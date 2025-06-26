Claude yapay zekasıyla artık kendi uygulamanızı geliştirmek mümkün

Yapay zeka ile uygulama yapma dönemi
Şirketin blog yazısında belirttiğine göre, kullanıcılar artık sadece ne yapmak istediklerini tarif ederek Claude’un onlar için kod yazmasını sağlayabiliyor. Bu sistem, yazılım geliştirmeyi daha sezgisel ve görsel hale getiriyor. Anthropic’in paylaştığı kısa tanıtım videosunda bir sohbet uygulamasının Claude ile nasıl geliştirildiği gözler önüne seriliyor.
Erken erişim kullanıcıları, bu yeni özellikle birlikte yapay zeka tabanlı oyunlar, öğrenme araçları, veri analiz uygulamaları, yazı asistanları ve hatta Claude’un birden fazla işlemi aynı anda yürütebildiği kompleks görev akışları oluşturmayı başardı. Claude ile entegre çalışan bu uygulamalar ayrıca API üzerinden Claude ile iletişime geçebiliyor.
Anthropic, kullanıcıların geliştirdikleri uygulamaları başkalarıyla paylaşmasını da teşvik ediyor. Bu arada, bir başka kullanıcı API üzerinden sizin uygulamanızı kullandığında API kullanım kotası sizin değil, o kullanıcının aboneliğinden düşülüyor. Bu yeni geliştirme özelliği, Claude’un Ücretsiz, Pro ve Max abonelik katmanlarında kullanılabiliyor.Kaynakça https://www.anthropic.com/news/claude-powered-artifacts https://www.theverge.com/news/693342/anthropic-claude-ai-apps-artifact Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: