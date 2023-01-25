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    Google'a dava açıldı: Dijital reklam pazarında tekel olmakla suçlanıyor

    ABD Adalet Bakanlığı ve sekiz eyalet, diğer reklamcılık araçlarının rekabet etmesini imkansız kılan tekel gücüne sahip olduğu iddiasıyla Google’a dava açtı.     
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    abd adalet bakanlığı google dava Tam Boyutta Gör
    Bir mahkeme belgesine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Salı günü Alphabet çatısı altıda olan Google’a dijital reklamcılık işinde tekel olduğu gerekçesiyle dava açtı. Hükümet, Google’ın dijital reklamcılık teknolojileri üzerindeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığını söyledi.

    Tekelcilikten ikinci dava

    Bu, tekelciliğe karşı yasanın ihlal edildiği iddiasıyla Google’a açılan ikinci federal antitröst davası. 2020’de Google aleyhine açılan Adalet Bakanlığı davası, Google’ın arama tekeline odaklanıyor. Salı günü açılan davada Google’ın ana eyaleti Kaliforniya da dahil olmak üzere sekiz eyalet, bakanlığa katıldı.

    Reklam pazarında tekel

    Davada “Google, dijital reklam sektöründe anlamlı rekabeti engelledi ve yeniliği engelledi, rekabet üstü kârlar elde etti. Günümüzün güçlü internetini mümkün kılan reklamverenlerin ve yayıncıların çıkarlarını desteklemek için, serbest piyasanın adil bir şekilde işlemesini engelledi.” ifadeleri dikkat çekiyor.

    Gelirlerinin %80'ini oluşturuyor

    Google, açık farkla pazar lideri olmaya devam ederken, ABD dijital reklam gelirindeki payı 2016’da %36.7 iken %28.8’e düştü. Google’ın reklamcılık işi, gelirinin yaklaşık %80’ini oluşturuyor. Öte yandan, bu haberlerin üzerine Google hisseleri %1.3 düştü.

    Kaynakça https://www.voanews.com/a/us-eight-states-sue-google-on-digital-ad-business-dominance/6932101.html https://appleinsider.com/articles/23/01/24/us-sues-google-over-digital-ad-market-monopoly
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    MaDMaxiBo 6 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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