Google’dan ilginç klavye: Hem verimli hem sağlıklı

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Günümüz klavye düzenleri iki elin alana en iyi şekilde yayıldığı ve tuşlara ulaşabildiği bir mantığı temel alıyor. Böylece on parmak gibi hızlı yazım teknikleri ortaya çıktı. Google ise çok daha farklı düşünüyor.

Gboard Bar nedir?

Gboard Bar adındaki klavye sadece Japonya için geliştirilmiş ve tüm tuşları tek bir satırda diziliyor. Bu da haliyle ortaya oldukça uzun bir klavye çıkarıyor. Boyu tam 1.65 metre olarak hesaplanmış. Harfler sol kısımda yer alırken bitiminde bir boşluk tuşu ve devamında da fonksiyon, sayı tuşları, yön tuşları ve Enter tuşu yer alıyor.

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Google bu tarz bir klavyede kullanıcının aradığı harfi çok daha kolay bulacağını ve elini daha verimli bir şekilde yönlendireceğini belirtiyor. El bir düzlemde hareket ettiği için de bilek yorgunluğu azalıyor.

Diğer taraftan bir ölçüm aracı gibi de kullanılabiliyor ve temizlenmesi de standart klavyelere göre daha kolay. Standart versiyonun yanında aydınlatmalı ve oyuncu versiyonları da olacak. Bununla birlikte Google satışa sunmayı düşünmüyor. Github üzerinde kullanıcıların kendi klavyelerini tasarlayabileceği tüm dosyalar mevcut.

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Google Gboard Bar klavye gerçek mi?