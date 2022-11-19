Elon Musk, engellenen Twitter hesaplarını geri getirmeye başladı

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın satın alımı öncesi Twitter, nefret içerikli söylem yayınlayan hesaplar konusunda ciddi önlemler almıştı. Bu doğrultuda birçok ünlü hesabı engelleyen platform, Elon Musk’ın yönetimi altında değişime hazırlanıyor. Konuşma özgürlüğünü destekleyen Musk, engellenmiş hesapları yeniden getirmeye başladı.

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Andrew Tate ve Jordan Peterson Twitter’a döndü

Trans kişiler hakkında hakaret içerikli söylemler yaptığı iddiası ile Jordan Peterson ve The Babylon Bee, platform üzerinde sonsuza kadar engellenmişti. Andrew Tate ise cinsiyetçi ve aşağılayıcı söylemleri sebebi ile platformdan 5 yıl uzaklaştırılmıştı ancak Elon Musk; Peterson ve Babylon Bee’nin hesaplarını yeniden aktive ettiğini duyurdu. Andrew Tate ise aynı şekilde platforma geri döndü. Elon Musk’ı taklit etmesi ile engellenen Kathie Griffin ise Twitter Blue için aylık 8 dolar ücret ödemeyi kabul ederse platforma geri dönebilecek.

Donald Trump için bir karar verilmiş değil

Jordan Peterson, Babylon Bee ve Kathie Griffin’in engelini kaldırdığını duyuran Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ise henüz bir karar verilmediğini açıkladı. Musk, açıklamadan birkaç saat sonra Twitter’da Donald Trump hakkında bir oylama başlattı. An itibari ile yaklaşık %53 evet ve %47 hayır oyuna sahip oylama, bu gece bitecek. Ünlü milyarder, oylamanın sonucuna göre hareket ederse yarın itibari ile Donald Trump’ın sosyal medya platformuna geri dönmesini bekleyebiliriz.

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Elon Musk engellenen Twitter hesaplarına af çıkarmaya başladı