Apple, Google'ın geliştirdiği özelliği iOS 16 yenilikleri arasında gösterdi

iOS 16 özellikleri sayfasına bakıldığında Mesajlar uygulaması için SMS Tapback özelliği dikkat çekiyor. Bir iPhone kullanıcısı, Android’den gelen SMS mesajına tepki ile yanıt verdiğinde, karşı taraf bunu yalnızca metin olarak değil, emoji ile birlikte görüyor. Bu detay, ilginç olarak iOS 16’nın yayınlanmasıyla birlikte paylaşıldı, öncesinde yoktu.

Tim Cook iMessage ve RCS hakkında bir açıklama yaptı 3 hf. önce eklendi

iOS 16 özelliği olarak listeleniyor

Google, Ocak ayında Mesajlar uygulamasının iPhone kullanıcılarının gönderdiği iMessage tepkilerini (Tapbacks) çevireceğini duyurmuştu. Düz metin yerine, iPhone kullanıcılarının kendi aralarında gördüğüne benzer şekilde emojiye çevrilmiş olarak gösteriliyor.

İlginç olarak Apple, Google’ın yaptığı bu güncellemeyi sanki kendi işletim sisteminin bir parçasıymış, iOS 16 ile gelmiş gibi kendi sayfasında paylaştı. Android’deki iMessage tepkileri için Apple’ın bir katkısı yok. Öte yandan bu özellik, iOS 15 döneminde kullanıma sunuldu ve tüm Android SMS/RCS uygulamaları için kullanılabilir değil, yalnızca Google’ın varsayılan istemcisinde kullanılabiliyor.

iOS 16’da bir iPhone kullanıcısı, Android ve diğer iOS kullanıcılarıyla grup sohbet gerçekleştiriyorsa, tüm mesajlar iMessage yerine SMS olarak gönderiliyor. iOS 16’dan önce tapback’ler SMS olarak gönderiliyordu. Özetle, iOS 16’da da tepkilerin çevrilmesi durumu var ancak bu bilgi iOS 16 yeni özelliklerinin detaylı listelendiği sayfada yer almıyor.

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