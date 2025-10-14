Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nano Banana görüntü aracı Google Arama ve NotebookLM uygulamalarına geliyor

    Google Arama, NotebookLM ve Google Fotoğraflar platformları firmanın popüler görsel üretim aracı Nano Banana temelinde yeni özellikler kazanmaya başladı.        

    Nano Banana Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Veo 3 video oluşturma aracını Fotoğraflar uygulamasına entegre eden Google, şimdi de popüler Nano Banana görsel üretim aracını sunmaya başladı. Nano Banana; yavaş yavaş Google Arama, NotebookLM ve Google Fotoğraflar gibi hizmetlerde yerini alıyor.

    Nano Banana yaygınlaşıyor

    Nano Banana aracının en dikkat çekici yeniliklerinden birisi NotebookLM uygulamasında sunulmuş. Uygulamanın belgelerden otomatik olarak anlatımlı açıklama videoları oluşturmasına olanak tanıyan Video Özetleri özelliği Nano Banana temelinde tamamen değişiyor. 

    Kullanıcılar artık videoları sulu boya, anime gibi altı farklı yeni tarzda oluşturabiliyor. Ayrıca sistem, kaynak belgelerden bağlamsal illüstrasyonlar üretebiliyor ve Sunumlar adı verilen kısa videolar oluşturmak da mümkün hale geliyor. Yeni Nano Banana destekli sürüm, bu hafta Pro kullanıcılarına sunuluyor; birkaç hafta içinde ise tüm kullanıcılara ulaşacak.

    Diğer taraftan Google Arama platformu da Nano Banana entegrasyonu kazanıyor. Kullanıcılar arama içerisindeyken doğrudan sohbet komutlarıyla görseller oluşturup düzenleyebiliyor ya da görüntüyü farklı sanat tarzına dönüştürebiliyor. Ayrıca Google Lens ile çekilen fotoğraflar da aynı sistem üzerinden düzenlenebiliyor. Bu özellik şu anda ABD’de İngilizce olarak kullanıma açılmış durumda; yakın zamanda diğer ülke ve dillere de genişletilecek.

    Google Fotoğraflar uygulamasına entegrasyon ise net olarak açıklanmadı ancak Nano Banana ile fotoğrafların düzenlenebilmesi ya da farklı tarzlara dönüştürülebilmesinin sunulacağı tahmin ediliyor. Böylece Nano Banana ile düzenleme ve Google Veo 3 ile video haline getirme mümkün olacak. 


     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    top eleven token hilesi diş hekimliği kpss var mı bilgisayarım ne kadar eder cacharel nasıl okunur bulaşık makinesi tuzu nasıl boşaltılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X6 Pro
    Poco X6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum