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    Anlık Bildirim

    Gmail’de mavi tik dönemi başlıyor

    Onaylanmış hesaplar ve mavi tik son yılların en popüler internet araçlarından birisi. Şimdi doğrulanmış mavi tikli hesaplar Gmail’e geliyor ve faydası büyük olabilir.
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    Gmail’de mavi tik dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Gmail, kimliklerini doğrulamak için gönderenin adının yanında tanıdık görünümlü mavi onay işareti göstermeye başlayacak. Bir blog yazısında Google, bu özelliğin kullanıcıların aldıkları e-postanın meşru bir kaynaktan mı yoksa bir dolandırıcıdan mı geldiğini anlamalarına yardımcı olacağını söylüyor.

    Spam e-postaları bitirebilir

    Doğrulanmış onay işareti, Gmail'in mevcut Mesaj Tanımlama için Marka Göstergeleri (BIMI) özelliğini temel alıyor. Bu özellik, şirketlerin e-posta avatarı olarak kullandıkları marka logosunun gerçekten kendilerine ait olduğunu bildirmesini gerektiriyor. BIMI'yi halihazırda benimsemiş olan şirketlerin otomatik olarak onay işaretini alacağı belirtiliyor.

    Gmail’de mavi tik dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Google tarafından paylaşılan görselde de görülebildiği gibi onay işaretinin üzerine gelindiğinde, "bu e-postayı gönderen kişinin, e-postayı göndermek için kullandığı alan adı ve profil resmine sahip olduğunu doğruladığı" belirtiliyor. Google, e-posta kimlik doğrulamasının hem kullanıcılara hem de güvenlik sistemlerine "spam'i belirleme ve durdurma" konusunda yardımcı olabileceğini ve aynı zamanda göndericilerin "marka güvenlerinden yararlanmalarına" olanak sağlayabileceğini belirtiyor.

    Gmail, bugünden itibaren hem Workspace hesaplarında hem de kişisel Google hesaplarında doğrulanmış onay işaretlerini kullanıma sunuyor, bu nedenle çok yakında e-postalarınızda mavi onay işaretleri görmeye başlayabilirsiniz.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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