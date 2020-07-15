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    Google’a yasa dışı izleme davası açıldı

    Kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz bir şekilde topladığı iddia edilen Google'a dava açıldı. Arama devi Google Firebase üzerinden yasa dışı izleme yapmakla suçlanıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google’a yasa dışı izleme davası açıldı
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    Boies Schiller Flexner avukatlık şirketi, izinsiz kişisel veri toplamakla suçladığı Google'a dava açtı. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose Bölge Mahkemesi'ne yapılan şikayette, arama devinin uygulama kullanıcılarından yasadışı şekilde veri topladığı belirtildi.

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    Hukuk firması, Google hesap ayarlarındaki izlenme seçeneği kapatılsa bile şirketin hala telefon görüşmeleri, reklam mesajları, ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel verileri toplamaya devam ettiğini iddia ediyor.

    Veri toplama aracı: Google Firebase

    Veri toplama işleminin Google Firebase üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu araç uygulama geliştiricileri arasında oldukça popüler bir şekilde kullanılıyor.

    Google’a yasa dışı izleme davası açıldı
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    Veri depolama, bildirim-reklam gönderme ve hatta tıklamaları izleme için kullanılan Firebase'in en önemli özelliği uygulamaların içinde, kullanıcılara hissettirmeden çalışması.

    Google henüz Boies Schiller Flexner tarafından açılan dava hakkında yorum yapmadı. Şirket geçtiğimiz ay da benzer bir suçlamaya maruz kalmıştı. Kullanıcılar Chrome'un gizli modu aktif olsa bile gizli bir şekilde veri toplamaya devam ettiğini öne sürerek şirkete dava açtı.



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