Nano Banana görüntü aracı Google Arama ve NotebookLM uygulamalarına geliyor

Nano Banana yaygınlaşıyor
Nano Banana aracının en dikkat çekici yeniliklerinden birisi NotebookLM uygulamasında sunulmuş. Uygulamanın belgelerden otomatik olarak anlatımlı açıklama videoları oluşturmasına olanak tanıyan Video Özetleri özelliği Nano Banana temelinde tamamen değişiyor.
Kullanıcılar artık videoları sulu boya, anime gibi altı farklı yeni tarzda oluşturabiliyor. Ayrıca sistem, kaynak belgelerden bağlamsal illüstrasyonlar üretebiliyor ve Sunumlar adı verilen kısa videolar oluşturmak da mümkün hale geliyor. Yeni Nano Banana destekli sürüm, bu hafta Pro kullanıcılarına sunuluyor; birkaç hafta içinde ise tüm kullanıcılara ulaşacak.
Diğer taraftan Google Arama platformu da Nano Banana entegrasyonu kazanıyor. Kullanıcılar arama içerisindeyken doğrudan sohbet komutlarıyla görseller oluşturup düzenleyebiliyor ya da görüntüyü farklı sanat tarzına dönüştürebiliyor. Ayrıca Google Lens ile çekilen fotoğraflar da aynı sistem üzerinden düzenlenebiliyor. Bu özellik şu anda ABD’de İngilizce olarak kullanıma açılmış durumda; yakın zamanda diğer ülke ve dillere de genişletilecek.
Google Fotoğraflar uygulamasına entegrasyon ise net olarak açıklanmadı ancak Nano Banana ile fotoğrafların düzenlenebilmesi ya da farklı tarzlara dönüştürülebilmesinin sunulacağı tahmin ediliyor. Böylece Nano Banana ile düzenleme ve Google Veo 3 ile video haline getirme mümkün olacak.
