi halihazırda benimsemiş olan şirketlerin otomatik olarak onay işaretini alacağı belirtiliyor.
Gmail, bugünden itibaren hem Workspace hesaplarında hem de kişisel Google hesaplarında doğrulanmış onay işaretlerini kullanıma sunuyor, bu nedenle çok yakında e-postalarınızda mavi onay işaretleri görmeye başlayabilirsiniz.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah