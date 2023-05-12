Google Chrome yapay zekâ ile daha yetenekli hale geliyor

Tam Boyutta Gör Google I/O konferansında doğrudan kullanıcılara hitap eden pek çok yapay zekâ teknolojisi tanıtılmıştı. Biraz gölgede kalan yeni bir çözüm ise arka planda kullanıcılara verimlilik sunmayı hedefliyor.

Google Chrome tarayıcısına yapay zekâ desteği

Son dönemde yapay zekâ sohbet robotları adeta patlama yaptı ancak bu teknolojilerin firmalara maliyeti de patlama yapmış durumda. ChatGPT yüksek maliyetleri karşılayabilmek için abonelik sistemini getirdi.

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Google da Chrome tarayıcısının yeteneklerini arttırırken sunucu tarafındaki maliyetleri de göz önüne alıyor. Tarayıcılarda grafik hızlandırma ile daha kaliteli görseller ve verimli çalışmayı amaçlayan WebGPU standardı bu konuda yardımcı olacak.

Chrome 113 ile birlikte WebGPU teknolojisi, mobil ve masaüstü web uygulamalarında yapay zekâ katkısını elinden geldiğince bilgisayar üzerinde gerçekleştirecek. Hem veri işleme daha hızlı hale gelecek hem de sunuculara binen yük azalacak.

Chrome tarayıcısı yapay zekâ katkısı olan durumlarda daha verimli çalışabilecek. Ayrıca büyük şirketler ve sağlık uygulamaları; kullanıcı verilerini işlerken sunucuya gönderme probleminden de kurtulmuş olacak.

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