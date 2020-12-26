Google Chrome 2021’de Windows 10 altında daha az bellek kullanacak

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Google, Chromium tabanlı tarayıcısı Chrome’a yeni özellikler eklerken bir yandan da yazılımın görülmeyen tarafında da iyileştirmeler yapıyor.

TerminateProcess API

Google Chrome geliştiricileri son rapora göre Windows 10’un TerminateProcess fonksiyonunu kullanmayı düşünüyor. Windows 10’un söz konusu API’si kullanıcının kapattığı uygulamaların arkada açık bıraktığı işlemleri de temizleyerek bir yazılım çalıştırılmasının ardından sistemin eski performansına geri dönmesini sağlıyor.

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İşlemlerin kapatılmasının donanım kaynakları bakımından maliyeti ve kompleks yazılım içerisindeki zorluğu nedeniyle Chrome geliştiricileri yakında Windows 10’un TerminateProcess API’sinden faydalanarak hem kullanım esnasında sekmelerin kapatılmasıyla hem de tarayıcının kapatıldığı durumda kullanılabilir RAM miktarındaki kazanımı en yüksek düzeye yükseltmeyi amaçlıyor.

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Özellikle de 8 GB ve altı RAM’in bulunduğu Windows 10’lu bilgisayarlarda yeni API’nin kullanılmaya başlanması hissedilir düzeyde hızlanma sağlayacaktır. Son olarak yeni özelliğin henüz hangi sürümle birlikte geleceği bilinmemekle birlikte önümüzdeki yıla işaret edilmiş.

https://www.tomsguide.com/news/google-chrome-is-about-to-fix-its-biggest-flaw-what-you-need-to-know

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