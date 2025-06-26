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    Claude yapay zekasıyla artık kendi uygulamanızı geliştirmek mümkün

    Anthropic, Claude AI sohbet botuna entegre ettiği özellikle kullanıcıların doğrudan sohbet ekranında yapay zeka destekli uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyor.

    Claude yapay zekasıyla kendi uygulamanızı geliştirme dönemi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanındaki rekabet hız kesmeden devam ederken Anthropic’ten önemli bir hamle geldi. Şirket, Claude AI sohbet botuna entegre ettiği yeni özellikle kullanıcıların doğrudan sohbet ekranı üzerinden yapay zeka destekli uygulamalar geliştirmesine imkan tanıyor. Özellik, geçen yıl tanıtılan ve Claude’un oluşturduğu içeriklerle doğrudan etkileşime geçmeyi sağlayan Artifacts sisteminin üzerine inşa edildi.

    Yapay zeka ile uygulama yapma dönemi

    Şirketin blog yazısında belirttiğine göre, kullanıcılar artık sadece ne yapmak istediklerini tarif ederek Claude’un onlar için kod yazmasını sağlayabiliyor. Bu sistem, yazılım geliştirmeyi daha sezgisel ve görsel hale getiriyor. Anthropic’in paylaştığı kısa tanıtım videosunda bir sohbet uygulamasının Claude ile nasıl geliştirildiği gözler önüne seriliyor.

    Erken erişim kullanıcıları, bu yeni özellikle birlikte yapay zeka tabanlı oyunlar, öğrenme araçları, veri analiz uygulamaları, yazı asistanları ve hatta Claude’un birden fazla işlemi aynı anda yürütebildiği kompleks görev akışları oluşturmayı başardı. Claude ile entegre çalışan bu uygulamalar ayrıca API üzerinden Claude ile iletişime geçebiliyor.

    Anthropic, kullanıcıların geliştirdikleri uygulamaları başkalarıyla paylaşmasını da teşvik ediyor. Bu arada, bir başka kullanıcı API üzerinden sizin uygulamanızı kullandığında API kullanım kotası sizin değil, o kullanıcının aboneliğinden düşülüyor. Bu yeni geliştirme özelliği, Claude’un Ücretsiz, Pro ve Max abonelik katmanlarında kullanılabiliyor.

    Kaynakça https://www.anthropic.com/news/claude-powered-artifacts https://www.theverge.com/news/693342/anthropic-claude-ai-apps-artifact
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