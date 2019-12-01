Fiat Panda Cross 4x4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Fiat Panda’nın dört tekerlekten çekişli versiyonu Panda Cross 4x4 Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye’nin en ulaşılabilir 4x4 modeli iddiasıyla tanıtılan Panda Cross 4x4 fiyatı 105 bin 900 TL’den başlıyor.

Panda Cross 4x4’ün dış tasarımında gövde rengi ön-arka cross görünümlü tamponlar, gövde rengi yan süs çıtaları, çift renkli 15 inç stil kapak jantlar dikkat çekiyor. Aracın ön kısmını, Fiat Panda’nın karakteristik far tasarımı içerisinde yer alan LED gündüz farları ve ön sis farları tamamlıyor.

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Panda Cross 4x4’ün iç mekanında ise yeni koltuk döşemeleri, deri direksiyon ve vites topuzu ile Uconnect bilgi-eğlence sistemi dikkat çekiyor. Panda Cross 4x4’te ayrıca telefon tutucu, otomatik klima, arka park sensörü, yan ve perde hava yastıkları standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan Plus Paket ise krom görünümlü iç ve dış detayları, alaşım jantları ve ön tampondaki kırmızı çeki halkalarıyla dikkat çekiyor.

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Panda Cross 4x4’ün yükseltilmiş süspansiyon, dört tekerlekten çekiş sistemi, ayarlanabilir sürüş modları ve yokuş iniş desteğiyle zorlu arazi koşullarına kolay uyum sağladığı belirtiliyor. Aracın kaputu altında 85 beygir güç ve 145 Nm tork üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen iki silindirli turbo TwinAir motor görev yapıyor.

6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 900 cc’lik motorun eşdeğer bir performans sunan 4 silindirli bir motora göre yüzde 10 daha hafif olduğu söyleniyor. TwinAir motorun yakıt tüketiminde yüzde 30’a varan tasarruf sağladığı da verilen bilgiler arasında.