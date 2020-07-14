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    Apple'a bilinçli yavaşlatma faturası: iPhone sahiplerine 25'er dolar ödenecek

    Apple'a açılan bilinçli yavaşlatma davasında karar çıktı. Eskiyen iPhone modellerini yavaşlatan şirket bu durumdan mağdur olan kullanıcılara 25 dolar ödeme yapmayı kabul etti.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple'a bilinçli yavaşlatma faturası: iPhone sahiplerine 25'er dolar ödenecek
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    Apple, bataryası yıpranan iPhone modellerini bilinçli olarak yavaşlattığını kabul etmesinin ardından onlarca soruşturma ve davayla karşı karşıya kalmıştı.

    Batterygate olarak anılan davada beklenen karar açıklandı. Apple mahkeme ile anlaşarak 500 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Artık kullanıcılar Apple'dan 25 dolar tazminat alabiliyor.

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    Şirketten tazminat talebinde bulunabilmek için kasten yavaşlatılan cihazlardan birine sahip olmak gerekiyor. Şirketin bilinçli bir şekilde yavaşlattığı modellerin tam listesi şu şekilde:

    iOS 10.2.1 veya sonraki sürümlerle çalışan

    • iPhone 6
    • iPhone 6 Plus
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE

    iOS 11.2 veya sonraki sürümlerle çalışan

    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus

    Apple'a bilinçli yavaşlatma faturası: iPhone sahiplerine 25'er dolar ödenecek
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    Kimler tazminat alabilecek?

    Tazminat alabilmek için her şeyden önce Amerika'da yaşıyor olmanız gerekiyor. ABD'li tüketiciler için iade süreciyle ilgili bilgilerin yer aldığı bir web sitesi kullanıma sunulmuş durumda.

    Türkiye'deki iPhone kullanıcıları ise şu an için Apple'dan 25 dolar tazminat talebinde bulunamıyor. Bu arada şirketin sadece 500 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiğini hatırlatalım. Yani tazminat talebinde bulunan kişi sayısı fazla olursa 25 dolarlık tazminat miktarı da düşecek.



    https://www.engadget.com/apple-iphone-throttling-settlement-payment-192727598.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez (Osman R.F) 1 sa.
    Şöyle haberleri okudukça elim ayağım sinirden titriyor. '' Türkiye'deki iPhone kullanıcıları ise şu an için Apple'dan 25 dolar tazminat talebinde bulunamıyor. '' Niye birader ? biz insan değilmiyiz ?
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    Spider_hip (Doğan Eray) 23 dk. IceRulez
    Ben olsam ben de Türkiye'dekilere zırnık vermem. Bu haberi aylar önce söylediğimde bile olsun ama iphone olsunda yavaşlatsın diyorlardı. Orada elma ibaresi olsun isterse çözünürlüğü dipte olsun, kamera dandik olsun hiç önemsemeyen tipler vardı. Adam kazıklanmayı kabul ediyor niye ödeyeyim ki. Yavaş olarak kullanacak iphone sahipleri o zaman. Sonra seviyorlar bir de biz senelerce güncelleme alıyoruz diye. Tabi alırsın, adam yavaşlatmak için güncelliyor :)
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    igetsky 2 sa.
    Hemen doldurayim formu
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    jervis (M. Kucuk) 2 sa.
    25 dolar bizde kaç liraya tekabül ediyor ?

    Mesela telefon 25 dolar olsa bu telefon Türkiyede kaçtan satılacaksa o ödensin :)



    Google a öyle bir şey olabilir mi lütfen olsun karikatürü yazın.
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    kmlkszhacker 2 sa.
    Bizlik bir durum yok
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    interwap (Volkan ) 2 sa.
    Apple : Tamam tamam, yavaşlattığımız cihazlar için alın size 25'er dolar ödüyoruz.
    Apple (25 doları alıp gidenlere arkalarından seslenir) : Şimdi size daha hızlı iPhone lazım. Geçerken bir Apple Store'a uğrayın da elinizdeki 25 dolarları da katın, beşer yüz, biner dolara iPhone alın kendinize.
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    from softwave 2 sa. yeni yorumcu
    Hadi yine iyiler 12 nin adaptör parası çıktı
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    deoks 3 sa.
    Asıl voleyi avukatlar vurdu tabi.
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    Alqu 3 sa. yeni yorumcu
    vay be bu amerikada harbiden demokrasi var he öyle süslü müslü değil cidden var yani. Bizde olsa o şirketi korumak için parayı vatandaştan alırlar üstünede vergisini silerler oh mis.
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 sa. Alqu
    Demokrasi değil tüketici kanunları çok gelişmiş. Demokrasi başka bir şey. Demokrasi endeksinde ilk 20'ye bile giremez ABD. Ama gerçekten çok geniş bir tüketici kanunu var. Öyle bizim gibi kağıt üstünde değil, gerçekten çatır çatır uygulanan kanunlar bunlar. Bizde kanunlar tek kişinin ağzına bakıyor. Ki o kişi hukukçu bile değil. :))
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    blackzeros 3 sa.
    amerikada 25 dolarsa burda 250 lira odemeli.gerci bizde ceza kesilecekse o para telefon sahiplerine kalmaz.aslinda tuketici mahkemesine gidilip emsal gosterilebilir belki.
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    smart1978 (X Y) 1 sa. blackzeros
    Cezanin OTV si KDV si TRT payi filan eklenerek Turkiye'de tuketicilere 400 TL filan iade edilirrrr :) ...
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    SecondSister 3 sa. yeni yorumcu
    movuq apple kaliteli güvenli stabil

    adamlar yaptıklarını kabul etmiş acık acık.
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    2010 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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