Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube, şarkıları YouTube Music'te açmak için yeni kısayollar sunuyor

    YouTube ana uygulaması, artık şarkıları YouTube Music'te açmak isteyen kullanıcılara yeni kısayollar sunmaya başladı.                                            
    Oy Ver

    YouTube, şarkıları YouTube Music'te açmak için kısayollar sunuyor
    Tam Boyutta Gör

    YouTube, 2019 yılından bu yana şarkıları YouTube Music'te dinlemek için ana uygulamada kullanıcılara önerilerde bulunuyordu. Platform, yeni bir düğmeyle artık ana uygulamada şarkı videosu açan kullanıcılara YouTube Music'e geçişi kolay hale getiriyor.

    YouTube Music'e kolay geçiş

    YouTube ana uygulaması, bir şarkı açıldığında oynatma penceresinde doğrudan YouTube Music'e geçiş için bir düğmeye yer veriyor. Otomatik oynatma düğmesinin yanında yer alacak olan yeni düğme, direkt YouTube Music simgesi olarak görünüyor.

    İkinci seçenekte ise uygulamanın video başlığıyla oynatma penceresi arasında 'Yalnızca ses mi istiyorsunuz?' başlığıyla YouTube Music'e geçmek istenip istenmediği soruluyor. Ayrıca video seçeneklerinin yer aldığı açılır pencerenin en alt kısmında da "YouTube Music ile Dinle" seçeneğine yer veriliyor.

    Platform, üç farklı geçiş önerisine kullanıcılarına sunuyor. Yeni entegrasyonun genel kullanıma henüz sunulmadığı bilinmekle beraber birçok Android kullanıcısı için erişilebilir olduğu belirtiliyor. Şirket, kullanıcı geri dönüşlerine göre gelecekte seçenekleri azaltabilir veya üçünü de genel kullanıma sunabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oneplus 7T Pro
    Oneplus 7T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız