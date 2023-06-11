Twitter ile Google arasında anlaşmazlık: Musk faturaları ödemiyor!

Platformer'ın geçtiğimiz gün bildirdiğine göre Twitter, sözleşmesi bu ay yenilenecek olan Google Cloud'un (GOOGL.O) faturalarını ödemeyi reddetti ve bu da sosyal medya şirketinin güven & güvenlik ekiplerinin sıkıntıya girmesine neden olabilir.

Çok yıllı sözleşme imzanlanmıştı

Raporda, Elon Musk'ın geçen yıl sosyal medya platformunu devralmasından önce Twitter'ın Google ile spamla mücadele ve hesapların korunmasına ilişkin çok yıllı bir sözleşme imzaladığı belirtildi. Platformer raporunda, şirketler arasındaki anlaşmazlığın Twitter'ın güven & güvenlik ekiplerini nasıl olumsuz etkileyeceği konusunda ayrıntı verilmedi. The Information, Twitter'ın Mart ayından bu yana Google ile olan sözleşmesini yeniden müzakere etmeye çalıştığını söyledi.

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Amazon da Mart ayında uyardı

Platformer, Twitter'ın bazı hizmetleri kendi sunucusunda barındırdığını, diğerlerini Amazon (AMZN.O) ve Google'ın bulut platformlarında barındırdığını söyledi. Mart ayında Amazon, Twitter'ı şirketin bulut bilişim hizmetleri için Amazon Web Services'e ödenmemiş faturaları nedeniyle reklam ödemelerini durduracağı konusunda uyardı.

Musk'ın satın almasından bu yana Twitter, maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü ve binlerce çalışanını işten çıkardı. Bir kaynak ise Musk'ın, şirkete bulut hizmetleri harcamaları gibi altyapı maliyetlerini 1 milyar dolar azaltma talimatı verdiğini söylemişti.

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