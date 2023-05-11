Google Magic Editor: Fotoğraf düzenlemeye yeni bir boyut geldi

Tam Boyutta Gör Google, esasında yapay zekayı uzunca bir süredir kullanıyor. Örneğin 2015'teki lansmanından bu yana Google Fotoğraflar’da bulunan Magic Eraser ve Photo Unblur gibi gelişmiş araçlar bunlara bir örnek. Ancak I/O 2023 geliştirici konferansında duyurulan Magic Editor, fotoğraf düzenlemeye ayrı bir boyut getiriliyor.

Fotoğraf düzenleme çocuk oyuncağı haline geliyor

Google Magic Editor sayesinde fotoğraflarda profesyonel düzeyde düzenleme becerileri olmadan yapay zeka ile karmaşık düzenlemeler yapılabilecek. Google yaptığı açıklamada Magic Editor’ü şu şekilde özetliyor; “Üretken yapay zeka da dahil olmak üzere yapay zeka tekniklerinin bir kombinasyonunu kullanarak, bir görüntünün özne, gökyüzü veya arka plan gibi belirli bölümlerinde düzenlemeler yapmanıza yardımcı olur, böylece fotoğrafınızın son görünümü ve hissi üzerinde daha fazla kontrole sahip olursunuz.”

Tam Boyutta Gör Sıradan bir fotoğraf ile mükemmel bir çekim arasındaki fark, çerçevelemeyi doğru yapmaktan geçer. Magic Editor sayesinde ana özneyi fotoğrafın en iyi noktasına yeniden konumlandırmak mümkün olacak. Google bunun için birkaç tane hayli iddialı demo paylaştı. Bunlardan bir tanesi şelale önünde çekilmiş bir fotoğraf.

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Paylaşılan örnekte öznenin taktığı çantanın askısı Magic Editor ile kaldırılıyor ve şelale ile daha iyi bir kompozisyon vermesi için özne tekrardan konumlandırılıyor. Bu işlem yapılırken arka plan yapay zeka tarafından otomatik olarak dolduruluyor. Sanki tekrardan o ana gidip fotoğrafı bu kez doğru bir şekilde çekmişsiniz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor.

Başka bir fotoğrafta Magic Editor ile baloları tutan bir çocuk fotoğrafın ortasına konumlandırılıyor. Bankta oturan çocuğun ortaya çekilmesi resmin sol tarafının doldurulması anlamına geliyor ve demoya göre Magic Editor bunu mükemmele yakın bir şekilde yapıyor. Mükemmele yakın diyorum çünkü iki örnekte de hatalar mevcut. Çanta askısının bıraktığı kırışıklıklar ve ikinci fotoğrafta bankın altında kalan yanlış gölgelendirme bunlara bir örnek.

Bu arada Fotoğraflar’ı açıp Magic Editor özelliğini denemeye çalışmayın. Google, bu özelliğin yılın sonlarına doğru geleceğini söylüyor. Şirket ayrıca özelliğin belirli Pixel telefonlardan erken erişim şeklinde kullanılabileceğini belirtiyor. Belirli Pixel telefonlar Pixel 8 ve Pixel 8 Pro olabilir.

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Google Magic Editor duyuruldu! Fotoğraf düzenlemede yeni boyut