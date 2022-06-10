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    Google Chrome makine öğrenimi ile artık daha güvenli

    Google, yeni bir güncelleme ile popüler tarayıcısı Chrome'un güvenliğini artırdı. Makine öğrenimi ile daha özel bir deneyim sunan Google Chrome, artık daha güvenli olacak.
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    Google Chrome makine öğrenimi ile artık daha güvenli
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    Google popüler tarayıcısı Chrome için yeni bir güncelleme paylaştı. Bu güncellemede makine öğrenimini sergileyen Chrome, artık can sıkıcı bildirimleri göstermeyecek. Tabi bu sayede daha güvenli bir kullanım sunacak.

    Google Chrome'un güvenliği artırılıyor

    Geçtiğimiz günlerde Google artık Chrome'da zararlı web sitelerinin sizlere bildirim gönderemeyeceğini bildirmişti. Yayınlanan güncelleme ile makine öğrenimini geliştiren Google Chrome, artık zararlı bildirimlerin bizlere ulaşmasını engelleyecek. Bu teknoloji ile hangi sitelerin ne zaman kullanıcılarla etkileşim kurmak istediğini belirleyen Chrome, bu bildirimleri engelleyecek.

    Google Chrome makine öğrenimi ile artık daha güvenli
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    Dahası bazı web sitelerinde kullanıcıların başka sitelere yönlendirilmesi ya da tehlikeli dosyalar indirmesi sağlanıyordu. Artık makine öğrenimi ile bu duruma da son verilecek. Eskisine göre 2,5 kat daha fazla zararlı site engelleyen makine öğrenimi modeli, Google Chrome'u daha güvenli kılıyor. 

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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