Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Analiz: Google’ın ekonomik gerilemede aldığı önlemler yeterli değil

    Küresel ekonomik sıkıntıların artması ile birçok firma, toplu işten çıkarma yoluna gitmek zorunda kalmıştı. Bu yolu tercih etmek istemeyen Google, yakında benzer bir adıma zorlanabilir.
    Oy Ver
    Google da toplu işten çıkarmalar yapmak zorunda kalabilir Tam Boyutta Gör
    Küresel ekonomik gerileme ve enflasyon artışı ile dünya genelinde birçok teknoloji firması, toplu işten çıkarmalara başlamıştı. Çalışanları için güvenli ve rahat bir iş ortamı sunması ile bilinen teknoloji devi Google, toplu işten çıkarmalara karşı olsa da bir analiste göre Google’ın yakında başka bir şansı kalmayabilir.

    Google işe alımları yavaşlattı ancak bu yeterli değil

    Bernstein analisti Mark Shmulik’e göre işten çıkarma durumundan olabildiğince kaçan Google, çalışanlarını azaltmak için farklı yöntemlere yer veriyordu. Büyük teknoloji firmalarından ve start-uplardan teklif alan nitelikleri elemanlarını ikna etmeye çalışmayan ve işten ayrılmalarına izin veren Google, diğer teknoloji firmalarının işten çıkarmaya başlaması ve işe alımları durdurması nedeniyle bu yöntemde artış başarı bulamayacak. Shmulik, “Google, daha sert adımlar atmadan kişi sayısı artışını gelir artışının altına düşürmeyi başaramayacaktır” diyerek firmanın farklı adımlara yönelmek zorunda kalacağını belirtti.

    2022’nin üçüncü çeyreğinde 12000 yeni çalışan alan firma, önceki yıla göre %24 büyüme göstermiş oldu ancak bu sürede kar artışı yalnızca %6 oldu. Google’ın son kazanç çağrısında CEO Sundar Pichai ve CFO Ruth Porat, durumun farkında olduklarını ve yılın dördüncü çeyreğinde işe alımları yavaşlatacaklarını belirtti. Ancak analistlere göre firma, işe alımları yavaşlatsa da dördüncü çeyrekte 6000 kişi işe alacak ve bu durum, hissedarların toplu işten çıkarmaları istemesine sebep oluyor.

    Stadia gibi servislerin kapanması yeterli olmayabilir

    Google da toplu işten çıkarmalar yapmak zorunda kalabilir Tam Boyutta Gör
    Insider’a konuşan birçok eski üst düzey firma yetkilisi, şirketin çalışan dostu bir iş yeri olarak ün kazandığını ve işten çıkarmalar ile damgalanmak istemediğini belirtti. Ancak firmanın bu konudaki çekincesi, şirketin kararlı ve önemli adımlar atmakta yavaş olmasına sebep oluyor. Google, ekonomik gerileme ile Stadia gibi projeleri iptal etse de analistler, firmanın kâr marjının azalması ile bu tür kesintilerin yeterli olmayacağını belirtiyor. Google’ın önümüzdeki aylarda ekonomik gerileme ile nasıl savaşacağı belli değil ancak firma, önümüzdeki dönemde toplu işten çıkarmaya gidebilir.
    Kaynakça https://www.businessinsider.com/google-layoffs-cost-cutting-analyst-2022-11?r=US&IR=T https://mondo.com/insights/mass-layoffs-in-2022-whats-next-for-employees/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız