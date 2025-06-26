Google, geliştiriciler için Gemini CLI aracını yayınladı: Ücretsiz ve açık kaynak

Google, geliştiricilerin doğrudan terminal ortamında Gemini yapay zeka modellerini kullanabilmesini sağlayan yeni Gemini CLI aracını duyurdu. Açık kaynaklı olarak yayımlanan bu yeni araç, geliştiricilere doğal dil komutlarıyla kod yazma, hata ayıklama, komut çalıştırma ve kod açıklama gibi işlevler sunuyor. Gemini CLI, Gemini 2.5 Pro modelini temel alıyor ve Google’ın mevcut AI araçlarına doğrudan alternatif oluşturuyor.
Geliştiriciler için en iyisi
Google, Gemini CLI’ı Apache 2.0 lisansı altında açık kaynak olarak yayımladı ve geliştirici topluluğunu GitHub üzerinden katkı vermeye davet etti. Kullanım limitleri de dikkat çekici: Ücretsiz hesaplarla dakikada 60, günde 1.000 sorguya kadar kullanım mümkün. Bu sınır, Google’a göre rakip çözümlere göre iki kat daha cömert. Gemini CLI, OpenAI’ın Codex CLI’ı, Microsoft’un GitHub Copilot’u ve Anthropic’in Claude Code’u gibi araçlara doğrudan rakip.Kaynakça https://www.theverge.com/news/692517/google-gemini-cli-ai-agent-dev-terminal https://blog.google/technology/developers/introducing-gemini-cli-open-source-ai-agent/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: