2023'te trend olması beklenen en iyi 10 teknoloji

Yapay zekanın yanında metaverse ve web3’te de ilerlemelerin olması bekleniyor. Merkezi olmayan verilerin blockchain ile buluşması web3’ü bir sonraki evreye ulaştırırken metaverse evreninin de hızlı bir şekilde gelişmesi, ciddi bir ekonomik ekosistem haline bürünmesi hedefleniyor.
1. Yapay zeka her yerde olacak
Yapay zeka destekli algoritmalar tarafından önerilen ürünlerin gelişmesinin yanında temassız, otonom alışveriş ve teslimatın 2023 yılında trend olacağı belirtiliyor. Mal ve hizmet ödemelerinin daha da kolaylaşacağı belirtilirken envanter yönetiminin de yapay zeka tarafından daha kolay bir hale bürünmesi bekleniyor. 2023 yılında çevrimiçi alışveriş yapıp mağazadan teslim alma süreçlerinin (BOPIS, BOPAC, BORIS) yaygınlaşacağı aktarılırken otonom teslimat girişimlerinde de artış olacağı belirtiilyor.
2. Metaverse, AR ve VR
Bu teknolojilerin şirket toplantılarında kullanılması ve çalışanların evinden, sanal bir ortak aleme girmeleri ve görüşmeleri sağlanacak. Zaten bu alan için yatırımlar sürüyor ve bunun artması bekleniyor. Danışmanlık devi Accenture, şimdiden Nth Floor adlı bir metaverse ortamı yarattı. Bu sanal dünya, gerçek dünyadaki Accenture ofislerinin kopyalarını içerir, böylece yeni işe alınanlar ve mevcut çalışanlar, fiziksel bir ofiste bulunmalarına gerek kalmadan İK ile ilgili ihtiyaçlarını buradan giderebiliyor.
4. Dijital dünya ile fiziksel dünya arasında köprü
Bu alandaki en büyük örnek aslında Formula 1 ekipleri. F1 ekipleri hem fiziksel aracı hem de aracın dijital ikizini oluşturuyor ve tüm testleri dijital ortamda gerçekleştiriyor. Bu, oldukça yüksek bir zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.
5. Nanoteknoloji ve gen düzenleme
6. Kuantum teknolojileri gelişecek
Kuantum bilişimin potansiyel tehlikesi, mevcut şifreleme uygulamalarımızı işe yaramaz hale getirmesidir. Bu nedenle, kuantum bilişiminde güçlü olan herhangi bir ulus, diğer ulusların, işletmelerin, güvenlik sistemlerinin ve daha fazlasının şifrelemesini kırabilir. ABD, İngiltere, Çin ve Rusya gibi ülkeler gelişmekte olan kuantum bilişim teknolojisine para akıtırken bu, 2023'te dikkatle izlenmesi gereken bir trend.
7. Yeşil enerji daha da ilerleyecek
Hidrojenin yanında yenilenebilir enerji alanlarında yanı güneş, rüzgar gibi enerji türlerinde de ilerlemelerin hızla devam ettiğini göreceğiz.
8. Daha insansı robotlar
Bu alanda Tesla’nın Optimus robotunun sadece 3 ila 5 yıl içinde kullanıma gireceği belirtiliyor. Öte yandan Tesla’nın insansı hizmet robotunun rekabette yalnız olacağını düşünmek de yanlış olacaktır. 2023 yılında daha fazla yatırım ve geliştirme faaliyetini göreceğiz ve duyacağız.
9. Otonom sistemler yaygınlaşacak
İngiliz çevrimiçi perakende firması Ocada, depo süreçlerinin büyük bir kısmını halihazırda otonomlaştırmış durumda. Ocado’nun bu alanda başarılı olduğu ve diğer marketlere de otonom teknolojilerini sunmaya başlayacağı biliniyor. Bu durumun perakende alanında küresel bir trend haline gelmesi bekleniyor.
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım