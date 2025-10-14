Nano Banana görüntü aracı Google Arama ve NotebookLM uygulamalarına geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Veo 3 video oluşturma aracını Fotoğraflar uygulamasına entegre eden Google, şimdi de popüler Nano Banana görsel üretim aracını sunmaya başladı. Nano Banana; yavaş yavaş Google Arama, NotebookLM ve Google Fotoğraflar gibi hizmetlerde yerini alıyor.

Nano Banana yaygınlaşıyor

Nano Banana aracının en dikkat çekici yeniliklerinden birisi NotebookLM uygulamasında sunulmuş. Uygulamanın belgelerden otomatik olarak anlatımlı açıklama videoları oluşturmasına olanak tanıyan Video Özetleri özelliği Nano Banana temelinde tamamen değişiyor.

Adobe Photoshop kullanıcılarına Nano Banana müjdesi 2 hf. önce eklendi

Kullanıcılar artık videoları sulu boya, anime gibi altı farklı yeni tarzda oluşturabiliyor. Ayrıca sistem, kaynak belgelerden bağlamsal illüstrasyonlar üretebiliyor ve Sunumlar adı verilen kısa videolar oluşturmak da mümkün hale geliyor. Yeni Nano Banana destekli sürüm, bu hafta Pro kullanıcılarına sunuluyor; birkaç hafta içinde ise tüm kullanıcılara ulaşacak.

Diğer taraftan Google Arama platformu da Nano Banana entegrasyonu kazanıyor. Kullanıcılar arama içerisindeyken doğrudan sohbet komutlarıyla görseller oluşturup düzenleyebiliyor ya da görüntüyü farklı sanat tarzına dönüştürebiliyor. Ayrıca Google Lens ile çekilen fotoğraflar da aynı sistem üzerinden düzenlenebiliyor. Bu özellik şu anda ABD’de İngilizce olarak kullanıma açılmış durumda; yakın zamanda diğer ülke ve dillere de genişletilecek.

Google Fotoğraflar uygulamasına entegrasyon ise net olarak açıklanmadı ancak Nano Banana ile fotoğrafların düzenlenebilmesi ya da farklı tarzlara dönüştürülebilmesinin sunulacağı tahmin ediliyor. Böylece Nano Banana ile düzenleme ve Google Veo 3 ile video haline getirme mümkün olacak.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google Arama platformunda Nano Banana dönemi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: