    Yapay zekâ ile e-ticarette yeni dönem: Universal Commerce Protocol (UCP)

    Küresel e-ticaret ekosistemi, yapay zekâ ajanlarının ve dijital asistanların alışveriş süreçlerini otonom bir şekilde yönetmesini sağlayacak devrim niteliğinde bir standartla tanıştı. 

    Pek çok önemli yapay zekâ yeniliğinin tanıtıldığı Google I/O 2026 geliştirici konferansında kendisine yer bulan yeniliklerden birisi Universal Commerce Protocol (UCP) standardı yani evrensel ticaret protokolü oldu.

    Universal Commerce Protocol (UCP) nedir?

    Google liderliğinde geliştirilen ve açık kaynaklı bir altyapıya sahip olan Universal Commerce Protocol (UCP), parçalanmış alışveriş deneyimlerini birleştirmeyi hedefliyor. Yeni standart ile yapay zekâ ajanlarının ve dijital asistanların alışveriş süreçlerini otonom bir şekilde yönetmesini sağlanacak.

    Keşif aşamasından ödemeye, güvenlikten iade süreçlerine kadar tüm aşamaları standardize eden bu protokol, yapay zekâ asistanlarının farklı platformlar arasında ek bir entegrasyona ihtiyaç duymadan pürüzsüzce çalışmasının önünü açıyor. Böylece alışveriş sepetlerinin yarıda bırakılması ve tutarsız müşteri ziyaretlerinin de azaltılması sağlanacak.

    Protokolün arkasında perakende ve ödeme dünyasının dev isimlerinden oluşan güçlü bir koalisyon bulunuyor. Shopify, Etsy, Wayfair, Target ve Walmart gibi devlerin yanı sıra Visa, Mastercard, PayPal ve Stripe gibi küresel ödeme sağlayıcıları da UCP standardını desteklediklerini açıkladı.

    E-ticarette birlik ve beraberlik

    UCP'nin getirdiği en büyük yeniliklerden biri, geleneksel e-ticaret API'lerinin (uygulama programlama arayüzü) yarattığı karmaşayı ortadan kaldırması. Mevcut sistemde her platform için ayrı ve maliyetli entegrasyonlar yapılması gerekirken, UCP sayesinde tüm yapay zekâ alışveriş asistanları tek bir standart protokol üzerinden dünyadaki tüm bütünleşmiş mağazalarla konuşabiliyor. Bu durum hem yazılım geliştirme maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor hem de kullanıcılara platform bağımsız, akıcı ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

    Siber güvenlik ve veri gizliliği ise protokolün temel yapı taşını oluşturuyor. Yapay zekâ ajanlarının kullanıcılar adına güvenle harcama yapabilmesi için kimlik doğrulama süreçlerinde OAuth 2.0, ödemelerde ise gelişmiş AP2 protokollerinden yararlanılıyor. Alışveriş sırasında hassas ödeme ve kart bilgileri doğrudan paylaşılmak yerine tokenize edilerek şifreleniyor. Böylece yapay zekâ destekli otonom ticaret, en yüksek siber güvenlik standartlarıyla korunurken, kullanıcıların veri güvenliği riski de minimuma indiriliyor.

