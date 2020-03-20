Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin, Snapdragon 865 işlemci ile geleceği onaylandı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S20 modellerinin kernel kodunu yayınladı. XDA geliştirici forumu ise bu kaynak kodlardan, Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 ile ilgili önemli bilgiler çıkardı
    11 sa.
    1b
    5
    7
    Cep Telefonu Diğer
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin, Snapdragon 865 işlemci ile geleceği onaylandı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon üreticisi Samsung'un, geçtiğimiz Şubat ayında tanıttığı ve piyasaya sürdüğü Galaxy S20 modellerinin kernel (çekirdek) kodları, şirketin gelecek modelleri için ipuçları veriyor.

    Ayrıca Bkz. "E-mürekkep teknolojisi sunan tablet modeli reMarkable 2 tanıtıldı"

    Yeni bir cihaz daha yolda

    XDA geliştirici forumunda yer alan rapora göre yayınlanan kodlar, Canvas ve Winner2 kod adlarına sahip projeler tarafından oluşturulan cihazlara referanslar barındırıyor. Canvas kod adlı cihazın Galaxy Note 20, Winner2 kod adlı cihazın ise katlanabilir Galaxy Fold 2 olduğu belirtilirken, bu akıllı telefonların bölgeye bağlı olarak Snapdragon 865 yonga seti ile geleceği belirtilmiş.

    Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin, Snapdragon 865 işlemci ile geleceği onaylandı
    Tam Boyutta Gör

    Bu rapordan sonra Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 modellerinin, daha yüksek saat hızları ve artırılmış performans sunan Snapdragon 865 Plus işlemci ile gelmeyecekleri de onaylanmış oldu diyebiliriz. Buna ek olarak XDA geliştirici forumunda çalışanlar, Zodiac kodlu gizemli bir akıllı telefonun da yolda olduğunu ifade ediyorlar. Snapdragon 855 işlemci ile gelecek olan cihaz, Galaxy Z Flip'in yeni bir modeli olabilir.



    /samsung-galaxy-s20-kernel-galaxy-note-20-galaxy-fold-2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sande 10 sa. en beğenilen
    Sevgili donanımhaber editörleri lütfen bu tür haberleri yapmayın. Bu telefonlar Türkiyeye Snapdragon serisi işlemciyle gelmez, BUGxynos, EXynos, ÇÖPxynos işlemciyle gelir. Grafik, batarya performansı daha kötü işlemciyle gelir. Ve snapdragon işlemciyle aynı fiyata satılır. Allahtan Xiaomi, Redmi telefonlar var da, Snapdragon işlemcili telefon alabiliyoruz. Samsunga kalsak yandık.
    Sevgili donanımhaber editörleri lütfen bu tür haberleri yapmayın. Bu telefonlar Türkiyeye Snapdragon serisi işlemciyle gelmez, BUGxynos, EXynos, ÇÖPxynos işlemc...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    AnExIeTy (Muhsin Pala) 11 sa.
    Resimdeki gibi çentiksiz model yapmak çok mu zor! Yok O

    yok V yok Damla! Ne kadar güzel duruyor tasarım
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    carman (Aziz Carman) 11 sa. AnExIeTy
    one plus 7 pro 7t pro 9t bunlar dediğin şekilde
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    planetech (hussein altin) 9 sa.
    Türkiye'de SD ile gelecek deseniz bir haber değeri var ama bu nedir arkadaş, karantina durumu var, bol bol vaktiniz var haber araştırmak için daha iyisini yapabilirsiniz. Malumun ilanını yapmak nedir
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Sande 10 sa. en beğenilen
    Sevgili donanımhaber editörleri lütfen bu tür haberleri yapmayın. Bu telefonlar Türkiyeye Snapdragon serisi işlemciyle gelmez, BUGxynos, EXynos, ÇÖPxynos işlemciyle gelir. Grafik, batarya performansı daha kötü işlemciyle gelir. Ve snapdragon işlemciyle aynı fiyata satılır. Allahtan Xiaomi, Redmi telefonlar var da, Snapdragon işlemcili telefon alabiliyoruz. Samsunga kalsak yandık.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    celik44 (hmt çlk) 10 sa.
    Gelsin artık köşeli tasarımlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 11 sa. AnExIeTy
    Sindire sindire sokuyorlar işte
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    AnExIeTy (Muhsin Pala) 11 sa.
    Resimdeki gibi çentiksiz model yapmak çok mu zor! Yok O

    yok V yok Damla! Ne kadar güzel duruyor tasarım
    2 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. Lara Croft oyunları ve Headsnatchers kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz 8 sa. Gişe rekorları kıran Sonic filmi erkenden internete geliyor 9 sa. Google I/O 2020 tamamen iptal edildi: Çevrimiçi de yapılmayacak 9 sa. Honor 30S'in Kirin 820 işlemci ile geleceği doğrulandı 10 sa. Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı 10 sa. Vulkan’a Ray Tracing desteği eklendi 10 sa. Altı kamera ile gelen Huawei P40 Pro PE'nin sensör özellikleri belli oldu 11 sa. Fitbit Charge 4'ün ilk görüntüleri internete düştü 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin, Snapdragon 865 işlemci ile geleceği onaylandı Sonraki Sharp'tan elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya patent davası 12 sa. Razer Cynosa Lite klavye & Basilisk V2 fare | Video inceleme 12 sa. Computex 2020 ertelenebilir 13 sa. Solunum cihazı talebine yerli çözüm 13 sa. DirectX 12 Ultimate destekleyen ekran kartları ve konsol tarafı 14 sa. iPhone 12'nin seri üretimi Mayıs ayında başlayabilir 14 sa. Microsoft DirectX 12 Ultimate’ı duyurdu: Işın izleme yaygınlaşıyor 15 sa. İTÜ’den 90 dakikalık koronavirüs testi 15 sa. Nissan'ın yeni logosu ortaya çıktı 15 sa. Uzaktan eğitim yapılacak EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarına ilişkin bilgiler netleşti 16 sa. Yeni Ford Bronco Sport'un özellikleri sızdırıldı 16 sa. Koronavirüs salgınında evden çalışmak zorunda olanlar için küçük ipuçları 17 sa. Facebook ve Sağlık Bakanlığı'ndan iş birliği 17 sa. Elon Musk: İhtiyaç halinde solunum cihazı üretebiliriz 18 sa. Snapchat, koronavirüs anksiyetesini yenmek için ruhsal destek araçlarını kullanıma sundu 18 sa. Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak 19 sa. Mercedes-Benz Türk de üretime koronavirüs arası veriyor 19 sa. Realme Narzo serisi Huawei P40 ile aynı gün tanıtılacak 20 sa. American Airlines, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor 20 sa. SpaceX'in yeni Starlink görevinde Falcon 9 roketi okyanusa çakıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim