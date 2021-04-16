Google, iklim değişikliğinin Dünya coğrafyasına olumsuz etkisini gözler önüne serdi

Tam Boyutta Gör

Google Earth, 1984'ten beri gezegenin yüzeyinin nasıl değiştiğini görmenizi sağlayan yeni bir özellikle güncellendi. Yeni "zaman makinesi" yardımıyla, iklim değişikliğinin etkilerinin ne kadar yıkıcı olduğunun izini sürmek mümkün.

Ayrıca Bkz. "Meizu, iPhone satmaya başlıyor: Üstelik Apple'a övgüler dizerek"

İlginizi Çekebilir

İklim değişikliğinin etkilerini şehirlerde daha çok hissedeceğiz!

Kullanıcılara Dünya coğrafyasının nasıl değiştiğine dair bir fikir vermek için Google, 1984'ten 2020'ye kadar alınan 24 milyondan fazla uydu görüntüsünden yararlandı. Sonuç olarak, 4.4 terapikselden oluşan büyük ölçekli bir video mozaiği oluşturuldu. Aşağıdaki videoda bu çalışmanın içler acısı sonucunu görebilirsiniz.

Yıllar içinde gelinen nokta üzücü

Google Earth’ün çevrimiçi sürümünde Gezgin (Voyager) sekmesini seçerek yeni işlevin çalışmasını değerlendirebilirsiniz. Servis, değişen ormanlara, kentsel büyümeye, ısınmanın sonuçlarına ve madenciliğe adanmış kronolojik geziler sunuyor.

Şirket ayrıca dünyanın dört bir yanından ücretsiz indirilebilen 800 video yayınladı. Google, bu tür materyallerin eğitimciler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hatta politikacılar tarafından Dünya'nın zaman içinde değişen coğrafyasını göstermek için kullanılacağından emin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.