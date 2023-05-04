Gmail’de mavi tik dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Gmail, kimliklerini doğrulamak için gönderenin adının yanında tanıdık görünümlü mavi onay işareti göstermeye başlayacak. Bir blog yazısında Google, bu özelliğin kullanıcıların aldıkları e-postanın meşru bir kaynaktan mı yoksa bir dolandırıcıdan mı geldiğini anlamalarına yardımcı olacağını söylüyor.

Spam e-postaları bitirebilir

Doğrulanmış onay işareti, Gmail'in mevcut Mesaj Tanımlama için Marka Göstergeleri (BIMI) özelliğini temel alıyor. Bu özellik, şirketlerin e-posta avatarı olarak kullandıkları marka logosunun gerçekten kendilerine ait olduğunu bildirmesini gerektiriyor. BIMI'yi halihazırda benimsemiş olan şirketlerin otomatik olarak onay işaretini alacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Google tarafından paylaşılan görselde de görülebildiği gibi onay işaretinin üzerine gelindiğinde, "bu e-postayı gönderen kişinin, e-postayı göndermek için kullandığı alan adı ve profil resmine sahip olduğunu doğruladığı" belirtiliyor. Google, e-posta kimlik doğrulamasının hem kullanıcılara hem de güvenlik sistemlerine "spam'i belirleme ve durdurma" konusunda yardımcı olabileceğini ve aynı zamanda göndericilerin "marka güvenlerinden yararlanmalarına" olanak sağlayabileceğini belirtiyor.

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Gmail, bugünden itibaren hem Workspace hesaplarında hem de kişisel Google hesaplarında doğrulanmış onay işaretlerini kullanıma sunuyor, bu nedenle çok yakında e-postalarınızda mavi onay işaretleri görmeye başlayabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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