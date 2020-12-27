Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Chrome geliştiricilerine Windows 7’yi bırakmalarını önerdi

    Microsoft’un halen kaydadeğer bir kitle tarafından kullanılan işletim sistemi Windows 7, desteğin kesilmesinin ardından uygulamalar tarafından da dışlanacağa benziyor.
    38 sn.
    0
    2
    İşletim Sistemleri
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Google, Chrome geliştiricilerine Windows 7’yi bırakmalarını önerdi
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Windows 7 için son güvenlik yamasını yayınlayalı yaklaşık 11 ay oldu. Buna karşın gerek yazılımsal uyum gerekse de ısrar kaynaklı ciddi bir kesim Windows 7’yi kullanmaya devam ediyor.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Chrome 2021’de Windows 10 altında daha az bellek kullanacak

    Google’ın Chrome geliştiricilerine son çağrısı Windows 7 kullanıcılarının yavaştan hazırlıklara başlaması gerektiğini bir kere daha hatırlattı. Yazılım devi geliştiricilerini emektar işletim sistemini kullanmayı bırakmayı teşvik etmesinin yanı sıra artık Chromium geliştirmek için Windows 10 da gereksinim haline gelmiş durumda.

    Windows 7 yavaş yavaş terkediliyor

    Pek beklenmese de dileyen gönüllü topluluk geliştiricileri yine de Chromium’a Windows7 altında katkıda bulunabilecek. Karar tepki çekse de arkasında önemli nedenler yatıyor.

    Google mühendislerinden Bruce Dawson’ın açıklamasına göre Microsoft’un terkettiği işletim sistemi nedenli sorunların çözülmesi giderek maliyetli hale geliyor. Ayrıca işletim sistemi kaynaklı güvenlik açıklarını da eklemek gerekli.

    Ayrıca Bkz. "Google Chrome 2021’de Windows 10 altında daha az bellek kullanacak"

    Son olarak Chromium tabanlı tarayıcıların şimdilik Windows 7 altında çalışmaya devam edeceğini belirtelim. Yine de Windows 7’nin başta Chrome olmak üzere sık kullanılan yazılımlar tarafından ne zamana kadar desteklenmeye devam edileceğini kestirmek güç.



    https://www.windowslatest.com/2020/12/27/google-urges-chromium-developers-to-stop-using-windows-7/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi

    6s

    Robotlar da işe ilk önce getir götür yaparak başlamış desenize.

    4 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 39 sn. GÖRÜNTÜLENEN Google, Chrome geliştiricilerine Windows 7’yi bırakmalarını önerdi Sonraki 31 TL değerindeki Night in the Woods, Epic Store'da ücretsiz oldu 30 dk. Volvo ikinci elektrikli otomobilini çıkarmaya hazırlanıyor 1 sa. iPhone SE 3 geliyor: Daha büyük ekran, çift kamera ve 5G desteği 2 sa. Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı 2 sa. BOE, Apple'ın kalite testinden geçti: iPhone'lara ekran üretecek 2 sa. Rusya Facebook, Twitter ve Youtube'u yasaklama yolunda 3 sa. Koronavirüs, Zoom şirketinin CEO'sunu dünyanın en zengin insanlarından biri yaptı 4 sa. Samsung, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone'la dalga geçtiği gönderiyi sildi 5 sa. Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar 5 sa. Zack Snyder: "DC sinema evrenini hiçbir zaman Marvel gibi yapmak istemedik" 6 sa. Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın tüm teknik detayları sızdırıldı! 6 sa. Sonunda oldu: MediaTek mobil yonga pazarının lideri 6 sa. TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yapılan çalışmaları paylaştı 7 sa. Bloodborne ve Demon’s Souls'un yapımcısı Sony'den ayrıldı 8 sa. Oxford araştırmacıları, havadaki karbonu jet yakıtına çeviren bir yöntem geliştirdiler 8 sa. Huawei akıllı yastığı satışa çıkıyor 9 sa. Vivo X60 Pro'nun teknik detayları belli oldu: Exynos 1080 ile gelecek 9 sa. Platform oyunu Dadish 2, 18 Ocak'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak 10 sa. Haftaya A101 marketlerde Huawei Y5 2019 ve Huawei GT2e akıllı saat var 11 sa. Mini görüntü aktarım cihazı bağış rekoru kırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız