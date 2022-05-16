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    Anlık Bildirim

    Google Chrome, çevrimiçi alışverişi daha güvenli hale getiriyor

    Google, Chrome'da kullanıma sunmaya başlayacağı yeni bir özellikle çevrimiçi alışverişte kullanıcıların sanal kart numaralarını otomatik doldurmayı hedefliyor.  
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    Google Chrome, çevrimiçi alışverişi daha güvenli hale getiriyor
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    Google, Chrome'da çevrimiçi alışverişi daha güvenilir hale getirmek için yeni bir güncelleme alıyor. Şirket, sanal kart kullanıcıları için yeni bir otomatik doldurma özelliği sunmaya başlıyor. Bu, kart detaylarını kullanıcıların yerine doldurarak aynı zamanda satın alma işleminin hızlandırılmasını da sağlayacak.

    Chrome'da sanal kartla güvenilir alışveriş

    Google, kullanıma sunacağı yeni otomatik doldurma seçeneğiyle çevrimiçi ödeme yapılırken fazladan bir güvenlik katmanı ekleneceğini söylüyor. Şirket, her satın alma için kart ayrıntılarını manuel olarak girme ihtiyacını ortadan kaldırarak fiziksel bir mağazada temassız ödeme deneyimiyle benzer bir kullanım şekli sunulacağını belirtiyor.

    Kullanıcılar, pay.google.com adresinde sanal kart ayrıntılarını yönetebilecek ve adres üzerinden uygun kartlar için özelliği etkinleştirip devre dışı bırakmanın yanı sıra sanal kart numaralarını görüntüleyip son işlemlerini takip edebilecekler. Google, sanal kartların tek seferlik satın alımlar için kullanılabileceği gibi abonelikler için de tercih edilebilecek.

    Google, yeni özelliği için Visa, Mastercard, American Express ve Capital One ile birlikte çalışıyor. Şirket, ilk olarak ABD'deki Android ve masaüstü kullanıcıları için özelliği aktif edecek ve sonrasında iOS'a gelecek.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 8 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 17 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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