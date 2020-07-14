Apple'a bilinçli yavaşlatma faturası: iPhone sahiplerine 25'er dolar ödenecek

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Apple, bataryası yıpranan iPhone modellerini bilinçli olarak yavaşlattığını kabul etmesinin ardından onlarca soruşturma ve davayla karşı karşıya kalmıştı.

Batterygate olarak anılan davada beklenen karar açıklandı. Apple mahkeme ile anlaşarak 500 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Artık kullanıcılar Apple'dan 25 dolar tazminat alabiliyor.

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Şirketten tazminat talebinde bulunabilmek için kasten yavaşlatılan cihazlardan birine sahip olmak gerekiyor. Şirketin bilinçli bir şekilde yavaşlattığı modellerin tam listesi şu şekilde:

iOS 10.2.1 veya sonraki sürümlerle çalışan

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iOS 11.2 veya sonraki sürümlerle çalışan

iPhone 7

iPhone 7 Plus

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Kimler tazminat alabilecek?

Tazminat alabilmek için her şeyden önce Amerika'da yaşıyor olmanız gerekiyor. ABD'li tüketiciler için iade süreciyle ilgili bilgilerin yer aldığı bir web sitesi kullanıma sunulmuş durumda.

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları ise şu an için Apple'dan 25 dolar tazminat talebinde bulunamıyor. Bu arada şirketin sadece 500 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiğini hatırlatalım. Yani tazminat talebinde bulunan kişi sayısı fazla olursa 25 dolarlık tazminat miktarı da düşecek.

https://www.engadget.com/apple-iphone-throttling-settlement-payment-192727598.html

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