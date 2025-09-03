OpenAI, ChatGPT’ye ebeveyn kontrolleri ekliyor

Yeni kontroller getiriliyor
Ebeveyn kontrolleri sayesinde ebeveynler kendi ChatGPT hesaplarını ergen çocuklarının hesaplarıyla bağlayabilecek. Bu bağlamda ebeveynler çocuklarının ChatGPT’den aldığı yanıtları kontrol edebilecek ve belirli özellikleri, örneğin hafıza ve sohbet geçmişini devre dışı bırakabilecek. Ayrıca, sistem bir çocuğun stresli bir an yaşadığını tespit ettiğinde otomatik uyarılar gönderecek. OpenAI, bu özelliğin geliştirilmesinde uzman görüşlerine başvurulacağını ve böylece ebeveynlerle çocuklar arasında güvenin destekleneceğini belirtti.
OpenAI, ebeveyn kontrollerinin ChatGPT’de güvenliği artırmaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası olduğunu vurguladı. Şirket ayrıca yeme bozuklukları, madde kullanımı ve ergen sağlığı konularında uzmanlarla iş birliği yaparak modellerini geliştireceğini duyurdu.
Ek olarak firma, hassas sohbetlerin akıl yürütme modelleri üzerinden yönlendirilmesini sağlayacak yeni bir gerçek zamanlı yönlendirici üzerinde çalışıyor. OpenAI, bu yöntemin “Düşünsel uyum” olarak adlandırıldığını ve testlerde akıl yürütme modellerinin güvenlik yönergelerini daha tutarlı şekilde uyguladığını ve kötü niyetli yönlendirmelere karşı daha dirençli olduğunu gösterdiğini belirtti. Artık ChatGPT, bir kullanıcının stres altında olduğunu algıladığında, kullanılan modele bakılmaksızın sohbeti bu güvenlik odaklı modele yönlendirecek.