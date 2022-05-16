Google Chrome, çevrimiçi alışverişi daha güvenli hale getiriyor

Google, Chrome'da çevrimiçi alışverişi daha güvenilir hale getirmek için yeni bir güncelleme alıyor. Şirket, sanal kart kullanıcıları için yeni bir otomatik doldurma özelliği sunmaya başlıyor. Bu, kart detaylarını kullanıcıların yerine doldurarak aynı zamanda satın alma işleminin hızlandırılmasını da sağlayacak.
Chrome'da sanal kartla güvenilir alışveriş
Google, kullanıma sunacağı yeni otomatik doldurma seçeneğiyle çevrimiçi ödeme yapılırken fazladan bir güvenlik katmanı ekleneceğini söylüyor. Şirket, her satın alma için kart ayrıntılarını manuel olarak girme ihtiyacını ortadan kaldırarak fiziksel bir mağazada temassız ödeme deneyimiyle benzer bir kullanım şekli sunulacağını belirtiyor.
Kullanıcılar, pay.google.com adresinde sanal kart ayrıntılarını yönetebilecek ve adres üzerinden uygun kartlar için özelliği etkinleştirip devre dışı bırakmanın yanı sıra sanal kart numaralarını görüntüleyip son işlemlerini takip edebilecekler. Google, sanal kartların tek seferlik satın alımlar için kullanılabileceği gibi abonelikler için de tercih edilebilecek.
Google, yeni özelliği için Visa, Mastercard, American Express ve Capital One ile birlikte çalışıyor. Şirket, ilk olarak ABD'deki Android ve masaüstü kullanıcıları için özelliği aktif edecek ve sonrasında iOS'a gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D