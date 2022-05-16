Tam Boyutta Gör

Google, Chrome'da çevrimiçi alışverişi daha güvenilir hale getirmek için yeni bir güncelleme alıyor. Şirket, sanal kart kullanıcıları için yeni bir otomatik doldurma özelliği sunmaya başlıyor. Bu, kart detaylarını kullanıcıların yerine doldurarak aynı zamanda satın alma işleminin hızlandırılmasını da sağlayacak.

Chrome'da sanal kartla güvenilir alışveriş

Google, kullanıma sunacağı yeni otomatik doldurma seçeneğiyle çevrimiçi ödeme yapılırken fazladan bir güvenlik katmanı ekleneceğini söylüyor. Şirket, her satın alma için kart ayrıntılarını manuel olarak girme ihtiyacını ortadan kaldırarak fiziksel bir mağazada temassız ödeme deneyimiyle benzer bir kullanım şekli sunulacağını belirtiyor.

Kullanıcılar, pay.google.com adresinde sanal kart ayrıntılarını yönetebilecek ve adres üzerinden uygun kartlar için özelliği etkinleştirip devre dışı bırakmanın yanı sıra sanal kart numaralarını görüntüleyip son işlemlerini takip edebilecekler. Google, sanal kartların tek seferlik satın alımlar için kullanılabileceği gibi abonelikler için de tercih edilebilecek.

YouTube, şarkıları YouTube Music'te açmak için kısayollar sunuyor 1 gün önce eklendi

Google, yeni özelliği için Visa, Mastercard, American Express ve Capital One ile birlikte çalışıyor. Şirket, ilk olarak ABD'deki Android ve masaüstü kullanıcıları için özelliği aktif edecek ve sonrasında iOS'a gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Google Chrome, çevrimiçi alışverişi daha güvenli hale getiriyor