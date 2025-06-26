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    Google, geliştiriciler için Gemini CLI aracını yayınladı: Ücretsiz ve açık kaynak

    Google, geliştiricilere özel ücretsiz Gemini CLI aracını duyurdu. Kodlama, içerik üretimi ve araştırma gibi görevleri komut satırına taşıyan yapay zeka aracı, açık kaynaklı olarak sunuldu.

    Google, geliştiricilerin doğrudan terminal ortamında Gemini yapay zeka modellerini kullanabilmesini sağlayan yeni Gemini CLI aracını duyurdu. Açık kaynaklı olarak yayımlanan bu yeni araç, geliştiricilere doğal dil komutlarıyla kod yazma, hata ayıklama, komut çalıştırma ve kod açıklama gibi işlevler sunuyor. Gemini CLI, Gemini 2.5 Pro modelini temel alıyor ve Google’ın mevcut AI araçlarına doğrudan alternatif oluşturuyor.

    Geliştiriciler için en iyisi

    Google geliştiriciler için açık kaynak Gemini CLI aracını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dediğimiz gibi, Gemini CLI, Gemini 2.5 Pro modelini temel alıyor. Bu model, 1 milyon token'lık bağlam penceresi ile son derece geniş kapsamlı bilgi işleme kapasitesine sahip. Yerel kod tabanına entegre çalışan bu yapay zeka aracı, geliştiricilere Jules ve Gemini Code Assist gibi Google hizmetlerinin yanı sıra Veo 3 ile video üretimi, Imagen ile görsel üretimi, Deep Research ile derin araştırmalar ve Google Search üzerinden anlık bilgiye erişim gibi geniş yetenekler sağlıyor. Ayrıca MCP sunucularıyla bağlantı kurarak harici veritabanlarına da ulaşabiliyor.

    Google, Gemini CLI’ı Apache 2.0 lisansı altında açık kaynak olarak yayımladı ve geliştirici topluluğunu GitHub üzerinden katkı vermeye davet etti. Kullanım limitleri de dikkat çekici: Ücretsiz hesaplarla dakikada 60, günde 1.000 sorguya kadar kullanım mümkün. Bu sınır, Google’a göre rakip çözümlere göre iki kat daha cömert. Gemini CLI, OpenAI’ın Codex CLI’ı, Microsoft’un GitHub Copilot’u ve Anthropic’in Claude Code’u gibi araçlara doğrudan rakip.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/692517/google-gemini-cli-ai-agent-dev-terminal https://blog.google/technology/developers/introducing-gemini-cli-open-source-ai-agent/
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