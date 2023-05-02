"Yapay zekanın babası" Google'dan ayrıldı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu!

Tam Boyutta Gör ChatGPT sayesinde yapay zeka artık sadece filmlerde gördüğümüz bir “şey” olmaktan çıktı. Artık dünyadaki her firma, o veya bu şekilde yapay zeka araçlarıyla ilişkili hale geliyor. Öte yandan yapay zeka topluluğunun en saygın isimlerinden biri olan Geoffrey Hinton, yapay zekanın şimdi ve gelecekte ortaya çıkaracağı tehlikeler nedeniyle Google'daki görevinden ayrıldı.

"Yapay zekanın babası" olarak tanımlanan Hinton, bazıları tarafından yapay zekanın babası olarak anılıyor. Bu alandaki çalışmaları 70'li yılların başında Edinburgh Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyken başladı ve burada sinir ağları fikrine ilgi duydu. O yıllarda çok az araştırmacı bu konseptin değerli olduğuna inanıyordu ancak Hinton bunu hayatının işi haline getirdi. 2012'de profesör olan Hinton ve iki öğrencisi, görüntüleri analiz edebilen ve fotoğraflardaki öğeleri tanımlayabilen çığır açan bir sinir ağı yarattı. Ertesi yıl Google, Hinton'un şirketi DNNresearch'ü 44 milyon dolara satın aldı. Google, Hinton'u çalışmalarına devam edebilmesi için programın başına da yerleştirdi.

Gerçeklik zayıflıyor

Tam Boyutta Gör Ancak geçen yıl Hinton'ın yapay zeka ve yetenekleri hakkındaki görüşleri değişti. Hinton, giderek daha yetenekli hale gelen sistemlerin bazı alanlarda hala insan düşüncesiyle aynı seviyede olmadığına ancak diğer alanlarda insan kabiliyetini aştığına inandığını aktardı. Hinton The New York Times'a verdiği demeçte yapay zekanın durumu hakkında "Beş yıl önce nasıl olduğuna ve şimdi nasıl olduğuna bir bakın. Aradaki farkı alın ve ileriye doğru yayın. Bu korkutucu" ifadelerini kullandı.

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Hinton, yakın zamana kadar Google’ın zararlı olabilecek bir sistemi piyasaya sürmeyerek sorumlu bit turum sergilediğini düşünüyordu. Ancak gelinen noktada fikirler ve uygulamalar değişti. ChatGPT ve Microsoft’un OpenAI yatırımları Google’ın hızlanan yarışa dahil olmasına ve olgunlaşmamış Bard yapay zekasını apar topar piyasaya sürmesine neden oldu.

Korkulan an geldi

Tam Boyutta Gör Hinton, kısa vadede internetin sahte resimler, videolar ve metinlerle dolup taşmasından, insanların kafasının karışmasından ve artık neyin gerçek olduğunu bilememelerinden endişe ediyor. Uzun vadede ise yapay zekanın insanlar tarafından yapılan pek çok işin yerini almaya başlayacağını söylüyor.

Hinton, yaptığı açıklamada yapay zekanın insanlardan daha zeki olabileceği fikrine sadece birkaç kişinin inandığını aktardı: "Ama çoğu insan bunun çok uzak gelecekte olacağını düşünüyordu. Ben de çok uzak olduğunu düşündüm. Bunun 30 ila 50 yıl ya da daha uzun bir süre uzakta olduğunu düşünüyordum. Açıkçası artık böyle düşünmüyorum." An itibariyle Hinton, yaptığı işten pişmanlık duyduğunu ancak kendisini “ben yapmasaydım başkası yapacaktı” diyerek teselli ettiğini aktarıyor.

Açıkçası Hinton’un söyledikleri ve duyduğu endişeler bir hayal ürünü değil. Bunlar son 6 ayda gördüğümüz gerçekler. Yapay zeka tarafından üretilen görsellerin gerçek sanılması, yapay zeka tarafından üretilen seslerin orijinalinden ayırt edilememesi ve yapay zekanın en zorlu sınavları başarıyla geçmesi sadece akla gelen ilk örneklerden. Artık rekabet hızlandı ve yapay zeka teknolojileri her geçen gün üstel olarak büyümeye devam ediyor.

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