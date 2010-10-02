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Google da URL kısaltma işine girdi!

8 yıl
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36
Web Siteleri
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Özellikle Twitter gibi kısıtlı karakterin paylaşılabildiği alanlarda ve cep telefonlarında hayat kurtarıcı olan URL kısaltma servisleri, uzun web sitesi adreslerini sadece bir kaç karaktere indirerek hem hız hem de tasarruf sağlıyorlar. Twitter kullanıcılarının yakından tanıdığı Tiny URL ve Bit.ly servislerinin yanına şimdi Google'ın Goo.gl'si de eklendi

Goo.gl, rakiplerinden farklı olarak kısaltılmış adresin sanal barkodunu da oluşturarak barkod okuyucusuna sahip akıllı cep telefonlarından hızlı erişim de sağlıyor. Ayrıca Google hesabıyla eşlenik çalışabilen servis gelişmiş istatistik raporlama ve kaydilen adreslerin tekrar geri çağrılması gibi konularda da kolaylıklar içeriyor.

Örnek vermek gerekirse aşağıdaki gibi 129 karakterden oluşan uzun bir adrese Goo.gl servisi ile sadece 11 karakter yazarak (goo.gl/aT62) erişmek mümkün

Örnek adres: https://www.donanimhaber.com/cep-isletim-sistemleri/haberleri/google-yeni-nesil-sanal-klavye-teknolojisi-blindtypei-satin-aldi.htm

Twitter kullanıcıların Bit.ly ve Tiny URL kullanım alışkanlıkları değişir mi bilinmez ama sanal barkod uygulaması sayesinde Android severler, bu servise daha hızlı ısınabilirler gibi görünüyor.


http://goo.gl Yorum Yaz
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Paramedik 112 8 yıl
Çok iyi oldu, çok da güzel oldu, iyi de oldu tamam mı.
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LAVMAN 8 yıl
bende yıllardır boyle bir hizmek bekliyordum yha onlarca hatta yuzlere harfi yazmaktan bıkmıstım bundan sonra hep kullanıcam yha..
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Highsenberg 8 yıl
bayadır vardı bu servis sanırım.
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berkaylive 8 yıl
barkodu açıklasın biri nasıl çalışıyor
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Dağılın 8 yıl
cep telefonları içi iyi oldu
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Chidori 8 yıl
berkaylive
barkodu açıklasın biri nasıl çalışıyor

Telefonun android degil ise unut diyebilirim.
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northernlights 8 yıl
güzel oldu
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Volkanbaba 8 yıl
güle güle kullanalım
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speedman 8 yıl
bir şeydende eksik kal be gugül amca
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` quaD. 8 yıl
Başka bir firmanın yenilik yapmasını engellemek için ve otoritesi için elinden geleni yapıyor.. Yalnız Google nereye kadar gelişir belli değil.. Arama motoru gibi bir firma ne kadar yenilik yapar bilemiyorum..
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ogameci 8 yıl

speedman

bir şeydende eksik kal be gugül amca


her şeyi deniyor
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Bl00dyHell 8 yıl
Hmm hoş birşeymiş, telefonda işime baya yarayacak sanırım
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Barış. 8 yıl
Mobil kullanıcılar için çok iyi oldu
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