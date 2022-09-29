Apple, Google'ın geliştirdiği özelliği iOS 16 yenilikleri arasında gösterdi

iOS 16 özellikleri sayfasına bakıldığında Mesajlar uygulaması için SMS Tapback özelliği dikkat çekiyor. Bir iPhone kullanıcısı, Android’den gelen SMS mesajına tepki ile yanıt verdiğinde, karşı taraf bunu yalnızca metin olarak değil, emoji ile birlikte görüyor. Bu detay, ilginç olarak iOS 16’nın yayınlanmasıyla birlikte paylaşıldı, öncesinde yoktu.
iOS 16 özelliği olarak listeleniyor
Google, Ocak ayında Mesajlar uygulamasının iPhone kullanıcılarının gönderdiği iMessage tepkilerini (Tapbacks) çevireceğini duyurmuştu. Düz metin yerine, iPhone kullanıcılarının kendi aralarında gördüğüne benzer şekilde emojiye çevrilmiş olarak gösteriliyor.
İlginç olarak Apple, Google’ın yaptığı bu güncellemeyi sanki kendi işletim sisteminin bir parçasıymış, iOS 16 ile gelmiş gibi kendi sayfasında paylaştı. Android’deki iMessage tepkileri için Apple’ın bir katkısı yok. Öte yandan bu özellik, iOS 15 döneminde kullanıma sunuldu ve tüm Android SMS/RCS uygulamaları için kullanılabilir değil, yalnızca Google’ın varsayılan istemcisinde kullanılabiliyor.
iOS 16’da bir iPhone kullanıcısı, Android ve diğer iOS kullanıcılarıyla grup sohbet gerçekleştiriyorsa, tüm mesajlar iMessage yerine SMS olarak gönderiliyor. iOS 16’dan önce tapback’ler SMS olarak gönderiliyordu. Özetle, iOS 16’da da tepkilerin çevrilmesi durumu var ancak bu bilgi iOS 16 yeni özelliklerinin detaylı listelendiği sayfada yer almıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum