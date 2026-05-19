    Google, Gmail Live ile e-postalarla konuşma dönemini resmen başlattı

    Google, Gmail, Docs ve Keep uygulamalarına sesli yapay zeka özellikleri ekliyor. Artık kullanıcılar sesleriyle e-postalarda arama yapabilecek, belge oluşturabilecek ve notlarını düzenleyebilecek.

    Google, Google I/O etkinliğinde Workspace ekosistemine yapay zeka destekli yeni sesli etkileşim özellikleri ekleyeceğini duyurdu. Özellikle Gmail, Google Docs ve Google Keep için geliştirilen “Live” tabanlı sistemler öne çıkarken yeni yapı sayesinde kullanıcılar uygulamalar içinde doğal konuşma diliyle komut verebilecek, soru sorabilecek ve içerik oluşturabilecek.

    Google’ın duyurduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri Gmail Live oldu. Bu özellik, Gemini Live deneyimini doğrudan Gmail’e entegre ediyor ve kullanıcıların gelen kutularıyla sesli şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyor.



    Yeni sistemde kullanıcılar Gmail arama çubuğunda belirecek bir simgeye dokunarak doğrudan konuşmaya başlayabilecek. Örneğin yaklaşan bir uçuşun kapı numarasını, bir otel rezervasyon detayını, Airbnb giriş kodunu ya da doktor randevu saatini öğrenmek için e-postalar arasında manuel arama yapmak yerine doğal bir soru sormak yeterli olacak.

    Şirket, sistemin yalnızca anahtar kelime araması yapmadığını yani bağlamı anlayabildiğini, takip sorularını işleyebildiğini ve konuşma sırasında konu değişikliklerine uyum sağlayabildiğini belirtiyor.

    Demolarda Gmail Live’ın çocukların okul etkinlikleri, sınıf gezileri, uçuş bilgileri ve otel rezervasyonları gibi farklı konular arasında geçiş yapabildiği gösterildi. Bunun yanında yapay zeka, isim açıkça belirtilmese bile kimin kastedildiğini çıkarabiliyor.

    Öte yandan sistemin verdiği bilgilerin hangi e-postadan alındığının da görüntülenebileceğinin altı çiziliyor. Böylece kullanıcılar yapay zekanın yanıtlarını doğrulayabilecek.

    Google Docs artık sesli komutlarla belge hazırlayabilecek

    Google’ın duyurduğu bir diğer önemli yenilik ise Docs Live oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar belge oluşturma sürecini sesli olarak yönetebilecek.

    Sistem, kullanıcının konuşarak anlattığı fikirleri organize edip belge taslağına dönüştürebiliyor. Bununla birlikte Google Docs, kullanıcının izniyle Gmail ve Google Drive’daki içeriklere erişerek ilgili bilgileri otomatik şekilde belgeye ekleyebiliyor.

    Google’ın gösterdiği örneklerde sistemin özgeçmiş bilgilerini Drive’dan çekebildiği, e-postalardaki etkinlik detaylarını belgeye yerleştirebildiği ve hatta internetten ilgili içerikleri ekleyebildiği görüldü. Kullanıcıların uzun ve çok aşamalı komutlar verebilmesi de sistemin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

    Google CEO’su Sundar Pichai, ilerleyen dönemde kullanıcıların belgeleri tamamen sesli şekilde oluşturup düzenleyebileceğini söyledi.

    Google Keep de nasibini alıyor

    Google, ses tabanlı yapay zeka özelliklerini yalnızca Gmail ve Docs ile sınırlamıyor. Şirket, Google Keep uygulamasına da gelişmiş sesli not işleme sistemi ekliyor.



    Yeni özellikle kullanıcılar düşüncelerini serbest şekilde sesli olarak aktarabilecek. Yapay zeka ise bu konuşmaları otomatik olarak yapılandırılmış notlara, görev listelerine veya hatırlatıcılara dönüştürecek. Google, sistemin dağınık düşünceleri analiz ederek anlamlı kategorilere ayırabileceğini belirtiyor.

    Bu yaklaşım, son yıllarda popülerleşen sesli not ve dikte uygulamalarındaki deneyimi doğrudan Google ekosistemine taşıyor. Şirket kısa süre önce Gboard içine entegre edilen “Rambler” isimli kendi dikte çözümünü de duyurmuştu.

    Google ayrıca bu yıl kullanıma sunduğu AI Inbox özelliğinin kapsamını da genişletiyor. Gelen kutusundaki önemli görevleri, okunması gereken e-postaları ve yapılacak işleri özetleyen bu sistem daha önce yalnızca Google AI Ultra abonelerine sunuluyordu.

    Şirket şimdi AI Inbox deneyimini Google AI Pro ve Plus abonelerine de açacağını açıkladı.

    Ne zaman gelecekler?

    Öte yandan Gmail Live, Docs Live ve Keep’in yeni ses tabanlı yapay zeka özellikleri ilk etapta mobil cihazlarda yayınlanacak.

    Google, dağıtım sürecinin yaz aylarında başlayacağını duyurdu. Gmail Live’ın başlangıçta Google AI Ultra abonelerine özel olacağı belirtilirken bazı özelliklerin daha sonra AI Pro kullanıcılarına da ulaşacağı ifade edildi. Workspace kurumsal müşterileri için ise önizleme sürümünün yine yaz döneminde sunulması planlanıyor.

