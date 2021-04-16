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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, iklim değişikliğinin Dünya coğrafyasına olumsuz etkisini gözler önüne serdi

    Google, Dünya coğrafyasının nasıl değiştiğini gösteren Google Earth özelliğini kullanıma sundu. Zaman makinesi yardımıyla, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini görmek mümkün.
    16 Nisan 2021, 12:00 (15 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    3

    Google, iklim değişikliğinin Dünya coğrafyasına olumsuz etkisini gözler önüne serdi
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    Google Earth, 1984'ten beri gezegenin yüzeyinin nasıl değiştiğini görmenizi sağlayan yeni bir özellikle güncellendi. Yeni "zaman makinesi" yardımıyla, iklim değişikliğinin etkilerinin ne kadar yıkıcı olduğunun izini sürmek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Meizu, iPhone satmaya başlıyor: Üstelik Apple'a övgüler dizerek"

    İlginizi Çekebilir Avatar İklim değişikliğinin etkilerini şehirlerde daha çok hissedeceğiz!

    Kullanıcılara Dünya coğrafyasının nasıl değiştiğine dair bir fikir vermek için Google, 1984'ten 2020'ye kadar alınan 24 milyondan fazla uydu görüntüsünden yararlandı. Sonuç olarak, 4.4 terapikselden oluşan büyük ölçekli bir video mozaiği oluşturuldu. Aşağıdaki videoda bu çalışmanın içler acısı sonucunu görebilirsiniz.

    Yıllar içinde gelinen nokta üzücü

    Google Earth’ün çevrimiçi sürümünde Gezgin (Voyager) sekmesini seçerek yeni işlevin çalışmasını değerlendirebilirsiniz. Servis, değişen ormanlara, kentsel büyümeye, ısınmanın sonuçlarına ve madenciliğe adanmış kronolojik geziler sunuyor.

    Şirket ayrıca dünyanın dört bir yanından ücretsiz indirilebilen 800 video yayınladı. Google, bu tür materyallerin eğitimciler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hatta politikacılar tarafından Dünya'nın zaman içinde değişen coğrafyasını göstermek için kullanılacağından emin.



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    isakoc (isa koç) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bilim adamlarına göre bundan yıllar yıllar önce dünyada kuraklık da yaşanmış buzul çağda yaşanmış. Bu da demek oluyor ki bu aslında dünyanın standart bir döngüsü bir müddet kuraklık bir müddet buzun bu şekilde standart bir döngü yaşıyor doğal bir halde. Ama nedense insanları sürekli korku altında tutmak acele et eğer böyle olursa yaşayacak yerin kalmaz. O yüzden hemen dediğimiz yerlere protesto çek git bilmemne maden firmasının önünde eylem yap git bilmem ne mobilya firmasının ateşe ver vesaire gibi bir sürü yönlendirme yaşanıyor. Ama ne hikmetse bu yönlendirmelerin büyük çoğunluğu 3 dünya ülkelerinde yaşanıyor birinci dünya ülkelerinde sanki hiç olmamış gibi görmezden geliniyor. Sürekli korku altında yaşayan bir toplumu yönetmek çok daha kolaydır.
    Bilim adamlarına göre bundan yıllar yıllar önce dünyada kuraklık da yaşanmış buzul çağda yaşanmış. Bu da demek oluyor ki bu aslında dünyanın standart bir döngüs...
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    7 Yanıt Yanıtla +22
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    D Dellialli 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) isakoc
    bu yoruma like atan mı dersin yoksa destekleyen mi dersin?

    Dünya buzul çağına girdiğinde Kutup kayması olmuştu. O yüzden kuzey ve güneyde havarlar -70 olmasada 0 civarındalar idi. Lakin buzul hava ise bugün ki yaşabilir dünya dediğimiz bölgelere kaymıştı.

    Bu kadar cahilce yorum görmedim ben.

    Bugün yaşadığımız küresel ısınma ise , milyonlarca yıl toprak altında kalmış olan carbon bazlı birikimleri yakarak, havayı ısıtmamızdan kaynaklanıyor!

    Biri doğal bir olayken diğeri ise doğa dışı etkenle yapılan olay!

    ULAN BUNU ANLAYAMAYACAK KADAR MISINIZ BE KARDEşİM!

    Bugün sıcaklık dengesinin bozulmasının temel sebepleri

    • 36 derece ısı yayan çobuklar düşünün. he işte ondan 8 milyar tane var dünya üzerinde (insan nüfusu)
    • 36 derece çubuk'un havaya her dakika 1m3 36 derece üflediğini düşünün (dakikada 8 milyar m3 sıcak hava)
    • bu 8 milyarı beslemek için üretilen 20 milyar sera makinası büyük küçük baş hayvan

    Peki nüfusları en çok artan kıtalara bakalım

    Afrika kıtası! açlık olmasına rağmen 2000 yılında 400,000,000 olan nüfus bugün 3 katına çıkarak 20 yılda 1,200,000,000 nüfusa çıkmıştır
    Hindistan ve Çin ise 3,000,000,000 ile buna katkı sağlamaktadır.

    Yani Amerika'nın kirletiği kadarının 3 katını bu gelişmemiş kıta ve ülkeler kirletiyor!

    Ama nedense buna ses çıkaran yok.

    Batılı gelişmiş medeniyetlerde doğurganlık 1,7 iken ve bu nüfus sayısını geriletecekken , cahil ve geri kalmış ırklar ve toplumların 3,5 üreme ortalamasına sahip olması Dünya'yı katletmelediri.
    bu yoruma like atan mı dersin yoksa destekleyen mi dersin? Dünya buzul çağına girdiğinde Kutup kayması olmuştu. O yüzden kuzey ve güneyde havarlar -70 ol...
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    S Sirkadyen 14 sa. ( Mesaj Silindi ) isakoc
    Geçmiş devirlerde yaşanan iklim salınımları ile günümüzdeki bir değil. Eskiden doğal seyrinde ilerliyordu. Günümüzdekinin sebebi ise insanlar. Doğal akışa çomak sokarsan doğa da sana misliyle karşılık verir. Sıkıntı iklimin değişmesi değil, insan sebebiyle doğal halinden daha hızlı ve sert değişmesi.
    Geçmiş devirlerde yaşanan iklim salınımları ile günümüzdeki bir değil. Eskiden doğal seyrinde ilerliyordu. Günümüzdekinin sebebi ise insanlar. Doğal akışa çomak...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    elophidae (Yavuz Ell) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke insanoğlu kendine yetecek kadarıyla yetinse. Ama mümkün değil tabi.
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    U ulayrason 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    dünya nüfusunun fazla olduğunu söyleyenler az gözünüzü açında somurenlere bakın onlar nediyor. onlarda diyorki nüfus fazla açlık var ulan sen adamı somur sonra.adam aç kalıyor ondan azaltılmalı. yahu nüfus azalsın diyenlerin beyni tersten çalışıyor. anlamiyorlarki nüfusun azaltılacak kısmında kalıyorsun onların gözünde. e hâlâ daha destekliyecekseniz olun gidin madem
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    AdRenaLime 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    kahvehanedeki bilim adamları küresel ısınmanın olmadığına karar vermişler. kardeşim kimsenin çılgınlar gibi küresel ısınmadan korktuğu yok. bunun sorumlusu dünya halkının %90 ı da değil. gerçi mitoz bölünmeyle insanlarında büyük payı var. fabrikatörler iş adamlarının suçu. küresel ısınma 50-60 yıla kendini gösterdiğinde emin olun hayatımız dahada zorlaşacak. içecek suyumuz kalmadığında da böyle diyebilecek misiniz? bu yüzden küresel ısınma konusunda en azından bilinçli olmalıyız
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    Vict0ry (.. .) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır şu küresel ısınma yalanları bitemedi. Dünyada her zaman çeşit çeşit dönemler olmuş. Kimi zaman buzullarda buz kalmamış. Ama sanki dünya son 20 yılda bitme noktasına gelmiş gibi davranılıyor.
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    LVL99 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Üzücü görüntüler
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    napolyon94 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Web yaygınlaştıkça cehaletin azalması, bilginin yayılması gerekiyordu. Fakat şu yorumlarda da gördüğümüz üzere web'in yaygınlaşması, cehaletinde yaygınlaşmasına yol açtı.
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    xamaximax 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    dünyada öyle muazzam bir denge varki kuraklık da yok hepsi bir döngü burası kurak olursa başka bir yer bereketli olur 7 yıllık 70 yıllık 700 yıllık döngüler var kapalı bir sistem su sürekli dönüyor bi taraf ısınıyor bir taraf soğuyor küresel ısınma en büyük yalan bilim her zaman satılıktır parasını verdiğin sürece istediğin açıklamayı yaptırırsın bilim malesef yozlaştı aşıyı bile parayla satıyorlar formülü dağıtsalar şuan herkes aşılanmıştı bilim işte bu bilim : para ben X firmasıysam veririm parasını malımın yararları hakkında açıklama yaptırırım daha fazla kullanım alanı bulmaları için para veririm atıklarımı çevreye salarım ama haber yapanlara para verip yapmamalarını sağlarım bilime falan güvenmiyorum ben artık hep bir şüphe lazım insan sorgulama lazım tak diye bilim diye inanılmaz artık geçti o devirler
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    Son 30 yıldır hızlanarak artan küresel ısınma iklim değişikliği teranesi ile insanlara sürekli yeni yeni şeyler satıp duruyolar. Daha çevreci palavrasıyla tv leri beyaz eşyaları sürekli yenilettiler küçük elektirikli elektronik aletleri yenilettiler bana sorarsan şimdiki hedefleri arabaları tamamen elektirikliye çevirmek. O saçma sapan emisyon kurallarının tek amacı elektirikli arabalara mecbur etmek insanları. Çünki daha şimdiden çevreyi bahane eden yamyam insan azmanı batılılar lityum madeni kaynağı olan ülkelere çökmeye başladılar. Amaçları belli hep aynı ellerindeki medya gücüyle istedikleri yalanları üzerimize boca edip daha kısa yoldan daha çok kazanacakları değişiklikleri hayata geçirmek. Kuraklıkmış çevreymiş felan google denen firmanın sahipleri külahıma anlatsınlar o işleri
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    joven ( joven) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünya nüfus olarak çok değil sorun nüfusa göre adaletsiz dağılım nüfusun fazla olduğunu düşünenler önce kendilerinden başlayarak dünya nüfusunu azaltabilir
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    H HayatınıYaşayamayanAdam 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar oyle bir video cekmis ki sanki dunyanin sonu gelmis interstellardaki gibi baska gezegen arayisina girmisler gibi
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    M mrspotter 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yaşadığımız gezegeni katlediyoruz.
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    2185 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, iklim değişikliği ve
    6 etiket daha küresel ısınma google earth zaman makinesi voyager gezgin Bilim ve Teknoloji
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