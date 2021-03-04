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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome 89, birkaç yeni özellik ile birlikte kullanıcılara sunuldu

    Google, bir önceki sürümün yayınlanmasından henüz birkaç hafta sonra Chrome 89'u kullanıma sundu. Yeni sürüm ile okuma listesi, sekme arama ve birkaç özellik daha geldi.
    04 Mart 2021, 15:00 (4 gün)
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    Tarayıcılar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    3

    Chrome 89, birkaç yeni özellik ile birlikte kullanıcılara sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    19 Ocak'ta Chrome 88'in kullanıcılara sunulmasının üzerinden henüz birkaç hafta geçmiş olsa da Google, tarayıcının yeni sürümü olan Chrome 89'u yayınladı. Yeni sürüm, büyük güncellemeler veya eklemeler içermiyor ancak kullanıcı deneyimini yükseltmek için birkaç yeni özellik içeriyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, kekeleyen insanları anlaması için Siri'yi eğitiyor"

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    Chrome 89 neler sunuyor?

    Chrome 89, adres çubuğundaki yıldız simgesine dokunarak kullanılabilen basit bir okuma listesi seçeneği alıyor. "Yer işareti koy"a ek olarak, yeni bir "Okuma listesine ekle" seçeneği bulunacak. Buraya eklenen sayfalar, yer işaretleri çubuğunda 'Okuma listesi' klasörü altında görünecek. Klasör, okunmamış ve okuduğunuz sayfalar olarak iki bölümden oluşacak ve buradan sayfa kontrolleri yapılabilecek.

    İlk olarak Aralık ayında Chrome OS ile piyasaya sürülen Sekme Arama, artık tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak. Bu özellik, bir seferde beş adede kadar görüntülenecek şekilde tüm pencerelerde bir sayfa listesi derlemenizi sağlayacak. Ayrıca bu görünümden sekmeleri de kapatabileceksiniz.

    Android kullanıcılar için Chrome 89, varsayılan olarak WebNFC'yi etkinleştirecek. Bu sayede, web sitelerinin NFC etiketlerini okuyabilecek.

    Güncelleme ayrıca, klavyeler ve oyun kumandaları gibi bazı denetleyicilerin Chrome ile daha sorunsuz çalışmasına yardımcı bir API olan WebHID için varsayılan desteği de beraberinde getiriyor.



    https://www.slashgear.com/chrome-89-brings-new-profiles-reading-list-better-pwa-support-02662065/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Chrome bilgisayarı sömüren bir tarayicidir. Yeni opera gx keşfettim ve inanılmaz harika bir tarayici sadece alışmak biraz zaman alıyor ama Chrome yanında çöp
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    temmuzaksami 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Chrome aşırı bellek kullanıyor maleseff
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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Chrome çok fazla hafıza yiyor, rastlantı ile CCleaner Browser yükledim Chrome'un birebir aynısı verilerinizi olduğu gibi aktarıp Chrome kullanıyor sanıyorsunuz ama daha az hafıza tüketerek CCleaner Browser kullanıyorsunuz. Denemenizi tavsiye ederim. CCleaner yüklerken kendisi de yükleniyor isterseniz.
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    S3000 (Serkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Chrome, sadeliğiyle meşhur olup her yeni versiyonda sade kalmaktan uzaklaşıyor. Okuma listesi vs gibi herkesin kullanmayacağı özellikler eklenti olarak sunulsa isteyen yüklese daha hoş olur.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Darktowertr 12 sa. ( Mesaj Silindi ) S3000
    Eklenti değilde, içinden ayrı bir ayar menüsü sunup açma ve kapatma sunması lazım. Son zamanlarda getirdiği her özelliği, deneysel özellikten bile kapatmaya izin vermeden dayatıyor. Mesela arama yapınca geçmiş mesajların arama ve adres çubuğunda kalması. Bir de diğer tarayıcılar gibi geçmişi silme sunmadığından, harici uzantı ile geçmişi otomatik silip bu geçmişin aramada gözükmemesini sağlıyoruz. Kolaylık sağlarken gizliliğin içine ediyor.
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    E elibaba (mustafa miz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Google translate kullanarak ancak bu kadar bir yazı olur.
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    Windows10 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Edge 89 kararlı sürüm de 2-3 saat içerisinde yayınlanacak.

    edge kullananlar 3 saat sonra tarayıcılarını 89. sürüme güncellemeyi unutmasınlar.
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    Heretic Soul 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Okuma listesi özelliği bende görünmüyor.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Broon ( Ş.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    biraz daha geliştirip çıkarabilirlermiş, gerçekten az bir güncelleme olmuş
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    basartenk (basar tenk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yeni edge tek geçer
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