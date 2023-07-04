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    Anlık Bildirim

    Tweetler Google arama sonuçlarında çıkmamaya başladı

    Elon Musk’ın Twitter'da aldığı sert önlemlerin bazı yan etkileri oldu. Kullanıcı profilleri ve tweetler Google arama sonuçlarında çıkmamaya başladı.             
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    twitter google arama engelleme Tam Boyutta Gör
    Twitter, ilk olarak kayıtlı olmayan tüm kullanıcıların içeriklere erişmesini engelledi. Giriş yapmayanlar artık tweetleri ve profilleri görüntüleyemiyor. Bunun dışında kullanıcıların bir günde okuyabileceği tweet sayısına sınırlama getirildi, Blue aboneliği olanlar dahi bundan etkilendi. Musk’ın geçici uygulamaya koyduğu bu sınırlamaların büyük etkileri de oldu. Tweetler Google aramalarda gösterilmemeye başlandı.

    Yeni tweetleri etkilemiyor

    Google, eski tweetlerden başlayarak Twitter sonuçlarını göstermemeye başladı. SearchEngineLand’e göre, bir hafta içinde yüz milyonlarca tweet arama sonuçlarından kaldırıldı, üçüncü parti araçlar sıralamada düşmeye başladı.  Bunun nedeni, Google’ın kendi test araçlarından da kontrolü yapılabileceği üzere Google’ın artık Twitter URL’lerini taramaması.

    Bu şimdilik eski tweetlerde var; yeni tweetler ve profiller arama sonuçlarında çıkıyor. Son dakika haberleri gibi yeni girilen tweetler de arama sonuçlarında gösteriliyor.

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 13 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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