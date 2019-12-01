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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiat Panda Cross 4x4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Fiat Panda Cross 4x4, Türkiye'nin en ucuz 4x4 modeli olma iddiasıyla geldi. 85 beygirlik iki silindirli motoruyla dikkat çeken Panda Cross 4x4 fiyatı ve özellikleri:
    1 hf.
    26,2b
    1
    37
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Fiat Panda Cross 4x4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Fiat Panda’nın dört tekerlekten çekişli versiyonu Panda Cross 4x4 Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye’nin en ulaşılabilir 4x4 modeli iddiasıyla tanıtılan Panda Cross 4x4 fiyatı 105 bin 900 TL’den başlıyor.

    Panda Cross 4x4’ün dış tasarımında gövde rengi ön-arka cross görünümlü tamponlar, gövde rengi yan süs çıtaları, çift renkli 15 inç stil kapak jantlar dikkat çekiyor. Aracın ön kısmını, Fiat Panda’nın karakteristik far tasarımı içerisinde yer alan LED gündüz farları ve ön sis farları tamamlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Suzuki Vitara Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Panda Cross 4x4’ün iç mekanında ise yeni koltuk döşemeleri, deri direksiyon ve vites topuzu ile Uconnect bilgi-eğlence sistemi dikkat çekiyor. Panda Cross 4x4’te ayrıca telefon tutucu, otomatik klima, arka park sensörü, yan ve perde hava yastıkları standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan Plus Paket ise krom görünümlü iç ve dış detayları, alaşım jantları ve ön tampondaki kırmızı çeki halkalarıyla dikkat çekiyor.

    Fiat Panda Cross 4x4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Panda Cross 4x4’ün yükseltilmiş süspansiyon, dört tekerlekten çekiş sistemi, ayarlanabilir sürüş modları ve yokuş iniş desteğiyle zorlu arazi koşullarına kolay uyum sağladığı belirtiliyor. Aracın kaputu altında 85 beygir güç ve 145 Nm tork üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen iki silindirli turbo TwinAir motor görev yapıyor.

    6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 900 cc’lik motorun eşdeğer bir performans sunan 4 silindirli bir motora göre yüzde 10 daha hafif olduğu söyleniyor. TwinAir motorun yakıt tüketiminde yüzde 30’a varan tasarruf sağladığı da verilen bilgiler arasında.



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    Musty3535123 1 hf. en beğenilen BaatılRhymer
    şuanki sıfır araç listelerini bir açın, 4x4 için 105 bin tl bedava. ekonomimiz göklerde.
    Yanıtla +28
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    BaatılRhymer 1 hf. deoks
    105k "Ucuza" oldu artık desenize...
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    İlkerA. 1 hf.
    Sevimli bir şehir aracı da olabilir, eşime almayı düşünürdüm ama ne yazık ki otomatik versiyon değil. Böyle küçük araçlarda otomatik seçeneği olmalı.
    Yanıtla +11
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    1 Avatar
    manisa_tr 1 gün
    mobilet motorlu fiat olmuş.
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    xxl567 1 gün
    Bu segmentte rakipsiz denebilecek bir araç. Evet fiyatlar pahalı, evet buna 100 lira üstü verilir mi vs vs bir sürü eleştiri yapabiliriz ama, aracı kapasitesini de göz ardı etmemek lazım.



    0.9 motorun sağladığı hp ve tork yeterli. Ama uzun vadede ne olur araştırmak lazım. Yurtdışında yıllardır kullanılan motor.



    Tüm bunları bi kenara koyarsak, eğlenmek için hiç fena alet değil.



    Hele bi de sarı rengi alınıp, arkasına fake taxi yazılsa :))))
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    DH Misafiri 1 hf.
    Tırt bir araç
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    El_domingo 1 hf.
    türkiyede işleri zor..bizim için fantazi aracı bunlar..;)
    youtube.com/...
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    DH Misafiri 1 hf.
    YAKIT MIKTARI YAZILMAMIŞ.100 KM.DE NE KADAR YAKIYOR.
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    por favor 1 hf.
    Evin salonuna koy, oyna.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Şahsen ben beğendim ama fiyatını neye göre tanımlamak lazım düşünmek gerek. 4x4 Böyle bir spor araba normal kullanıcı için değil illa ki,şehir içinde çoluğu çocuğu okula bırakıp geri kalan zamanda işe gidip gelen için hele hiç değil. Bu keyif yapmak için dağa bayıra çıkan parası olan ve boş zamanı bol olan gezginler için üretilmiş. Kalkıp da ay sonunu düşünen ve normal bir otomobil almayı düşünen biri niye bunu alsın ki? Bu yüzden fiyatını da buna göre düşünmek gerek. Ayağını yorgana göre uzat. Araba var araba var.
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    sefa1451 1 hf.
    Fiyat ve aldığın ürünü düşünürsek istisnasız herkes çöp olduğunu söyler bizi bu çöp düzene mahkum edenleri sevgi saygı ve bela ile anıyoruz.
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    DH Misafiri 1 hf.
    2016 Clio Symbol 47 2019'da aynı araba 134 bin. Aradan geçen 3 yılda fiyat 2 katına çıkmış artık gerisini siz hesaplayın
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