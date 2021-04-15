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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu, iPhone satmaya başlıyor: Üstelik Apple'a övgüler dizerek

    Çinli akıllı telefon üreticilerinden Meizu, daha önce örneğine rastlanmayan şekilde rakip şirketin akıllı telefonunu satacağını açıkladı. iPhone modelleri çevrimiçi Meizu Mall'da satılacak.
    15 Nisan 2021, 17:00 (18 sa.)
    10,1b
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    17
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    5

    Meizu, iPhone satmaya başlıyor: Üstelik Apple'a övgüler dizerek
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    Çinli Meizu şirketi çok garip bir adım attı ve çevrimiçi mağazası Meizu Mall'da iPhone satacağını duyurdu. Ancak yalnızca Çin'de ve önümüzdeki iki haftalık sürede.

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    Daha önce hiçbir Android akıllı telefon üreticisinin böyle bir adım atmaya cesaret edemediğini söylemeliyiz. Şirketin bunu yapmaya iten şeyin ne olduğu henüz belli değil. En ilginç şey ise reklam afişinde Meizu'nun Apple'ı övmesi.

    Takas kampanyası da yapacak

    Meizu, iPhone'un kullanıcı veri güvenliği açısından amiral gemisi Meizu 18'den altta kalır yanı olmadığını söylüyor. Ayrıca Apple ürünlerinin hem rekabetçi hem de dost olduğu belirtilmiş.

    Hangi iPhone modellerin satılacağı henüz belli değil. Ayrıca şirket, Meizu 18 satın alırken iPhone modellerini takasa veren kullanıcılar için indirim sunacağı bir kampanya da yürütüyor. Böylelikle şirket hem kullanıcıları Meizu markasına yönlendirecek, hem de bu kampanyadan da gelir sağlamış olacak.



    https://news.mydrivers.com/1/751/751139.htm
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    napolyon94 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Omurgasızlık, rezillik, eziklik, çinlilik. Ne diyelim.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben cesaret falan göremiyorum. Rakip şirketin cihazını överek satıyorsan bu senin iş bilmezliğindir.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında Meizu'yu batıran Apple'dı... Buram buram 4S kuralı.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dünya'nın en saçma hareketi. Bir de cesaret demiş.
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    CoreXXX (fatih tat) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zaten meizu kurucuları eski apple çalışanı. Burada çok ince bir pazarlama taktiği var. Meizu applenin marka değerini kullanmış aslında. Ama yorumlara baktım bunu anlayamamışlar bile burdaki bazı üyeler. Gerçi ne bekliyoruzki bu seviyeden kapasite bu
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    scientia 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haber metnini yapay zeka mı yazıyor?
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    mezun2021itü 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple satın almıştır bunları
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    R Reklamı_Geç (- ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar kavgalı değilmiydi
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    napolyon94 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Omurgasızlık, rezillik, eziklik, çinlilik. Ne diyelim.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    galaxyg (Yağız ) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) napolyon94
    xxx partilik hareket
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı adamlar isteyene hem ios hem android ben paraya bakarım..
    Yanıtla +1
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    W wospos 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple zamanında meizu’ya dava açmamışmıydı meizu nerdeyse zamanında batmasına sebep olan şirketi överek neyi planlıyor çok saçma bir hamle olmuş
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    yc#1 (Yavuz Can) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) wospos
    Stockholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası diyalog sürecinde oluşan, duygusal anlamda sempati ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik durumu anlatan bir terimdir.

    Psikiyatr Nils Bejerot tarafından adlandırılan sendrom, ismini 1973 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de yaşanan bir olaydan almaktadır. Banka soyguncusu tarafından altı gün boyunca rehin tutulan bir kadın, soyguncuya duygusal olarak bağlanır. Serbest kaldığında soyguncuyu savunmakla kalmaz, nişanlısını terk ederek kendisini rehin alan banka soyguncusunun hapisten çıkmasını bekler.

    https://tr.wikipedia.org/wiki/Stockholm_sendromu
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Meizu, iPhone'un kullanıcı veri güvenliği açısından amiral gemisi Meizu 18'den altta kalır yanı olmadığını söylüyor Çinli bir firma veri güvenliğinden bahsediyor :D
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    X Xloud 16 sa. ( Mesaj Silindi ) zdniz
    Amerikan bi firma kadar abes değil veri güvenliğinden bahsetmesi :) Jeniffer Lawrance'e sor :)
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında Meizu'yu batıran Apple'dı... Buram buram 4S kuralı.
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