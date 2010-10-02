Google da URL kısaltma işine girdi!

Özellikle Twitter gibi kısıtlı karakterin paylaşılabildiği alanlarda ve cep telefonlarında hayat kurtarıcı olan URL kısaltma servisleri, uzun web sitesi adreslerini sadece bir kaç karaktere indirerek hem hız hem de tasarruf sağlıyorlar. Twitter kullanıcılarının yakından tanıdığı Tiny URL ve Bit.ly servislerinin yanına şimdi Google'ın Goo.gl'si de eklendi

Goo.gl, rakiplerinden farklı olarak kısaltılmış adresin sanal barkodunu da oluşturarak barkod okuyucusuna sahip akıllı cep telefonlarından hızlı erişim de sağlıyor. Ayrıca Google hesabıyla eşlenik çalışabilen servis gelişmiş istatistik raporlama ve kaydilen adreslerin tekrar geri çağrılması gibi konularda da kolaylıklar içeriyor.

Örnek vermek gerekirse aşağıdaki gibi 129 karakterden oluşan uzun bir adrese Goo.gl servisi ile sadece 11 karakter yazarak (goo.gl/aT62) erişmek mümkün

Örnek adres: https://www.donanimhaber.com/cep-isletim-sistemleri/haberleri/google-yeni-nesil-sanal-klavye-teknolojisi-blindtypei-satin-aldi.htm

Twitter kullanıcıların Bit.ly ve Tiny URL kullanım alışkanlıkları değişir mi bilinmez ama sanal barkod uygulaması sayesinde Android severler, bu servise daha hızlı ısınabilirler gibi görünüyor.

http://goo.gl