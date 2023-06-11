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    Anlık Bildirim

    Twitter ile Google arasında anlaşmazlık: Musk faturaları ödemiyor!

    Twitter, bu ay yenilenecek olan Google Cloud (GOOGL.O) faturalarını ödemeyi, Google ile anlaşmazlıklarından dolayı reddediyor. Bu durum devam ederse Twitter'da güvenlik sorunları ortaya çıkabilir.
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    Elon Musk, Twitter faturalarını ödemiyor!
    Platformer'ın geçtiğimiz gün bildirdiğine göre Twitter, sözleşmesi bu ay yenilenecek olan Google Cloud'un (GOOGL.O) faturalarını ödemeyi reddetti ve bu da sosyal medya şirketinin güven & güvenlik ekiplerinin sıkıntıya girmesine neden olabilir.

    Çok yıllı sözleşme imzanlanmıştı

    Raporda, Elon Musk'ın geçen yıl sosyal medya platformunu devralmasından önce Twitter'ın Google ile spamla mücadele ve hesapların korunmasına ilişkin çok yıllı bir sözleşme imzaladığı belirtildi. Platformer raporunda, şirketler arasındaki anlaşmazlığın Twitter'ın güven & güvenlik ekiplerini nasıl olumsuz etkileyeceği konusunda ayrıntı verilmedi. The Information, Twitter'ın Mart ayından bu yana Google ile olan sözleşmesini yeniden müzakere etmeye çalıştığını söyledi.

    Amazon da Mart ayında uyardı

    Platformer, Twitter'ın bazı hizmetleri kendi sunucusunda barındırdığını, diğerlerini Amazon (AMZN.O) ve Google'ın bulut platformlarında barındırdığını söyledi. Mart ayında Amazon, Twitter'ı şirketin bulut bilişim hizmetleri için Amazon Web Services'e ödenmemiş faturaları nedeniyle reklam ödemelerini durduracağı konusunda uyardı.

    Musk'ın satın almasından bu yana Twitter, maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü ve binlerce çalışanını işten çıkardı. Bir kaynak ise Musk'ın, şirkete bulut hizmetleri harcamaları gibi altyapı maliyetlerini 1 milyar dolar azaltma talimatı verdiğini söylemişti.

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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