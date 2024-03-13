ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’u yasaklayabilecek yasayı onayladı

TikTok'un geleceği tehlikeye giriyor
Yasanın kabul edilmesi halinde TikTok’un ana şirketi Çinli ByteDance’in uygulamayı satması ya da ABD uygulama mağazaları (App Store, Play Store vb) ve web barındırma hizmetlerinden men edilmesi için altı aylık bir süresi olacak. Tasarı şimdi, geleceğinin daha az kesin olduğu Senato'ya geçecek. Senatör Rand Paul tasarıyı engelleyeceğini söylerken, diğer milletvekilleri de tasarıyı açıkça desteklemekte tereddüt ediyor. Dolayısıyla tasarının yasalaşıp yasalaşmayacağı şimdilik belirsiz.
TikTok, tasarının ilk gündeme gelmesinden hemen sonra bunun anayasaya aykırı olarak nitelemiş ve ABD’li kullanıcıların anlık bildirim göndererek tasarıya karşı çıkmalarını istemişti. Bu istek sonrasında Kongre’ye çok sayıda telefon gittiği bildirilmişti. Tasarıya aynı zaman ifade özgürlüğü ve dijital haklar grupları da karşı çıkıyor.
Bununla birlikte Biden da dahil olmak üzere ABD’deki başkan adayları seçimler öncesinde TikTok’u aktif bir şekilde kullanıyor. Biden, yasanın önüne geldiğinde onaylayacağını beyan etmiş olsa da TikTok yasağını Senatodan geçirmeye çalışmak hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan eski Başkan Donald Trump da Meta'yı güçlendireceğini iddia ederek tasarıya karşı olduğunu beyan etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.