Google, Chrome OS'un 10. yılını birçok yeni özellik ve iyileştirmelerle kutluyor!

Google, Chrome OS işletim sisteminin 10. doğum gününü kutluyor. Kutlamalarla birlikte teknoloji devi, işletim sistemine birçok iyileştirme ve yeni özellikler getiriyor. Google'a göre bu yeni özelliklerin tümü, insanların işlerini halletmelerine yardımcı olmak ve Chromebook kullanan kişilere basit bir bilgi işlem deneyimi sağlamak için tasarlandı.

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Birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuluyor

Yeni güncellemeler ile birlikte Chromebook ve bir Android telefon arasındaki deneyim daha işlevsel hale getiriliyor. Google, yerleşik bir kontrol merkezinden yararlanabilmeniz için Phone Hub'ı kullanıma sunuyor. Bu sayede, Android telefonun bazı özelliklerine Chromebook'tan erişilebilecek.

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Phone Hub üzerinden, Android telefonunuza gelen mesajı yanıtlayabilecek, telefonunuzun pil ömrünü ve hücresel sinyali kontrol edebilecek hatta cihazınızı bulabileceksiniz. Ayrıca, Android telefonunuzda son açtığınız Chrome tarayıcı sekmelerini de erişebileceksiniz.

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Chromebook'unuz artık aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Android telefonunuzda ve diğer Chrome OS cihazlarında kullandığınız güvenilir Wi-Fi ağlarına otomatik olarak bağlanabilecek.

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Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak olan Nearby Share özelliği ile Chromebook'unuz ve diğer Chrome OS veya Android cihazlar arasında hızlı ve güvenli bir şekilde dosya paylaşımı yapabileceksiniz.

Chromebook'larda yakında yapılacak diğer önemli iyileştirmeler arasında Hızlı Ayarlar menüsünden erişilebilecek yeni medya kontrolleri ve iyileştirilmiş bir pano yer alıyor. İyileştirilmiş pano ile, kopyalanan son beş öğeyi kaydedebileceksiniz. Böylece pencereler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan herhangi birini veya tümünü yeni bir sayfaya kolayca yapıştırabileceksiniz.

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Hızlı Ayarlar menüsünden erişim sağlanabilecek güncellemedeki yeni Ekran Yakalama aracı ile ekran görüntüleri veya kayıtları almak artık daha kolay hale geliyor.

Bir kelimeyi sağ tıkladığınızda tanım, çeviri veya birim dönüştürme gibi yararlı bilgileri bir sekme veya arama açmanıza gerek kalmadan otomatik olarak sunacak olan Hızlı Yanıtlar özelliği geliyor.

Google, çalışma alanınızı düzenlemenize yardımcı olmak için Virtual Desks'i iyileştirdi. Artık cihazınızı yeniden başlattığınızda, iş akışınız kesintiye uğramayacak şekilde tüm pencereleriniz önceki masalarına geri yüklenecek.

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