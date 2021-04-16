Google, iklim değişikliğinin Dünya coğrafyasına olumsuz etkisini gözler önüne serdi

Google Earth, 1984'ten beri gezegenin yüzeyinin nasıl değiştiğini görmenizi sağlayan yeni bir özellikle güncellendi. Yeni "zaman makinesi" yardımıyla, iklim değişikliğinin etkilerinin ne kadar yıkıcı olduğunun izini sürmek mümkün.
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Kullanıcılara Dünya coğrafyasının nasıl değiştiğine dair bir fikir vermek için Google, 1984'ten 2020'ye kadar alınan 24 milyondan fazla uydu görüntüsünden yararlandı. Sonuç olarak, 4.4 terapikselden oluşan büyük ölçekli bir video mozaiği oluşturuldu. Aşağıdaki videoda bu çalışmanın içler acısı sonucunu görebilirsiniz.
Yıllar içinde gelinen nokta üzücü
Google Earth’ün çevrimiçi sürümünde Gezgin (Voyager) sekmesini seçerek yeni işlevin çalışmasını değerlendirebilirsiniz. Servis, değişen ormanlara, kentsel büyümeye, ısınmanın sonuçlarına ve madenciliğe adanmış kronolojik geziler sunuyor.
Şirket ayrıca dünyanın dört bir yanından ücretsiz indirilebilen 800 video yayınladı. Google, bu tür materyallerin eğitimciler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hatta politikacılar tarafından Dünya'nın zaman içinde değişen coğrafyasını göstermek için kullanılacağından emin.
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Dünya buzul çağına girdiğinde Kutup kayması olmuştu. O yüzden kuzey ve güneyde havarlar -70 olmasada 0 civarındalar idi. Lakin buzul hava ise bugün ki yaşabilir dünya dediğimiz bölgelere kaymıştı.
Bu kadar cahilce yorum görmedim ben.
Bugün yaşadığımız küresel ısınma ise , milyonlarca yıl toprak altında kalmış olan carbon bazlı birikimleri yakarak, havayı ısıtmamızdan kaynaklanıyor!
Biri doğal bir olayken diğeri ise doğa dışı etkenle yapılan olay!
ULAN BUNU ANLAYAMAYACAK KADAR MISINIZ BE KARDEşİM!
Bugün sıcaklık dengesinin bozulmasının temel sebepleri
Peki nüfusları en çok artan kıtalara bakalım
Afrika kıtası! açlık olmasına rağmen 2000 yılında 400,000,000 olan nüfus bugün 3 katına çıkarak 20 yılda 1,200,000,000 nüfusa çıkmıştır
Hindistan ve Çin ise 3,000,000,000 ile buna katkı sağlamaktadır.
Yani Amerika'nın kirletiği kadarının 3 katını bu gelişmemiş kıta ve ülkeler kirletiyor!
Ama nedense buna ses çıkaran yok.
Batılı gelişmiş medeniyetlerde doğurganlık 1,7 iken ve bu nüfus sayısını geriletecekken , cahil ve geri kalmış ırklar ve toplumların 3,5 üreme ortalamasına sahip olması Dünya'yı katletmelediri.