Analiz: Google’ın ekonomik gerilemede aldığı önlemler yeterli değil

Tam Boyutta Gör Küresel ekonomik gerileme ve enflasyon artışı ile dünya genelinde birçok teknoloji firması, toplu işten çıkarmalara başlamıştı. Çalışanları için güvenli ve rahat bir iş ortamı sunması ile bilinen teknoloji devi Google, toplu işten çıkarmalara karşı olsa da bir analiste göre Google’ın yakında başka bir şansı kalmayabilir.

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Google işe alımları yavaşlattı ancak bu yeterli değil

Bernstein analisti Mark Shmulik’e göre işten çıkarma durumundan olabildiğince kaçan Google, çalışanlarını azaltmak için farklı yöntemlere yer veriyordu. Büyük teknoloji firmalarından ve start-uplardan teklif alan nitelikleri elemanlarını ikna etmeye çalışmayan ve işten ayrılmalarına izin veren Google, diğer teknoloji firmalarının işten çıkarmaya başlaması ve işe alımları durdurması nedeniyle bu yöntemde artış başarı bulamayacak. Shmulik, “Google, daha sert adımlar atmadan kişi sayısı artışını gelir artışının altına düşürmeyi başaramayacaktır” diyerek firmanın farklı adımlara yönelmek zorunda kalacağını belirtti.

2022’nin üçüncü çeyreğinde 12000 yeni çalışan alan firma, önceki yıla göre %24 büyüme göstermiş oldu ancak bu sürede kar artışı yalnızca %6 oldu. Google’ın son kazanç çağrısında CEO Sundar Pichai ve CFO Ruth Porat, durumun farkında olduklarını ve yılın dördüncü çeyreğinde işe alımları yavaşlatacaklarını belirtti. Ancak analistlere göre firma, işe alımları yavaşlatsa da dördüncü çeyrekte 6000 kişi işe alacak ve bu durum, hissedarların toplu işten çıkarmaları istemesine sebep oluyor.

Stadia gibi servislerin kapanması yeterli olmayabilir

Tam Boyutta Gör Insider’a konuşan birçok eski üst düzey firma yetkilisi, şirketin çalışan dostu bir iş yeri olarak ün kazandığını ve işten çıkarmalar ile damgalanmak istemediğini belirtti. Ancak firmanın bu konudaki çekincesi, şirketin kararlı ve önemli adımlar atmakta yavaş olmasına sebep oluyor. Google, ekonomik gerileme ile Stadia gibi projeleri iptal etse de analistler, firmanın kâr marjının azalması ile bu tür kesintilerin yeterli olmayacağını belirtiyor. Google’ın önümüzdeki aylarda ekonomik gerileme ile nasıl savaşacağı belli değil ancak firma, önümüzdeki dönemde toplu işten çıkarmaya gidebilir.

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Google da toplu işten çıkarmalar yapmak zorunda kalabilir