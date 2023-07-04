Tweetler Google arama sonuçlarında çıkmamaya başladı

Yeni tweetleri etkilemiyor
Google, eski tweetlerden başlayarak Twitter sonuçlarını göstermemeye başladı. SearchEngineLand’e göre, bir hafta içinde yüz milyonlarca tweet arama sonuçlarından kaldırıldı, üçüncü parti araçlar sıralamada düşmeye başladı. Bunun nedeni, Google’ın kendi test araçlarından da kontrolü yapılabileceği üzere Google’ın artık Twitter URL’lerini taramaması.
Bu şimdilik eski tweetlerde var; yeni tweetler ve profiller arama sonuçlarında çıkıyor. Son dakika haberleri gibi yeni girilen tweetler de arama sonuçlarında gösteriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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