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    Google, yapay zeka için Anthropic'e 2 milyar dolar yatırım yapacak

    Dünyanın en büyük arama motoru olan Amerika merkezli Google'ın yapay zekâ şirketi Anthropic'e 2 milyar dolara kadar yatırım yapacağı şirket sözcüsü tarafından açıklandı.

    Google, Anthropic'e 2 milyar dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük arama motoru olan Google'ın yapay zekâ şirketi Anthropic'e 2 milyar dolara kadar yatırım yapacağı şirket sözcüsü tarafından açıklandı.

    Google yetkilisi konuyla alakalı şirketin OpenAI rakibine önceden 500 milyon dolar yatırım yaptığını ve zaman içinde 1,5 milyar dolar daha yatırım yapmak konusunda firmayla anlaşmaya vardıklarını söyledi.

    Google’ın Anthropic’e daha önceden de yatırım yaptığı biliniyordu. Bu yatırımın arttırılmasındaki temel sebebin şirketin Microsoft ile yapay zekâ konusunda rekabet edebilmesi olarak görülüyor.

    Amazon geçen ay yapay zekâ konusunda büyüyen internet rakipleriyle rekabet edebilmek için Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklamıştı.

    Eski OpenAI yöneticileri ve kardeşleri Dario ve Daniela Amodei tarafından kurulan Anthropic, OpenAI ile rekabet etmek ve teknoloji sektöründe lider olmak için gerekli yatırımı almaya çalışarak sektör liderliğini ele geçirmek istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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