Tam Boyutta Gör Twitter, ilk olarak kayıtlı olmayan tüm kullanıcıların içeriklere erişmesini engelledi. Giriş yapmayanlar artık tweetleri ve profilleri görüntüleyemiyor. Bunun dışında kullanıcıların bir günde okuyabileceği tweet sayısına sınırlama getirildi, Blue aboneliği olanlar dahi bundan etkilendi. Musk’ın geçici uygulamaya koyduğu bu sınırlamaların büyük etkileri de oldu. Tweetler Google aramalarda gösterilmemeye başlandı.

Twitter kullanıcıları Bluesky'a akın etti! 2 gün önce eklendi

Yeni tweetleri etkilemiyor

Google, eski tweetlerden başlayarak Twitter sonuçlarını göstermemeye başladı. SearchEngineLand’e göre, bir hafta içinde yüz milyonlarca tweet arama sonuçlarından kaldırıldı, üçüncü parti araçlar sıralamada düşmeye başladı. Bunun nedeni, Google’ın kendi test araçlarından da kontrolü yapılabileceği üzere Google’ın artık Twitter URL’lerini taramaması.

Bu şimdilik eski tweetlerde var; yeni tweetler ve profiller arama sonuçlarında çıkıyor. Son dakika haberleri gibi yeni girilen tweetler de arama sonuçlarında gösteriliyor.

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Tweetler Google arama sonuçlarında çıkmamaya başladı