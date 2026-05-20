Google, Antigravity 2.0’ı duyurdu: Platformun çehresi değişti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, IO 2026 etkinliğinde yapay zeka destekli yazılım geliştirme platformu Antigravity 2.0 sürümünü tanıttı. Şirket, geçen yıl Cursor gibi ajan tabanlı kodlama araçlarına rakip olarak piyasaya sürdüğü Antigravity’yi bu kez kapsamlı biçimde yenileyerek geliştiricilere yeni masaüstü uygulaması, komut satırı aracı ve özel iş akışları oluşturmayı sağlayan SDK desteği sundu.

Çoklu ajan yönetimi dikkat çekiyor

Google’ın açıklamalarına göre yeni sürüm, özellikle aynı anda birden fazla yapay zeka ajanını yönetebilme ve paralel görev çalıştırabilme yetenekleriyle öne çıkıyor. Güncellenen masaüstü uygulaması sayesinde geliştiriciler farklı görevler için özel alt ajanlar oluşturabilecek ve bu ajanların arka planda otomatik şekilde çalışmasını planlayabilecek.

Tam Boyutta Gör Şirket, Antigravity 2.0’ın kod üretiminin yanı sıra daha karmaşık geliştirme süreçlerinin yönetimi için de tasarlandığını belirtti.

Gmail Live ile e-postalarla konuşma dönemi başladı 15 sa. önce eklendi

Platformun ayrıca Google AI Studio, Android ve Firebase entegrasyonlarını da daha kolay hale getirdiği aktarıldı. Böylece geliştiriciler, Google ekosistemi içerisindeki projelerini doğrudan Antigravity üzerinden yönetebilecek.

Google, sistemin büyük bölümünün şirketin yeni nesil modeli Gemini 3.5 Flash tarafından desteklendiğini açıkladı. Dikkat çeken detaylardan biri ise Gemini 3.5 Flash’ın geliştirme sürecinde Antigravity’nin aktif biçimde kullanılmış olması oldu.

Sesli komut desteği geldi

Google, son dönemde Gmail ve Docs gibi tüketici ürünlerinde yaygınlaştırdığı sesli komut özelliklerini şimdi Antigravity’ye de taşıyor. Yeni sürümle birlikte geliştiriciler, platformu doğal dil ve sesli komutlarla kontrol edebilecek.

Şirket ayrıca terminal tabanlı çalışan geliştiriciler için yeni bir Antigravity CLI (Command Line Interface) aracını kullanıma sundu. Google, daha önce kullanılan Gemini CLI aracının yerini bu yeni sistemin alacağını belirterek mevcut kullanıcıların Antigravity CLI’a geçiş yapmasını istedi.

Google’ın duyurduğu yeniliklerden biri de yeni Antigravity SDK oldu. Bu geliştirme kiti sayesinde yazılım ekipleri, Antigravity altyapısını kullanarak kendi özel yapay zeka ajanlarını oluşturabilecek.

Şirket, Google Cloud müşterilerinin de Antigravity’ye bağlanarak projeler geliştirebileceğini açıkladı. Kurumsal kullanıcılar için AI Studio içerisinde hazır özel ajan şablonlarının yayınlanacağı da duyuruldu. Google ayrıca AI Studio içerisine yeni bir Antigravity export aracı ekledi. Bu özellik sayesinde geliştiriciler mevcut projelerini dışa aktararak çalışmalarına yerel ortamda devam edebilecek.

Google, Antigravity’nin yalnızca geliştiricilere yönelik bağımsız bir araç olarak kalmayacağını da gösterdi. Şirket, platformun kod üretme yeteneklerini doğrudan tüketici ürünlerine entegre etmeye başladı.

Bunun ilk örneklerinden biri Google Arama oldu. Şirketin açıklamasına göre kullanıcılar artık arama sonuçlarında gerçek zamanlı olarak oluşturulan özel arayüzlerle karşılaşabilecek. Ayrıca kullanıcılar, belirli bir konuyu araştırırken arama deneyimi içinde küçük ölçekli uygulamalar oluşturabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: