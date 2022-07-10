Google Chrome'a beklenen özellik geliyor: Kaynak tüketimini düşürecek

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Günümüzün en popüler web tarayıcılarından biri olan Google Chrome, sistem kaynaklarının verimsiz kullanımını ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Chrome OS geliştirici kanallarında hem performans artışı hem de daha uzun bir batarya ömrü sunacak yeni bir özellik keşfedildi.

İşlemci yükünü düşürecek

Bilindiği üzere Google Chrome, beş dakikadan uzun süre etkileşimde bulunulmayan sekmelerin JavaScript kodunu dakikada bir kere çalıştırmasına izin vererek uyku moduna alıyor. Yeni keşfedilen ''Quick Intensive Throttling after loading'' özelliği ise, bu varsayılan beş dakikalık süreyi 10 saniye ile değiştirerek CPU yükünü yaklaşık yüzde 10 oranında iyileştirmeyi hedefliyor.

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Google, sayfaların uyku süresini düşürerek her ne kadar işlemci yükünde tasarruf sağlamayı amaçlasa da, bellek kullanımı tarafında ne kadarlık bir iyileştirme sağlanacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte yeni özelliğin, Windows, Chrome OS, Linux, macOS ve Android dahil olmak üzere tüm platformlara önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor.

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