Meizu, iPhone satmaya başlıyor: Üstelik Apple'a övgüler dizerek

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Çinli Meizu şirketi çok garip bir adım attı ve çevrimiçi mağazası Meizu Mall'da iPhone satacağını duyurdu. Ancak yalnızca Çin'de ve önümüzdeki iki haftalık sürede.

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Daha önce hiçbir Android akıllı telefon üreticisinin böyle bir adım atmaya cesaret edemediğini söylemeliyiz. Şirketin bunu yapmaya iten şeyin ne olduğu henüz belli değil. En ilginç şey ise reklam afişinde Meizu'nun Apple'ı övmesi.

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Takas kampanyası da yapacak

Meizu, iPhone'un kullanıcı veri güvenliği açısından amiral gemisi Meizu 18'den altta kalır yanı olmadığını söylüyor. Ayrıca Apple ürünlerinin hem rekabetçi hem de dost olduğu belirtilmiş.

Hangi iPhone modellerin satılacağı henüz belli değil. Ayrıca şirket, Meizu 18 satın alırken iPhone modellerini takasa veren kullanıcılar için indirim sunacağı bir kampanya da yürütüyor. Böylelikle şirket hem kullanıcıları Meizu markasına yönlendirecek, hem de bu kampanyadan da gelir sağlamış olacak.

https://news.mydrivers.com/1/751/751139.htm

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