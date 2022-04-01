GMT/STEPN token 30 kat arttı, yükselişin sebebi ne?

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Özellikle Mart ayının ortalarından itibaren piyasaya çıkan bir kripto para dikkatleri üzerine çekiyor. İlk NFT tabanlı fitness takip uygulaması olmasıyla tanınan GMT/STEPN kripto parası 1 ayda 30 kat arttı.

GMT/STEPN token nedir?

STEPN ismini Binance Launchpad Mart ayı oturumu ile birlikte duymuştuk ancak özellikle Solana ekosistemini takip edenlerin gözden kaçırmadığı bir nokta vardı. İlk NFT tabanlı web3 fitness takip uygulaması ünvanına sahip olan STEPN geçen Aralık ayında Solana Hackathon yarışmasını kazanmıştı.

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Uygulamaya belirli bir SOL karşılığı sneaker alarak başlıyor ve egzersiz durumuna göre GST ve GMT token kazanıyorsunuz. Bu tokenler daha sonra sneaker satın alma, tamir etme veya aktivitelere katılma gibi etkinliklerde kullanılıyor.

Binance’in gözden kaçırmadığı GMT çıkışı ile birlikte önce 10 cent sınırına inerken sonrasında istikrarlı bir yükselişe başladı. Piyasanın hacmini adeta emen GMT token ardı ardına büyük borsalarda listeleme aldı. Oluşan hareketlilik ile birlikte rekor seviyeler geldi.

Hali hazırda 3$ sınırına gelen GMT neredeyse 30 kat artmış oldu. 6 milyar toplam tedariğin 600 milyonu dolaşımda. Kalan miktarlar uygulama kullanımı ve farklı stratejiler çerçevesinde piyasaya sürülecek. Günlük hacim ise 5.5 milyar dolar seviyelerinde. Piyasanın biraz dalgalanmaya başladığı şu dönemde yatırımcılar kripto paraya ilgi gösteriyor.

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