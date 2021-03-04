Chrome 89, birkaç yeni özellik ile birlikte kullanıcılara sunuldu

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19 Ocak'ta Chrome 88'in kullanıcılara sunulmasının üzerinden henüz birkaç hafta geçmiş olsa da Google, tarayıcının yeni sürümü olan Chrome 89'u yayınladı. Yeni sürüm, büyük güncellemeler veya eklemeler içermiyor ancak kullanıcı deneyimini yükseltmek için birkaç yeni özellik içeriyor.

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Chrome 89 neler sunuyor?

Chrome 89, adres çubuğundaki yıldız simgesine dokunarak kullanılabilen basit bir okuma listesi seçeneği alıyor. "Yer işareti koy"a ek olarak, yeni bir "Okuma listesine ekle" seçeneği bulunacak. Buraya eklenen sayfalar, yer işaretleri çubuğunda 'Okuma listesi' klasörü altında görünecek. Klasör, okunmamış ve okuduğunuz sayfalar olarak iki bölümden oluşacak ve buradan sayfa kontrolleri yapılabilecek.

İlk olarak Aralık ayında Chrome OS ile piyasaya sürülen Sekme Arama, artık tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak. Bu özellik, bir seferde beş adede kadar görüntülenecek şekilde tüm pencerelerde bir sayfa listesi derlemenizi sağlayacak. Ayrıca bu görünümden sekmeleri de kapatabileceksiniz.

Android kullanıcılar için Chrome 89, varsayılan olarak WebNFC'yi etkinleştirecek. Bu sayede, web sitelerinin NFC etiketlerini okuyabilecek.

Güncelleme ayrıca, klavyeler ve oyun kumandaları gibi bazı denetleyicilerin Chrome ile daha sorunsuz çalışmasına yardımcı bir API olan WebHID için varsayılan desteği de beraberinde getiriyor.

https://www.slashgear.com/chrome-89-brings-new-profiles-reading-list-better-pwa-support-02662065/

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