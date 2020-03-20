Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin, Snapdragon 865 işlemci ile geleceği onaylandı

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Akıllı telefon üreticisi Samsung'un, geçtiğimiz Şubat ayında tanıttığı ve piyasaya sürdüğü Galaxy S20 modellerinin kernel (çekirdek) kodları, şirketin gelecek modelleri için ipuçları veriyor.

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Yeni bir cihaz daha yolda

XDA geliştirici forumunda yer alan rapora göre yayınlanan kodlar, Canvas ve Winner2 kod adlarına sahip projeler tarafından oluşturulan cihazlara referanslar barındırıyor. Canvas kod adlı cihazın Galaxy Note 20, Winner2 kod adlı cihazın ise katlanabilir Galaxy Fold 2 olduğu belirtilirken, bu akıllı telefonların bölgeye bağlı olarak Snapdragon 865 yonga seti ile geleceği belirtilmiş.

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Bu rapordan sonra Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 modellerinin, daha yüksek saat hızları ve artırılmış performans sunan Snapdragon 865 Plus işlemci ile gelmeyecekleri de onaylanmış oldu diyebiliriz. Buna ek olarak XDA geliştirici forumunda çalışanlar, Zodiac kodlu gizemli bir akıllı telefonun da yolda olduğunu ifade ediyorlar. Snapdragon 855 işlemci ile gelecek olan cihaz, Galaxy Z Flip'in yeni bir modeli olabilir.

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