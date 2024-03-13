ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’u yasaklayabilecek yasayı onayladı

Tam Boyutta Gör TikTok'un satışını ya da tamamen yasaklanmasını zorlayabilecek bir yasa tasarısı ilk kez sunulduktan sonra bugün, ABD Temsilciler Meclisi tarafından yapılan oylamada "Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamalardan Koruma Yasası" her iki partinin de güçlü onayıyla (352 kabul, 65 ret) kabul edildi. Tasarım şimdi ABD Senatosuna gidecek.

TikTok'un geleceği tehlikeye giriyor

Yasanın kabul edilmesi halinde TikTok’un ana şirketi Çinli ByteDance’in uygulamayı satması ya da ABD uygulama mağazaları (App Store, Play Store vb) ve web barındırma hizmetlerinden men edilmesi için altı aylık bir süresi olacak. Tasarı şimdi, geleceğinin daha az kesin olduğu Senato'ya geçecek. Senatör Rand Paul tasarıyı engelleyeceğini söylerken, diğer milletvekilleri de tasarıyı açıkça desteklemekte tereddüt ediyor. Dolayısıyla tasarının yasalaşıp yasalaşmayacağı şimdilik belirsiz.

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TikTok, tasarının ilk gündeme gelmesinden hemen sonra bunun anayasaya aykırı olarak nitelemiş ve ABD’li kullanıcıların anlık bildirim göndererek tasarıya karşı çıkmalarını istemişti. Bu istek sonrasında Kongre’ye çok sayıda telefon gittiği bildirilmişti. Tasarıya aynı zaman ifade özgürlüğü ve dijital haklar grupları da karşı çıkıyor.

Bununla birlikte Biden da dahil olmak üzere ABD’deki başkan adayları seçimler öncesinde TikTok’u aktif bir şekilde kullanıyor. Biden, yasanın önüne geldiğinde onaylayacağını beyan etmiş olsa da TikTok yasağını Senatodan geçirmeye çalışmak hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan eski Başkan Donald Trump da Meta'yı güçlendireceğini iddia ederek tasarıya karşı olduğunu beyan etmişti.

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ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’u yasaklayacak yasayı onayladı