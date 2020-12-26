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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Chrome 2021’de Windows 10 altında daha az bellek kullanacak

    Google, RAM kullanımıyla dilden düşmeyen Chrome tarayıcıda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Popüler tarayıcı önümüzdeki yıl daha hafif hale gelecek.
    5 sa.
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    Tarayıcılar
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Google Chrome 2021’de Windows 10 altında daha az bellek kullanacak
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    Google, Chromium tabanlı tarayıcısı Chrome’a yeni özellikler eklerken bir yandan da yazılımın görülmeyen tarafında da iyileştirmeler yapıyor.

    TerminateProcess API

    Google Chrome geliştiricileri son rapora göre Windows 10’un TerminateProcess fonksiyonunu kullanmayı düşünüyor. Windows 10’un söz konusu API’si kullanıcının kapattığı uygulamaların arkada açık bıraktığı işlemleri de temizleyerek bir yazılım çalıştırılmasının ardından sistemin eski performansına geri dönmesini sağlıyor.

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    İşlemlerin kapatılmasının donanım kaynakları bakımından maliyeti ve kompleks yazılım içerisindeki zorluğu nedeniyle Chrome geliştiricileri yakında Windows 10’un TerminateProcess API’sinden faydalanarak hem kullanım esnasında sekmelerin kapatılmasıyla hem de tarayıcının kapatıldığı durumda kullanılabilir RAM miktarındaki kazanımı en yüksek düzeye yükseltmeyi amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel B560 anakartlar RAM hız aşırtma destekleyebilir"

    Özellikle de 8 GB ve altı RAM’in bulunduğu Windows 10’lu bilgisayarlarda yeni API’nin kullanılmaya başlanması hissedilir düzeyde hızlanma sağlayacaktır. Son olarak yeni özelliğin henüz hangi sürümle birlikte geleceği bilinmemekle birlikte önümüzdeki yıla işaret edilmiş.



    https://www.tomsguide.com/news/google-chrome-is-about-to-fix-its-biggest-flaw-what-you-need-to-know Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    rakanishu 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir de bunun bişeyleri raporlayan bir exesi var, bloklamazsanız CPU'nun anasını ağlatıyor ara sıra.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    The Hollow 31 dk. ( Mesaj Silindi ) rakanishu
    Software Reporter Tool. Ne halta yaradığını çözmek mümkün değildi. Chromium Edge geldikten sonra Chrome'u kaldırmıştım. Edge'de Sleeping Tabs flag'i var. Onu aktif edince hiç değilse etki ediyor. Chrome yıllardır bellek tüketimini azalta dursun. :) Microsoft, yeni Edge hamlesi ile Windows'taki tarayıcı eksikliğini halletti.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Komik fıkra...
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Chrome un ram tüketimi vergiler ve zamlar gibi her yeni versiyonda sürekli daha fazla ram tüketimi var azalan bir versiyonunu görmedim :)
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
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    mbcyber (Efe Öztürk) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her sene başında aynı şey söyleniyor. Bakalım ne zaman başarabilecekler.
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