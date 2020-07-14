Apple'a bilinçli yavaşlatma faturası: iPhone sahiplerine 25'er dolar ödenecek

Apple, bataryası yıpranan iPhone modellerini bilinçli olarak yavaşlattığını kabul etmesinin ardından onlarca soruşturma ve davayla karşı karşıya kalmıştı.
Batterygate olarak anılan davada beklenen karar açıklandı. Apple mahkeme ile anlaşarak 500 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Artık kullanıcılar Apple'dan 25 dolar tazminat alabiliyor.
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Şirketten tazminat talebinde bulunabilmek için kasten yavaşlatılan cihazlardan birine sahip olmak gerekiyor. Şirketin bilinçli bir şekilde yavaşlattığı modellerin tam listesi şu şekilde:
iOS 10.2.1 veya sonraki sürümlerle çalışan
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
iOS 11.2 veya sonraki sürümlerle çalışan
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
Kimler tazminat alabilecek?
Tazminat alabilmek için her şeyden önce Amerika'da yaşıyor olmanız gerekiyor. ABD'li tüketiciler için iade süreciyle ilgili bilgilerin yer aldığı bir web sitesi kullanıma sunulmuş durumda.
Türkiye'deki iPhone kullanıcıları ise şu an için Apple'dan 25 dolar tazminat talebinde bulunamıyor. Bu arada şirketin sadece 500 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiğini hatırlatalım. Yani tazminat talebinde bulunan kişi sayısı fazla olursa 25 dolarlık tazminat miktarı da düşecek.
https://www.engadget.com/apple-iphone-throttling-settlement-payment-192727598.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mesela telefon 25 dolar olsa bu telefon Türkiyede kaçtan satılacaksa o ödensin :)
Google a öyle bir şey olabilir mi lütfen olsun karikatürü yazın.
Apple (25 doları alıp gidenlere arkalarından seslenir) : Şimdi size daha hızlı iPhone lazım. Geçerken bir Apple Store'a uğrayın da elinizdeki 25 dolarları da katın, beşer yüz, biner dolara iPhone alın kendinize.
adamlar yaptıklarını kabul etmiş acık acık.