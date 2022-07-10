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    Anlık Bildirim

    Google Chrome'a beklenen özellik geliyor: Kaynak tüketimini düşürecek

    Google Chrome, arka planda açılan birden fazla sekmenin sistem kaynaklarını tüketmesini engelleyecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulabilir.
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    Google Chrome'a beklenen özellik geliyor: İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    Günümüzün en popüler web tarayıcılarından biri olan Google Chrome, sistem kaynaklarının verimsiz kullanımını ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Chrome OS geliştirici kanallarında hem performans artışı hem de daha uzun bir batarya ömrü sunacak yeni bir özellik keşfedildi.

    İşlemci yükünü düşürecek

    Bilindiği üzere Google Chrome, beş dakikadan uzun süre etkileşimde bulunulmayan sekmelerin JavaScript kodunu dakikada bir kere çalıştırmasına izin vererek uyku moduna alıyor. Yeni keşfedilen ''Quick Intensive Throttling after loading'' özelliği ise, bu varsayılan beş dakikalık süreyi 10 saniye ile değiştirerek CPU yükünü yaklaşık yüzde 10 oranında iyileştirmeyi hedefliyor.

    Google, sayfaların uyku süresini düşürerek her ne kadar işlemci yükünde tasarruf sağlamayı amaçlasa da, bellek kullanımı tarafında ne kadarlık bir iyileştirme sağlanacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte yeni özelliğin, Windows, Chrome OS, Linux, macOS ve Android dahil olmak üzere tüm platformlara önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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