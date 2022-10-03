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    Google’dan ilginç klavye: Hem verimli hem sağlıklı

    Google Gboard Bar adıyla Japonya için geliştirilen ilginç tasarım tüm tuşları yan yana dizerek oldukça uzun bir klavye elde ediyor. Böylece verimlilik sunuyor.  
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    Google Gboard Bar
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    Günümüz klavye düzenleri iki elin alana en iyi şekilde yayıldığı ve tuşlara ulaşabildiği bir mantığı temel alıyor. Böylece on parmak gibi hızlı yazım teknikleri ortaya çıktı. Google ise çok daha farklı düşünüyor.

    Gboard Bar nedir?

    Gboard Bar adındaki klavye sadece Japonya için geliştirilmiş ve tüm tuşları tek bir satırda diziliyor. Bu da haliyle ortaya oldukça uzun bir klavye çıkarıyor. Boyu tam 1.65 metre olarak hesaplanmış. Harfler sol kısımda yer alırken bitiminde bir boşluk tuşu ve devamında da fonksiyon, sayı tuşları, yön tuşları ve Enter tuşu yer alıyor.

    Google bu tarz bir klavyede kullanıcının aradığı harfi çok daha kolay bulacağını ve elini daha verimli bir şekilde yönlendireceğini belirtiyor. El bir düzlemde hareket ettiği için de bilek yorgunluğu azalıyor.

    Diğer taraftan bir ölçüm aracı gibi de kullanılabiliyor ve temizlenmesi de standart klavyelere göre daha kolay. Standart versiyonun yanında aydınlatmalı ve oyuncu versiyonları da olacak. Bununla birlikte Google satışa sunmayı düşünmüyor. Github üzerinde kullanıcıların kendi klavyelerini tasarlayabileceği tüm dosyalar mevcut.

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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