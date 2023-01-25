Google'a dava açıldı: Dijital reklam pazarında tekel olmakla suçlanıyor

Tekelcilikten ikinci dava
Bu, tekelciliğe karşı yasanın ihlal edildiği iddiasıyla Google’a açılan ikinci federal antitröst davası. 2020’de Google aleyhine açılan Adalet Bakanlığı davası, Google’ın arama tekeline odaklanıyor. Salı günü açılan davada Google’ın ana eyaleti Kaliforniya da dahil olmak üzere sekiz eyalet, bakanlığa katıldı.
Reklam pazarında tekel
Davada “Google, dijital reklam sektöründe anlamlı rekabeti engelledi ve yeniliği engelledi, rekabet üstü kârlar elde etti. Günümüzün güçlü internetini mümkün kılan reklamverenlerin ve yayıncıların çıkarlarını desteklemek için, serbest piyasanın adil bir şekilde işlemesini engelledi.” ifadeleri dikkat çekiyor.
Gelirlerinin %80'ini oluşturuyor
Google, açık farkla pazar lideri olmaya devam ederken, ABD dijital reklam gelirindeki payı 2016’da %36.7 iken %28.8’e düştü. Google’ın reklamcılık işi, gelirinin yaklaşık %80’ini oluşturuyor. Öte yandan, bu haberlerin üzerine Google hisseleri %1.3 düştü.Kaynakça https://www.voanews.com/a/us-eight-states-sue-google-on-digital-ad-business-dominance/6932101.html https://appleinsider.com/articles/23/01/24/us-sues-google-over-digital-ad-market-monopoly Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?