Google Chrome makine öğrenimi ile artık daha güvenli

Google popüler tarayıcısı Chrome için yeni bir güncelleme paylaştı. Bu güncellemede makine öğrenimini sergileyen Chrome, artık can sıkıcı bildirimleri göstermeyecek. Tabi bu sayede daha güvenli bir kullanım sunacak.
Google Chrome'un güvenliği artırılıyor
Geçtiğimiz günlerde Google artık Chrome'da zararlı web sitelerinin sizlere bildirim gönderemeyeceğini bildirmişti. Yayınlanan güncelleme ile makine öğrenimini geliştiren Google Chrome, artık zararlı bildirimlerin bizlere ulaşmasını engelleyecek. Bu teknoloji ile hangi sitelerin ne zaman kullanıcılarla etkileşim kurmak istediğini belirleyen Chrome, bu bildirimleri engelleyecek.
Dahası bazı web sitelerinde kullanıcıların başka sitelere yönlendirilmesi ya da tehlikeli dosyalar indirmesi sağlanıyordu. Artık makine öğrenimi ile bu duruma da son verilecek. Eskisine göre 2,5 kat daha fazla zararlı site engelleyen makine öğrenimi modeli, Google Chrome'u daha güvenli kılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek