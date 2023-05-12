Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Chrome yapay zekâ ile daha yetenekli hale geliyor

    Google Chrome tarayıcısında yapay zekâ fonksiyonları mümkün olduğunca bilgisayarın kaynaklarını kullanacak ve sunucu tarafında daha fazla yük oluşmasının önüne geçilecek.
    1
    Google Chrome Tam Boyutta Gör
    Google I/O konferansında doğrudan kullanıcılara hitap eden pek çok yapay zekâ teknolojisi tanıtılmıştı. Biraz gölgede kalan yeni bir çözüm ise arka planda kullanıcılara verimlilik sunmayı hedefliyor.

    Google Chrome tarayıcısına yapay zekâ desteği

    Son dönemde yapay zekâ sohbet robotları adeta patlama yaptı ancak bu teknolojilerin firmalara maliyeti de patlama yapmış durumda. ChatGPT yüksek maliyetleri karşılayabilmek için abonelik sistemini getirdi.

    Google da Chrome tarayıcısının yeteneklerini arttırırken sunucu tarafındaki maliyetleri de göz önüne alıyor. Tarayıcılarda grafik hızlandırma ile daha kaliteli görseller ve verimli çalışmayı amaçlayan WebGPU standardı bu konuda yardımcı olacak.

    Chrome 113 ile birlikte WebGPU teknolojisi, mobil ve masaüstü web uygulamalarında yapay zekâ katkısını elinden geldiğince bilgisayar üzerinde gerçekleştirecek. Hem veri işleme daha hızlı hale gelecek hem de sunuculara binen yük azalacak.

    Chrome tarayıcısı yapay zekâ katkısı olan durumlarda daha verimli çalışabilecek. Ayrıca büyük şirketler ve sağlık uygulamaları; kullanıcı verilerini işlerken sunucuya gönderme probleminden de kurtulmuş olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fifa 19 oyundan atma fox tv neden donuyor kuşlar bulgur yer mi tork konvertörlü otomatik araçlar hangileri zyrtec kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız