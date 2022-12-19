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    Google sayesinde doktorların el yazısını okuyamama derdine son

    Doktorların el yazısını okuyamamak dünya genelinde bir sorun. Google ise Lens uygulaması aracılığıyla kötü el yazısıyla yazılmış reçetelerin okunmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
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    google doktor el yazısı Tam Boyutta Gör
    Doktorların büyük çoğunluğunun ilaç reçetelerini aceleyle yazması, hastalarının yazdıklarını anlamalarını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu sorun onlarca yıldır var ve birçok teknoloji firması sorunun çözümü için çalışmalar yapsa da herhangi bir başarı sağlanamadı. Şimdi ise bu sorunu çözmek için Google devreye girmiş durumda. Firma yaptığı bir sunumda yapay zeka ile bu kötü yazıların okunacağını belirtiyor.

    Google, doktorların el yazısını okuyacak

    Google artık doktorların kötü el yazısını okuyabilecek Tam Boyutta Gör
    Ancak şimdi Google, bu anlaşılmaz metinleri çevirmeye çalışıyor. Arama devi, Hindistan'daki yıllık konferansında doktorların el yazısını çözmek için eczacılarla birlikte çalıştığını duyurdu. Google Lens'te kullanıma sunulacak olan özellik, kullanıcıların reçetenin fotoğrafını çekmesine veya fotoğraf kitaplığından yüklemesine olanak tanıyacak.

    Yapay zeka destekli görsel tarama sayesinde reçetede yazan ilaçlar uygulamada kullanıcıya gösterilecek. Ancak Google, bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma gireceğini açıklamaktan kaçındı. Öte yandan Google, dünya üzerinde en fazla Lens kullanıcısının Hindistan’da olduğunun da altını çizdi.

    Google için Hindistan pazarı oldukça büyük bir öneme sahip. Google genellikle ilk uygulamalarını veya yeniliklerini burada kullanıma sunuyor. Firma halihazırda 100’den fazla Hint dilini kapsayan bir tümleşik model üzerinde de çalışmakta. Öte yandan Hindistan’ın düzenleyici kurumları ile Google’ın arasının son aylarda iyi olmadığını da belirtelim. Play Store politikaları nedeniyle Google, 113 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

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    AssetGroup 8 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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