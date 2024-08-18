Google'ın AI görsel oluşturma aracı Imagen 3 erişime açıldı

Uygulama şimdilik İngilizce komutları algılıyor
Imagen 3, Google tarafından geliştirilen, metin açıklamalarına göre yüksek kaliteli ve gerçekçi görüntüler üretebilen bir yapay zeka modelidir. Bu araç sayesinde aklınıza gelen herhangi bir sahneyi, karakteri veya nesneyi sadece birkaç kelime yazarak görselleştirebilirsiniz.
Imagen 3'e erişmek için Google'ın resmi web sitesini kullanabilirsiniz. Try it on ImageFX seçeneğine tıkladıktan sonra Google hesabınızla giriş yapın. Genellikle bir metin kutusu ve birkaç parametre seçeneği sunan basit bir arayüze sahip olan yapay zeka aracı, istediğiniz görüntüyü tanımlayan bir metin yazdıktan sonra kısa sürede sizin için bir görsel oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.