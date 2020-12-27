Google, Chrome geliştiricilerine Windows 7’yi bırakmalarını önerdi

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Microsoft, Windows 7 için son güvenlik yamasını yayınlayalı yaklaşık 11 ay oldu. Buna karşın gerek yazılımsal uyum gerekse de ısrar kaynaklı ciddi bir kesim Windows 7’yi kullanmaya devam ediyor.

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Google Chrome 2021’de Windows 10 altında daha az bellek kullanacak

Google’ın Chrome geliştiricilerine son çağrısı Windows 7 kullanıcılarının yavaştan hazırlıklara başlaması gerektiğini bir kere daha hatırlattı. Yazılım devi geliştiricilerini emektar işletim sistemini kullanmayı bırakmayı teşvik etmesinin yanı sıra artık Chromium geliştirmek için Windows 10 da gereksinim haline gelmiş durumda.

Windows 7 yavaş yavaş terkediliyor

Pek beklenmese de dileyen gönüllü topluluk geliştiricileri yine de Chromium’a Windows7 altında katkıda bulunabilecek. Karar tepki çekse de arkasında önemli nedenler yatıyor.

Google mühendislerinden Bruce Dawson’ın açıklamasına göre Microsoft’un terkettiği işletim sistemi nedenli sorunların çözülmesi giderek maliyetli hale geliyor. Ayrıca işletim sistemi kaynaklı güvenlik açıklarını da eklemek gerekli.

Ayrıca Bkz. "Google Chrome 2021’de Windows 10 altında daha az bellek kullanacak"

Son olarak Chromium tabanlı tarayıcıların şimdilik Windows 7 altında çalışmaya devam edeceğini belirtelim. Yine de Windows 7’nin başta Chrome olmak üzere sık kullanılan yazılımlar tarafından ne zamana kadar desteklenmeye devam edileceğini kestirmek güç.

https://www.windowslatest.com/2020/12/27/google-urges-chromium-developers-to-stop-using-windows-7/

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