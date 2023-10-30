Google, yapay zeka için Anthropic'e 2 milyar dolar yatırım yapacak

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Dünyanın en büyük arama motoru olan Google'ın yapay zekâ şirketi Anthropic'e 2 milyar dolara kadar yatırım yapacağı şirket sözcüsü tarafından açıklandı.

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Google yetkilisi konuyla alakalı şirketin OpenAI rakibine önceden 500 milyon dolar yatırım yaptığını ve zaman içinde 1,5 milyar dolar daha yatırım yapmak konusunda firmayla anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Google’ın Anthropic’e daha önceden de yatırım yaptığı biliniyordu. Bu yatırımın arttırılmasındaki temel sebebin şirketin Microsoft ile yapay zekâ konusunda rekabet edebilmesi olarak görülüyor.

Amazon geçen ay yapay zekâ konusunda büyüyen internet rakipleriyle rekabet edebilmek için Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Eski OpenAI yöneticileri ve kardeşleri Dario ve Daniela Amodei tarafından kurulan Anthropic, OpenAI ile rekabet etmek ve teknoloji sektöründe lider olmak için gerekli yatırımı almaya çalışarak sektör liderliğini ele geçirmek istiyor.

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Google, Anthropic'e 2 milyar dolar yatırım yapacak