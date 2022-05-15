YouTube, şarkıları YouTube Music'te açmak için yeni kısayollar sunuyor

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YouTube, 2019 yılından bu yana şarkıları YouTube Music'te dinlemek için ana uygulamada kullanıcılara önerilerde bulunuyordu. Platform, yeni bir düğmeyle artık ana uygulamada şarkı videosu açan kullanıcılara YouTube Music'e geçişi kolay hale getiriyor.

YouTube Music'e kolay geçiş

YouTube ana uygulaması, bir şarkı açıldığında oynatma penceresinde doğrudan YouTube Music'e geçiş için bir düğmeye yer veriyor. Otomatik oynatma düğmesinin yanında yer alacak olan yeni düğme, direkt YouTube Music simgesi olarak görünüyor.

İkinci seçenekte ise uygulamanın video başlığıyla oynatma penceresi arasında 'Yalnızca ses mi istiyorsunuz?' başlığıyla YouTube Music'e geçmek istenip istenmediği soruluyor. Ayrıca video seçeneklerinin yer aldığı açılır pencerenin en alt kısmında da "YouTube Music ile Dinle" seçeneğine yer veriliyor.

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Platform, üç farklı geçiş önerisine kullanıcılarına sunuyor. Yeni entegrasyonun genel kullanıma henüz sunulmadığı bilinmekle beraber birçok Android kullanıcısı için erişilebilir olduğu belirtiliyor. Şirket, kullanıcı geri dönüşlerine göre gelecekte seçenekleri azaltabilir veya üçünü de genel kullanıma sunabilir.

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YouTube, şarkıları YouTube Music'te açmak için kısayollar sunuyor