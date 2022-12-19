Google sayesinde doktorların el yazısını okuyamama derdine son

Yapay zeka destekli görsel tarama sayesinde reçetede yazan ilaçlar uygulamada kullanıcıya gösterilecek. Ancak Google, bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma gireceğini açıklamaktan kaçındı. Öte yandan Google, dünya üzerinde en fazla Lens kullanıcısının Hindistan’da olduğunun da altını çizdi.
Google için Hindistan pazarı oldukça büyük bir öneme sahip. Google genellikle ilk uygulamalarını veya yeniliklerini burada kullanıma sunuyor. Firma halihazırda 100’den fazla Hint dilini kapsayan bir tümleşik model üzerinde de çalışmakta. Öte yandan Hindistan’ın düzenleyici kurumları ile Google’ın arasının son aylarda iyi olmadığını da belirtelim. Play Store politikaları nedeniyle Google, 113 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...