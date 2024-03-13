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    Anlık Bildirim

    ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’u yasaklayabilecek yasayı onayladı

    TikTok’un geleceği netleşiyor. TikTok'un satışını ya da tamamen yasaklanmasını zorlayabilecek bir yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi tarafından resmen onaylandı.
    ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’u yasaklayacak yasayı onayladı Tam Boyutta Gör
    TikTok'un satışını ya da tamamen yasaklanmasını zorlayabilecek bir yasa tasarısı ilk kez sunulduktan sonra bugün, ABD Temsilciler Meclisi tarafından yapılan oylamada "Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamalardan Koruma Yasası" her iki partinin de güçlü onayıyla (352 kabul, 65 ret) kabul edildi. Tasarım şimdi ABD Senatosuna gidecek.

    TikTok'un geleceği tehlikeye giriyor

     Yasanın kabul edilmesi halinde TikTok’un ana şirketi Çinli ByteDance’in uygulamayı satması ya da ABD uygulama mağazaları (App Store, Play Store vb) ve web barındırma hizmetlerinden men edilmesi için altı aylık bir süresi olacak. Tasarı şimdi, geleceğinin daha az kesin olduğu Senato'ya geçecek. Senatör Rand Paul tasarıyı engelleyeceğini söylerken, diğer milletvekilleri de tasarıyı açıkça desteklemekte tereddüt ediyor. Dolayısıyla tasarının yasalaşıp yasalaşmayacağı şimdilik belirsiz.

    TikTok, tasarının ilk gündeme gelmesinden hemen sonra bunun anayasaya aykırı olarak nitelemiş ve ABD’li kullanıcıların anlık bildirim göndererek tasarıya karşı çıkmalarını istemişti. Bu istek sonrasında Kongre’ye çok sayıda telefon gittiği bildirilmişti. Tasarıya aynı zaman ifade özgürlüğü ve dijital haklar grupları da karşı çıkıyor.

    Bununla birlikte Biden da dahil olmak üzere ABD’deki başkan adayları seçimler öncesinde TikTok’u aktif bir şekilde kullanıyor. Biden, yasanın önüne geldiğinde onaylayacağını beyan etmiş olsa da TikTok yasağını Senatodan geçirmeye çalışmak hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan eski Başkan Donald Trump da Meta'yı güçlendireceğini iddia ederek tasarıya karşı olduğunu beyan etmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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