Analiz: Google’ın ekonomik gerilemede aldığı önlemler yeterli değil

- Google işe alımları yavaşlattı ancak bu yeterli değil
- Stadia gibi servislerin kapanması yeterli olmayabilir
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Google işe alımları yavaşlattı ancak bu yeterli değil
Bernstein analisti Mark Shmulik’e göre işten çıkarma durumundan olabildiğince kaçan Google, çalışanlarını azaltmak için farklı yöntemlere yer veriyordu. Büyük teknoloji firmalarından ve start-uplardan teklif alan nitelikleri elemanlarını ikna etmeye çalışmayan ve işten ayrılmalarına izin veren Google, diğer teknoloji firmalarının işten çıkarmaya başlaması ve işe alımları durdurması nedeniyle bu yöntemde artış başarı bulamayacak. Shmulik, “Google, daha sert adımlar atmadan kişi sayısı artışını gelir artışının altına düşürmeyi başaramayacaktır” diyerek firmanın farklı adımlara yönelmek zorunda kalacağını belirtti.
2022’nin üçüncü çeyreğinde 12000 yeni çalışan alan firma, önceki yıla göre %24 büyüme göstermiş oldu ancak bu sürede kar artışı yalnızca %6 oldu. Google’ın son kazanç çağrısında CEO Sundar Pichai ve CFO Ruth Porat, durumun farkında olduklarını ve yılın dördüncü çeyreğinde işe alımları yavaşlatacaklarını belirtti. Ancak analistlere göre firma, işe alımları yavaşlatsa da dördüncü çeyrekte 6000 kişi işe alacak ve bu durum, hissedarların toplu işten çıkarmaları istemesine sebep oluyor.
Stadia gibi servislerin kapanması yeterli olmayabilirKaynakça https://www.businessinsider.com/google-layoffs-cost-cutting-analyst-2022-11?r=US&IR=T https://mondo.com/insights/mass-layoffs-in-2022-whats-next-for-employees/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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